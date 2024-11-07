台中大甲有一家超隱密的手工餅乾伴手禮店▸瑪莎拉手工餅舖◂，隱身在化工廠區內經過很容易錯過！但有來大甲推薦一定要來朝聖一下，因為人稱『手工餅乾阿姨』的老闆娘有將近50年的烘焙經驗，一路以來堅持使用最高級的原料，並以純工作製作店內琳瑯滿目的多種餅乾，只因為機器做不出手工餅乾製作的口感也無法加太多料！如此誠意滿滿的手工餅乾舖絕對要來逛一下的吧



瑪莎拉手工餅舖的大甲旗艦店藏身在南興化工廠裡，門口有指示牌但真的不明顯，這天我們也是差點開過頭！



瑪莎拉手工餅舖 大甲旗艦店

地址：台中市大甲區大安港路321號

電話：04-2687 6578

營業時間：09:00-20:00

官網：https://marcella-cookies.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/@marcella.biscuiterie/



瑪莎拉手工餅舖│大甲旗艦店

瑪莎拉手工餅舖目前在全台有好幾家專櫃門市，但大甲旗艦店有全系列手工餅乾可供挑選之外，目前也有輕食咖啡區和DIY手工教室，是個很適合大甲一日遊時一併排進來的旅遊伴手禮景點哦！



廠內有頗大的停車空間，直接停在這個免費停車場後就可以進大甲旗艦店逛逛。



走進店內映入眼簾的是以木作元素打造帶有歐風感的手工餅乾展售空間，現場擺放的餅乾罐和陳列架數量眾多讓人眼花瞭亂啊！但別擔心門市人員都會協助做介紹和試吃，一邊詳細聽介紹、一邊品嚐店內精心製作的手工餅乾，據說40多年來老闆娘總共研發了超過300款手工餅乾，並且使用法國AOP頂級奶油、日本海藻糖、頂級可可粉等等高級原料手工製作，在門市都有超過50款可以挑選，真的很佩服之外也讓人每款都好想試看看耶



整體陳列方式說是網美型的手工餅乾店也不為過～



造訪的時間將近萬聖節，店內裝潢也增加了些許萬聖節的裝飾元素～



陸續也有客人進店購買與試吃等等，我們當然也不能錯過這個機會啦！



透過服務人員介紹才了解到老闆娘除了有近50年的豐富烘焙經驗，過去也曾帶著餅乾巡迴各大專院校、以及踏遍台灣大大小小的火車站，以招牌的笑容招呼大家認識她的手工餅乾。闆娘對手工餅乾的熱忱真是讓人覺得太猛了，請收下我的膝蓋！



店內也有多種禮盒款式可供挑選，不論是伴手禮或是年節禮盒都可以找到適合送禮的外觀和包裝！連結婚喜餅或小孩彌月禮也可以訂製哦～





來到瑪莎拉手工餅舖大甲旗艦店的一大樂趣當然就是試吃啦！各個餅乾罐上都有價格每100g的價格，基本上區分為120元和160元二種。



想購買少量可用袋裝，多一點的話可用盒裝，但比較建議直接買多款並用盒裝啦！因為保鮮盒防潮性較好可以保存一個月，袋裝的話大約七天內就要吃完哦，不過我們覺得只要有試吃過店內的手工餅乾，一定都會選擇盒裝，不但可以吃到更多種類還可以放比較久慢慢吃



這天店長也熱情的介紹我們店內各款手工餅乾並讓我們做試吃，聽說很多客人都說：「吃過阿姨的手工餅乾，就再也不會買其他家的餅乾吃了！」，我們就來認真試吃一下闆娘的手工餅乾有多厲害，結果林林總總在現場就試吃了12款！真的沒有在怕客人吃的耶



其中的秒殺酥、法國奶油薄片和好幾款手工餅乾都讓我們印象深刻，當下立刻決定要帶回家好好品嚐！



很多真心喜歡瑪莎拉餅乾的朋友也會直接購買下圖中的超大桶餅乾福袋，可以直接升級成終身VIP會員，持玻璃罐回門市購買餅乾打7折之外，還有機會抽瑪莎拉蒂哦！＜更多活動細節請以門市人員介紹為主＞



瑪莎拉手工餅舖│店內推薦商品

當天試吃的法國奶油薄片除了是目前全台灣最薄的手工餅乾之外，用料更是實在哦！選用法國A.O.P及歐盟認證奶油製作，因為加入高比例奶油因此奶香十分濃郁，而我們這天試吃的是玫瑰口味，特別以食用級花瓣揉進麵團裡，一送入嘴裡就能感受到天然的玫瑰花香！口感薄脆更是有入口即化的感覺，好吃耶



店長也推薦了店內熱賣的人氣款手工餅乾-秒殺酥，這個秒殺酥可是瑪莎拉手工餅舖月銷超過30,000桶的團購爆品！目前有原味、伯爵紅茶、玫瑰、巧克力、焦糖等5種口味，桶裝就有二種大小，很適合作為來一日遊購入的伴手禮









由於秒殺酥都是切割成一口大小方便食用，如果還是喜歡長條狀的千層起酥條口感，也可以買這種超值優惠包回家存放著吃哦～



對了！若不是要送人只是純粹自己要吃的話，店內也有外觀比較NG但不影響口感和口味的集合包，價格會經濟實惠一些！





店內除了手工餅乾也有也有果乾產品，有興趣的話都可以請門市人員介紹。



另外像這個是直接集結四款香脆瓦片的集合口味包裝，也是很多客人會直接購入的選擇之一。



那像我們試吃完覺得太多款都帶回家吃的話，就直接挑選想吃的口味用秤重方式購買會更符合我們的需求。



瑪莎拉手工餅舖│甜點輕食區

購買完伴手禮之後也可以來到去年七月才開幕的甜點輕食區稍作休息，可以喝個飲料或輕食休息下再出發啦～



輕食區另有開放DIY手作課程，可以在粉專上面做報名，當天可以在工廠參觀手工餅乾的製作過程後再進行DIＹ活動，也很適合帶著家中的小朋友一起來參與！而且不同季節會推出特別的DIY餅乾款式，像最近就是推出應景的萬聖節款餅乾啦，造型真的好可愛哦連小吠都想做看看了





