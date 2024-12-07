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【台北中正區美食、聚餐評價】天仁喫茶趣 衡陽店｜特色私房菜單推薦(鄰近捷運西門站、以茶入膳的料理與套餐選擇都好好吃!!!)

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2024-12-07 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北中正區美食、聚餐評價】天仁喫茶趣 衡陽店｜特色私房菜單推薦(鄰近捷運西門站、以茶入膳的料理與套餐選擇都好好吃!!!)

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提到台北西門站聚餐、美食推薦，位於中正區的「天仁喫茶趣 衡陽店」，是由天仁茗茶創立的茶飲品牌，主打將茶文化融入日常飲食，提供多樣化的茶飲及餐點。

舉凡碧螺春龍虎石斑、鐵觀音蓮藕排、碧螺春黑羽田園雞、普洱牛肉麵、茶香鹽酥雞、茶油麵線、美人小籠湯包、桂花鮮魚餃、913茶王手作布丁、喫茶菁等平價特色美食，皆是茶香入菜的創意餐點，可說是台北聚餐、聚會的人氣餐廳之一。

天仁喫茶趣│交通

【台北中正區美食、聚餐評價】天仁喫茶趣 衡陽店｜特色私房菜單

Google地圖請點我 > 西門站到天仁喫茶趣 衡陽店

 

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「天仁喫茶趣」的分店很多，以安妮王一夥人而言，就近選擇「天仁喫茶趣 衡陽店」用餐；只要搭乘大眾交通運輸工具，從台北西門捷運站步行約5~10分鐘，可以抵達「天仁喫茶趣 衡陽店」。

鄰近的景點有總統府、二二八和平紀念公園、西門紅樓、植物園等，吃飽喝足後，剛好來個台北車站、西門站一日遊之旅~

天仁喫茶趣│環境介紹

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「天仁喫茶趣」1樓是外帶飲料區以及茶葉購買區；要用餐的話，安妮王一夥人來到2樓後，便被這用餐環境驚呆了~

 

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店內光線柔和，座位配置寬敞，採用現代簡約設計風格，營造優雅舒適的用餐環境。

在座位上，有雙人桌、多人桌可供選擇，都非常適合單人、情侶、朋友、家庭等聚會，適合各種用餐場合，是一個既放鬆且靜謐的空間。

天仁喫茶趣│菜單

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線上菜單請點我 > 天仁喫茶趣 衡陽店

「天仁喫茶趣」的菜單主打融合傳統茶文化與現代輕食的創意料理，舉凡綠茶、烏龍茶、鐵觀音、美人茶、桂花、碧螺春等，皆可以製作精美好吃的主餐、甜點、輕食、炸物與飲品，讓安妮王一夥人在享用美食的同時品味不同茶葉的風味。

除此之外，「天仁喫茶趣」還推出多種套餐組合，如包含沙拉、主餐、茶點與茶飲的綜合套餐，讓顧客可以一次品嚐多樣美食，如果不知道點那些料理，就選套餐組合吧~

天仁喫茶趣│鐵觀音蓮藕排套餐

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茶香與多種美味食材的豐富料理!!!

天仁喫茶趣的招牌主餐，由於安妮王一夥人點「鐵觀音蓮藕排」套餐，搭配的還有鮮蔬果沙拉、美人胡麻南瓜、茶香雲吞湯、素茶香滷肉飯、雙茶千層捲與熱天盧蘋香草莓，其實份量2~3人分食剛剛好~

深褐色的「鐵觀音蓮藕排」，帶有微微的光澤，排骨被鐵觀音茶葉的香氣浸透，與蓮藕一起燉煮後，蓮藕柔嫩不失彈性，排骨則入口即化，茶香與肉香完美融合，配上一碗飯，瞬間吃光XD

 

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鮮蔬果沙拉，色彩鮮豔，帶有清爽的水果酸甜和蔬菜的脆嫩。

 

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美人胡麻南瓜則以濃郁的胡麻醬點綴南瓜的自然甘甜，滑順的口感極具層次感。

 

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茶香雲吞湯清澈溫潤，雲吞細膩而不失彈性，湯頭中帶有淡淡的茶香。

 

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素茶香滷肉飯選用素食滷肉，香氣四溢，與茶香交融，為這道素食料理增添了獨特風味。

 

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甜點雙茶千層捲層次豐富，蓬鬆的糕點間夾著淡淡的茶香餡料，口感細緻，超美味的!!!

 

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最後，搭杯熱天盧蘋香草莓飲，清爽解膩，草莓的甜美和茶香的清新完美平衡，讓整體用餐體驗更加豐富，超級飽飽飽~

天仁喫茶趣│碧螺春龍虎石斑

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招牌主餐，一次吃到海洋與陸地的自然物產~

天仁喫茶趣的招牌主餐，由碧螺春茶與石斑魚搭配而成，新鮮的石斑魚片，肉質細膩鮮嫩，與茶香融合後，入口時不僅能感受到魚肉的鮮甜，還帶有茶葉特有的淡雅苦韻，呈現清新自然的茶香與海鮮的優雅風味。

天仁喫茶趣│碧螺春黑羽田園雞

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享受田園的自然風味吧~

天仁喫茶趣的招牌主餐，「碧螺春黑羽田園雞」嚴選黑羽田園雞搭配碧螺春茶的清香，。雞肉入口軟嫩多汁，伴隨著茶葉的清新氣息，讓這道料理不僅充滿了田園的自然芬芳，還有碧螺春茶的獨特韻味，口感層次豐富且不油膩，是一道結合了傳統與創新的佳餚。

天仁喫茶趣│普洱牛肉麵

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頭一次吃到茶香牛肉麵，好吃!!!

