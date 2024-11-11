苗栗南庄這是一個隱藏於山林間的小鎮，有豐富的自然景觀與深厚的客家文化，吸引無數遊客前來探訪~~

若是喜愛親近大自然的旅者，那麼來此~~蓬萊溪護魚步道是絕對不可錯過的踏青路線之一，走完之餘還可以去南庄老街走走逛逛吃中午，買買這裡傳統伴手禮，這裡是假日休閒不錯的好趣處。

📸蓬萊溪護魚步道

📌地址： 353苗栗縣南庄鄉124縣道106號

⏰營業時間：24 小時營業

📌蓬萊溪生態園區小客車停車場：☑無料停車🚗🛵｜廁所🚾🚻。

🏃11/10當日步數： 11,114步。

☑步道啟程時間：9點 9分｜結束時間：10點 55分｜行走來回時間約 1小時 46分鐘。

蓬萊溪護魚步道位置沿著清澈的蓬萊溪旁延伸，全長約1.6公里。

這條步道因為之前過度捕撈而導致生態失衡，後續在當地居民和政府的努力之下封溪護魚，逐漸恢復當地的生態，讓這裡成為植物類、魚類和水鳥自由生長的天堂環境。

整條步道設計簡單自然，大多保留原始風貌，沿途步道均有指標導引，加上只有一條直線，所以 (應該) 不會有麋鹿形況發生。

行走之餘，雖然有點小飄雨狀態，地面潮濕要注意行走！(建議攜帶登山杖。)

在漫遊之間，你會被周圍的綠意和清澈的溪水給深深吸引。

步道一旁的樹木，有些路段是天然遮陽處，一路蜿蜒的步道順行，讓人在踏青之餘感到無比輕鬆。

走在蓬萊溪護魚步道上，你會發現溪水清澈見底，不時有魚群在翻筋斗。

這裡魚群大多是台灣鏟頷魚、臺灣鬚鱲(馬口魚)、臺灣石𩼧(音：類似邊的發音)等等，這些魚類的回歸，也是代表自然環境的舒醒，更是當地居民努力保護生態的成果。

除了魚類之外，步道周圍的植物生態也是茂密在發展，隨著四季變化，呈現不同的花卉和果實姿態，讓來訪遊客前來，均能帶來不同的視覺體驗。

後續慢慢走到上方七星宮(終點)🚾🚻，這裡奉祀三官大帝，在此稍微休息再往回走。

之前來訪是2013年，如今再訪蓬萊溪護魚步道意義不同，希望來訪的遊客可以在此放鬆心情，也可以了解有關魚類保護和生態復育重要的意義，讓自然永續發展。

離開蓬萊溪護魚步道後，前往不遠處的南庄老街(車程約15分鐘)，這是苗栗一個保存完好的老街風貌。

加上有客家文化的元素，假日期間總是吸引遊客來訪。

南庄老街上有不少古老的建築，可以藉此了解客家文化在此發展，當然重點…是可以品嚐當地的美食。

入口處是水汴頭洗衫坑，這是當年婆媽洗衣聊天社交的場所。

📸🍜苗栗南庄老街

📌地址： 353苗栗縣南庄鄉西村大橋旁124縣道邊

⏰營業時間：24 小時營業

📌停車場：☑有料停車、各家收費不一🚗｜廁所🚾。

走在南庄老街的石板路上，像是時光倒流，街道兩旁的老屋和小巷，都有一股讓人置身於古老的歷史之中。

南庄老街的在地美食種類繁多，比較有名的是豬籠粄｜狗薑粽｜桂花冰鎮湯圓｜桂花梅｜擂茶｜滷豆干｜客家菜…等等，可以邊逛邊享受美食。

還有特色景點：南庄老郵局(特色賽夏族文化郵筒)｜永昌宮🚾🚻｜南庄戲院｜乃木崎，都可以去逛逛。

永昌宮奉祀三官大帝，是當地的信仰中心。

今天一日輕旅行，我們拜訪了蓬萊溪護魚步道｜南庄老街，氣候雖然不佳，不過幸慶要回家時刻才下雨來。

蓬萊溪護魚步道享受了生態之美，愛護地球永遠不嫌晚。

南庄老街的美食擁有道地客家美味，但是超夯的南庄英姐小吃店(南庄鄉公有零售市場內)，人龍過多放棄，期待下次有緣再訪。