瑪莎拉手工餅舖│私心推薦口味

剛剛提到強生與小吠有帶回自己想吃的手工餅乾，這裡就來開箱推薦幾款我們私心喜歡的口味啦！



首先當然是讓人一吃就上癮的秒殺酥囉！闆娘堅持只用比利時空運的天然奶油製作，另外選用日本海藻糖減糖處理後讓秒殺酥更加香甜不膩口





桶裝開箱後是有封膜的，所以即使買回家放了一陣子沒有立刻吃，也能夠好好保存秒殺酥應有的口感，未開封情況底下都可以放120天哦。





原味杏仁千層秒殺酥

千層酥上的杏仁片給的毫不手軟也很大片，下方的千層更是兼具了蓬鬆感與奶香味！



由於做了減糖處理整體甜度很剛好，搭配杏仁片口感和濃厚奶油香氣，吃起來酥脆又鬆軟，如果邊追劇邊吃的話很容易一口接一口吃個不停，命名為秒殺酥真的不為過耶～



可可巧克力杏仁千層秒殺酥

另外我們也很推薦可可巧克力口味！光是杏仁片搭配巧克力千層酥就已經讓小吠覺得經典不敗的組合啦💯



一開蓋就能聞到濃濃的巧克力香氣，底下巧克力千層酥皮甜甜香氣和迷人風味真的很涮嘴！巧克力控真的必須買🍫



手工餅乾我們是選擇保鮮盒裝可以存放比較久，不過實在太貪心選了太多款無法全部一一介紹😅，來精選推薦幾款我們覺得既有特色又好吃的餅乾項目🫓





原味杏仁瓦片

瓦片硬脆的口感真的很對小吠的胃口！杏仁搭配原味奶香就是合拍到不行的經典組合，而且瑪莎拉的杏仁瓦片更是薄脆到不行耶！一入口就會兩口併成三口快速解決掉，哈哈。



黑白芝麻杏仁瓦片

黑白芝麻口味也很推耶！二種口味的雙重芝麻在嘴裡咀嚼時會覺得香氣很足，搭配薄脆口感我們很喜歡🩷



可可黑玫瑰餅乾

店內有二款特殊造型的手工餅乾，可可黑玫瑰就是其中一款！立體造型很吸睛，而且這款整體口味是偏大人感的苦甜風味，但巧克力香氣依舊不打折！甜度也是有減量，比較健康之外也較不會膩口～



伯爵紅茶餅乾

一入口就明顯感覺到伯爵茶的香氣，餅乾上有黑黑的部份是直接用茶葉研磨打碎加在裡面，因此才會很明顯的聞到茶香哦！除了茶葉還有添加杏仁角，所以也嚐得到堅果風味，整體是偏酥酥的口感，如果是喜歡風味茶的朋朋們很推薦可以試看看這一款～



抹茶燕麥餅乾

使用日式抹茶粉製作另有加上燕麥，入口後會覺得口腔裡有抹茶的香氣充斥，這款餅乾的抹茶味比較清香也比較不會苦，是連小朋友都敢吃的抹茶餅乾口味哦！



ㄟ～吃純素的朋友看過來啦，底下的雪球餅乾系列都是完全沒有加蛋的全素餅乾哦！



檸檬雪球餅乾

雪球餅乾的口感是蓬鬆中帶有綿密加酥脆的感覺，不僅外觀可愛，口感也好吃～檸檬香氣是淡淡的很清爽，尾韻有一種酸甜感。

靜岡濃抹茶雪球餅乾（季節限定）

季節限定的濃抹茶雪球是選用靜岡茶葉去製作的，由於天氣熱的時候比較不好保存，所以是等到比較涼爽時才會推出的季節限定產品！一開始入口會比較甜，但吃起來尾韻有一種回甘的氣味，抺茶控應該都會喜歡🍵



整體來說我們會覺得瑪莎拉手工餅舖的餅乾幾乎每一款口味都能吃得出不同口感以及用料上的用心，而且吃起來真的和機器做的口感不太一樣，也難怪店家回饋很多客人都說：「吃過阿姨的手工餅乾，就不會想買其他家的餅乾吃了！」，也許這也是闆娘堅持不用機器製作餅乾的最主要原因吧，因為口感就是有差而且純以機器製作也沒辦法加太多料，不像瑪莎拉手工餅舖的餅除了部份麵糰是以攪拌機打完料，其他每個製作工序都是一一以人工去確認餅乾的狀況，真的是蠻費時也有困難度的！光是這點就很值得掌聲鼓勵了啦👏，當然手工製作的成本也會反應在價格上，不過在食安問題頻頻出現的環境裡，餅乾好吃外加用料吃的安心是我們覺得比較重要的囉！有機會真的推薦大家直接到門市試吃看看，如果想直接吃看看也可以上官網訂購以宅配到府的方式購買嘿，推薦給大家囉



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瑪莎拉手工餅舖│店家資訊

瑪莎拉手工餅舖 大甲旗艦店

地址：台中市大甲區大安港路321號

電話：04-2687 6578

營業時間：09:00-20:00

官網：https://marcella-cookies.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/@marcella.biscuiterie/



<本文為瑪莎拉手工餅舖邀約試吃，內容均為真實感受>



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