「普洱牛肉麵」的麵條帶有茶葉的色澤，鮮嫩多汁的牛肉片、蔬菜等佐料，茶葉的淡淡甘醇，與牛肉湯底的濃郁滋味相互交融，清爽不油膩。

 

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尤其是這牛肉，嫩而不柴，麵條吸附湯汁，咬起來勁道十足，最重要的是，那淡淡的茶香提升了整體風味的層次感，那綠油油的茶香麵條，原來可以與牛肉那麼速配!!!

天仁喫茶趣│茶油麵線

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試試水溫，來盤基本款的茶油麵線吧!!!

簡單質樸的家常菜，細長、柔滑的麵線，柔韌有彈性，以茶油拌麵，表面閃爍著淡淡的茶油光芒，十分順口~

天仁喫茶趣│美人小籠湯包

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鮮美多汁的小籠湯包~

小巧精緻的「美人小籠湯包」，湯包表皮呈現出薄透的麵皮，包裹著滿滿的內餡，皮薄餡多，超可愛的!!!

輕咬一口，鮮美的肉汁瞬間溢出，湯汁濃郁而香甜，與嫩滑的豬肉內餡相互襯托，帶有些微美人茶味，給人一種滿足的味覺體驗。

天仁喫茶趣│桂花鮮魚餃

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桂花控不能錯過的好吃料理~

以透明薄嫩的餃皮包裹著鮮魚內餡，伴隨著淡淡的桂花香氣，創作這道典雅的「桂花鮮魚餃」。

口感上，鮮魚內餡滑嫩鮮美，餃皮柔軟而不失彈性，與鮮美的魚肉內餡相互襯托，飄著質樸清淡的桂花香，給人一種別緻又獨特的享受。

天仁喫茶趣│天廬捲豬肉

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柔嫩多汁的豬肉真美味~

「天廬捲豬肉」呈現金黃微焦的酥脆感，內部包裹著柔嫩多汁的豬肉片，透過特製的醬料浸潤，豬肉的鮮美香氣與酥脆的餅皮完美結合，每一口咀嚼時，都能感受到肉質的鮮美和外皮的脆爽，讓人回味無窮。

天仁喫茶趣│綠茶菜肉餡餅

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綠茶與豬肉交織而成的中式糕餅!!!

金黃酥脆的「綠茶菜肉餡餅」，經過煎烤後散發出淡淡的茶香。

內餡飽滿，充滿蔬菜與豬肉的鮮美結合，加入了些許綠茶，使得餡料帶有一絲清新的茶香；咬下去時，外皮酥脆而內餡鮮嫩多汁，層次豐富，既能品嘗到傳統餡餅的鹹香，又能感受到綠茶帶來的獨特風味，讓整體味道更加清爽不膩。

天仁喫茶趣│茶香鹽酥雞

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傳統炸物與茶香結合的鹽酥雞

酥脆誘人的「茶香鹽酥雞」，單吃就是一款鮮嫩多汁的鹽酥雞，沾上茶粉後，入口時散發出淡雅的茶香，使得原本油炸食物的鹹香口感中，增添了一絲茶的清新風味；不僅保留了傳統的鹹酥美味，更增添了一份清爽的茶韻><

天仁喫茶趣│喫茶菁

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大人小孩都喜愛的酥脆炸物

以新鮮茶葉裹上特調麵衣後，油炸成酥脆不膩口的小吃，茶葉清爽的香氣與卡滋卡滋的療癒口感，佐一些椒鹽綠茶，更能提升整體風味喔~

天仁喫茶趣│913茶王手作布丁

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焦糖與茶，原來可以製作那麼好吃的布丁!!!

光滑、如奶油般細緻的「913茶王手作布丁」，帶有豐富的焦糖色澤，散發著濃郁的茶香；一口咬下，甜味與茶的微苦味交織，入口即化，焦糖部分則增添了一絲微甜與深層風味，讓每一口都有多層次的口感體驗，不甜不膩，勘成完美~

天仁喫茶趣│評價

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位於台北中正區的「天仁喫茶趣 衡陽店」非常適合聚餐、品味特色美食甚至採買茶葉的餐廳。

安妮王一夥人品嘗眾多茶香入菜的創意料理，像是碧螺春龍虎石斑、鐵觀音蓮藕排、碧螺春黑羽田園雞、普洱牛肉麵、茶香鹽酥雞、茶油麵線、美人小籠湯包、桂花鮮魚餃、913茶王手作布丁、喫茶菁等，都讓人驚艷，感覺清新且不膩口。

這裡的餐點不僅美味，天仁喫茶趣的氛圍與餐飲品質，非常值得一試，讓安妮王一夥人多次朝聖，默默納入台北聚會餐廳的口袋名單~

天仁喫茶趣│聯絡資訊

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店名：天仁喫茶趣 衡陽店

地址：100台北市中正區衡陽路62號2樓

營業時間：11:00–21:30

官網：https://www.chafortea.com.tw/

預約與菜單：天仁喫茶趣 衡陽店

 

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天仁喫茶趣 衡陽店

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美味度
5.00
服務品質
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裝潢氣氛
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