厚醍牛肉麵中央店是一間夢幻的白色玻璃建築，原本是接待中心，現在搖身一變成為牛肉麵迷的天堂！四周透進來的自然光線，讓空間感覺通透明亮，溫馨舒適。來自新竹到頭份的美味插旗，這裡的牛肉麵絕對不能錯過，尤其是牛筋入口即化，大塊的牛肉吃起來更是滿足，濃郁湯頭介於紅燒和清燉之間，香氣十足但完全不油膩，就像置身在這美美的白色空間中，心情都被治癒了！

📍厚醍牛肉麵 中央店

地址 : 頭份市中央路756號

電話 : 03 7630207

時間 : 11:30 ~ 20:30

粉專 : https://www.facebook.com/houtiToufen/

📍厚醍牛肉麵

地址 : 新竹市東區忠孝路25-1號

電話 : 03 5751186

時間 : 11:30 ~ 20:30

粉專 : https://www.facebook.com/houti035751186

厚醍牛肉麵 中央店 位置與停車

厚醍牛肉麵中央店坐落於頭份的中央路上，位於田間旁的三角臨路相當醒目，從這個角度看過去彷彿是一座鄉間花園的城堡，頭份中央路的停車規畫相當好，不必擔心找不到停車位。

走進來就會被滿滿的白色包圍，中央店這裡的裝潢簡約乾淨，挑高的天花板搭配大片玻璃窗，讓光線自然灑進來。座位間距寬敞，讓人能享受獨立用餐的悠閒感受。坐在靠窗的位置，還能望向稻田美景，微風吹拂綠意盎然，彷彿來到一座鄉間的白色城堡。

店內有氣泡水喝到飽！這是厚醍牛肉麵的一個傳統，在新竹店的時候也同樣有這個福利，而且還體貼的可以帶水壺來裝~

厚醍牛肉麵 中央店 菜單

厚醍牛肉麵賣得很簡單，麵體有細麵、粗麵和刀削麵，牛肉和牛筋的深厚滋味就是牛肉麵的靈魂！牛肉麵的湯頭則是介於紅燒與清燉之間，香氣濃郁而不油膩。許多人習慣加入酸菜調和味道，而厚醍的自製酸菜更是餐點的亮點之一。這裡的酸菜不同於一般的「壓味工具」，反而能提香增味，帶出湯底的鮮甜，與濃郁的牛肉風味形成完美搭配。

半筋半肉牛肉麵（刀削麵） $200

這款牛肉麵選用了刀削麵，麵條帶有彈性與麵香，能吸附更多湯汁。半筋半肉的搭配口感相當豐富，牛筋嫩而有彈性，入口即化；牛肉則是厚實且鮮嫩，與湯頭完美契合，尤其是喜歡多層次口感的饕客，不容錯過這道經典。

經典牛肉麵（細麵） $180

細麵的口感相對柔滑，適合喜歡清爽口感的朋友。牛肉選用了大塊厚切，完全沉入湯中，吸收了湯汁的精華，鮮甜的肉質令人難忘。細麵與湯頭交融，吃起來絲毫不覺膩口，是許多人的心頭好。

半筋半肉（粗麵） $200

牛筋和牛肉都以醬汁滷製入味，配上Q彈的麵條，攪拌後每一口都是濃郁的肉香與醬香交織的享受。

厚醍的自製酸菜是一絕，與一般酸菜不同，這款酸菜不僅增加風味，還能提升湯底的鮮甜度，成為牛肉麵的絕佳配角。無限暢飲的氣泡水清新爽口，可以清新味蕾，是品嚐濃郁湯麵的完美搭配。