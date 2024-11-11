Google評論4.8高分，也是連續兩年榮獲網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」

第一名冠軍名店，現在不必進台北信義區，林口也能吃的到！

隨著林口三井Outlet二期新開幕，引進了非常多美食品牌，發掘林口區熱門景點

、必吃美食，讓你的林口區之旅更精彩！

明水然樂是台北一位難求的無菜單鐵板燒名店，最靠近桃園生活圈的林口昕境店

，停車方便，優質林口公園綠地，公共交通超便利，更是來台觀光客遊林口的最愛

；尊榮的服務，舒適的裝潢，是您家聚、約會、慶生、商務聚餐首選

馬上就帶大家來看看這家桃園林口無菜單鐵板燒推薦囉〜

【明水然·樂 林口昕境店】就位於林口昕境廣場4樓，B1備有地下停車場

，提供117個停車位，停車超方便

一出電梯就可以看到大大的明水然．樂招牌大大的燈籠，絕對要拍一張打卡啦〜

專屬鐵板，頂級服務好尊榮

從環境、服務到料理都有很不錯的水平，當天遇到的師傅鐵板料理功夫沒話說

頂級無菜單鐵板燒總是給人昂貴的印象，『明水然 樂』完全顛覆對無菜單鐵板燒的刻板印象

，人氣套餐<樂饗宴>1,600+10%，14品頂級美食，活龍蝦、干貝、日本和牛通通吃的到

，挑戰無菜單鐵板燒最高CP值，難怪蟬聯《網路溫度計》『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』

冠軍網路溫度計報導：https://dailyview.tw/daily/4114

明水然樂$1,600樂饗宴套餐已經物超所值，令人滿足，$2,400樂盛宴更令人讚嘆，原價1,500以上

的活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級A5和牛菲力，現在專屬升級價$800就吃的到，CP值爆高

我們一人享用1600元套餐，一人享用2400元套餐，剛好兩種都能吃得到

哇 ，鮮美的海鮮拼盤，份量有夠霸氣！！！

都看得到貨真價實的食材原型〜

每套食材都有非常多樣的高級食材，超。級。新。鮮，很具代表性：現流漁獲。

時令活龍蝦。日本熊本A5／A4和牛。國宴頂級桂丁雞。

讓人很期待今天的用餐過程阿〜〜〜

【甜蝦蕎麥麵】

第一道上的是開胃小點

能品嘗到甜蝦的甜味與獨特的Q彈，搭配柴魚醬油的蕎麥麵

滑順甘甜醇厚的醬汁，層次分明柔韌爽滑的蕎麥麵，口感Q彈有嚼勁，一口接一口

開胃菜就讓我好驚喜〜

【松露蒸蛋】

是第二道的開胃菜！

師傅超厲害可以蒸出滑嫩又細緻、無毛細孔的口感

一口滑嫩咕溜的蒸蛋，充滿細緻鮮甜，高湯裡散發黑松露的濃郁香氣！

【干貝佐松葉蟹膏鮭魚卵】

來自北海道生食級的干貝，光看就令人垂涎三尺…….

飽滿圓潤北海道生食級干貝，鮮嫩口感、Q彈有嚼勁，絕對超乎你的想像！

松葉蟹膏的濃郁與鮭魚卵的鹹香交織出滿滿海洋鮮味啊〜

【基隆現流紅目鰱(2400元)】

精挑時令現流魚，每日產地直送，鐵板燒界現流魚只有明水然，絕對是他們家的特色

其實非常需要真功夫，容不得一點失誤，師傅精準、完美地將紅目鰱製作成美味餐點

食用時只要剝掉厚厚的鱗片可以，魚肉在煎熟的過程中保留甜味跟水分

肉是一整塊整塊的，沒有暗刺，肉質滑嫩細緻，鮮甜多汁，非常好吃！

【紅條石斑】

一旁搭配櫛瓜、岩鹽，都可以搭配享用，簡單料理即能品嘗到魚本身的鮮美

肉質極細，富含膠質有彈性，非常鮮甜，喜歡這樣的口感

【蒜香蜆湯】

很少喝到這麼濃郁且滿滿蒜味的蒜頭蜆湯

香濃甘甜，令人齒頰留香〜

【赤海膽珠寶盒(2400元)】

珠寶盒底層舖上一層蟹黃豆腐，嚴選日本北海道赤海膽、鮭魚卵，極致奢華的赤海膽珠寶盒

海膽口感滑順，搭配豆腐、鮭魚卵、米餅，吃起來外酥內嫩，感受赤海膽珠寶盒的豐富味蕾饗宴

【鹽蒸鮑魚(2400元)】

活跳跳的南非活鮑魚還讓大家拍照XD

活的南非鮑魚在鐵板上扭動，代表食材100%新鮮度

師傅用昆布以及大量的粗鹽將鮑魚覆蓋起來，採用「鹽蒸」的方式，讓它慢慢低溫熟成

醬汁是老母雞熬煮的高湯搭配澳洲蘆筍一起食用

剛熟成的鮑魚一定又嫩又鮮又多汁啦

南非鮑魚吃起來鮮嫩彈牙，帶有咬勁的滿足感，果然具有全世界聞名的細膩口感

肥厚甘美，好吃到臉頰要掉下來！

【龍蝦粉絲煲】

鮮活波士頓龍蝦，半隻直接霸氣上桌！！！

龍蝦是活體現殺加拿大波士頓龍蝦，搭配日本葛粉條，蝦頭再淋上羅勒奶油醬

活體龍蝦口感就是不一樣，Q脆彈牙的口感加上甜到不行的海味〜

羅勒奶油醬奶油香氣，鹹鹹甜甜又香香，絕佳的美味平衡，提升味道和口感增加層次！

沒有錯！瘋狂點頭點頭點頭，真的美味極了！

【龍蝦螯搭配海膽醬】

龍蝦第二吃來囉〜

龍蝦螯的部分由內場師傅協助處理，佐以炙燒海膽醬汁

整塊的龍蝦肉剔好好地，不用自己動手，彈牙的龍蝦肉配鮮甜脆口的娃娃菜

炙燒後海膽醬完美逼出了香氣，咀嚼後滿嘴只剩鹹香與鮮甜，哇哇哇〜這滋味太棒了！

這道實在太令人驚艷了！

【火龍果冰沙】

主餐上桌前會上一杯火龍果冰沙換換口味

由新鮮火龍果製成，酸酸甜甜，開胃又解膩

【A5和牛漢堡】

這一道和牛漢堡排也是這裡最具人氣的招牌

超可愛！超可愛迷你小漢堡吃過了沒？！口水已經流滿地！

麵包煎的香酥，裡面的和牛內餡是由A5以及A4手工打成，一口咬下就爆汁〜這個和牛漢堡排太狂啦！

豐富鮮香的油脂與扎實多汁的口感，一口咬下就是要讓你難以忘懷！

還搭配煎的脆脆像餅乾的帕瑪森起司粉，吃起來酥脆鹹香

吃到最後一口還是意猶未盡，真的太好吃了！

主菜登場！主菜登場！

吃鐵板燒的最大樂趣我想就是看師傅們表演吧

看到師傅精彩的表演，餐點和食材也很有水準，是約會、慶生、慶祝重要節日的好地方！

【A5和牛菲力(2400元)】

菲力蠻厚一塊的，油脂沒有那麼多，師傅建議5分熟的熟度可以保留他柔軟的口感

光看鮮紅的色澤和油花就知道很新鮮

O〜M〜G〜 今日我最愛〜超難忘的口感，嫩到不行！！！

可以感受和牛的高雅香氣及些微的脂肪甘甜，外酥內嫩，口感柔軟、入口即化〜

一口吃下濃郁又多層次的味道衝擊，真的是極上的味蕾體驗！

【國宴頂級桂丁雞】

桂丁雞：過程絕對不施打抗生素，和不使用生長激素飼養，是星級餐廳的指定食材

，而且我們鐵板煎得超好！皮酥肉嫩。不輸和牛的肉食材。

雞排超大塊超厚！

鮮嫩多汁的桂丁雞，外皮煎到超級酥脆，根本就是雞肉界極品！

金黃酥脆的香煎雞腿排，是許多人吃鐵板燒料理最愛的品項，雞皮煎到好酥脆，大口咬下鹽香脆口

雞肉軟嫩又多汁，在咀嚼的同時透出淡淡地雞肉香氣，完全無腥味，非常厲害，很值得一吃

這一道也是大大推！

【吻仔魚炒飯】

用餐進入尾聲，鐵板燒的精華就是要來碗炒飯啊！

師傅鐵鏟揮舞之下，米飯與配料們要能在鐵板上跳舞〜

超誘人的，即使再飽也絕對吃得下XD

口感酥脆的配料，爽脆可口粒粒分明的炒飯，醬香醇郁、油香逼人，卻不會感到過於油膩

咀嚼後的香氣迷人，忍不住越吃越涮嘴，完完全全的深得我心

【龍蝦味噌熬】

吸附著滿滿味噌湯底裡頭還有著Q彈小小的蟹腳管好香、喝起來超濃郁

【焦糖吐司】

用鐵板烤的吐司就是不一樣

以高溫將糖與奶油吐司結合，冷卻後形成薄脆、甜香風味，味道好濃香呀〜

中間是明水然自製的香草冰淇淋，搭配綜合堅果脆以及南瓜子

真的好好吃差點在台前流淚…….

真的真的是太厲害的焦糖吐司！我完全上癮了！

小珊珊碎碎念：

一位難求的無菜單鐵板燒你們吃過嗎？明水然樂在網路上評價很高！

這裡一個人只要1,600套餐共14品，干貝、和牛、龍蝦一次滿足，真的CP值很高耶

整體來說餐點品項真的超豐富又好吃〜

加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用

，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期

，超棒的體貼會員回饋機制！

30日內線上訂位：https://reurl.cc/QjGdV0

9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂。

▷明水然·樂 林口昕境店

新北市林口區文化三路一段402巷2號

02-2606-8258