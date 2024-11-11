第一次造訪位於竹北的 Next Stop+ 香港手作料理竹北店，真的是一次驚喜的發現！由來台定居七年的香港夫妻創立，他們將傳統港式料理融入異國風情，打造出一個不一樣的港式飲食空間。他們希望將香港的美食精髓以精緻化呈現，讓人在品味經典料理的同時，也能享受到慢節奏的用餐體驗。



老闆夫妻曾是文字工作者，對家鄉味有著深厚的情感。如今他們將對香港的思念注入餐點中，以招牌菜 黯然叉燒、乾炒牛河 搭配經典的 港式絲襪奶茶 等，帶給顧客一場視覺與味覺的雙重饗宴。

Next Stop+ 香港手作料理竹北店｜營業資訊 📍地址：新竹縣竹北市文信路373號1F

⏰營業時間：11:30–14:30、17:00–20:30(週三公休)

📞電話：0908 280 781

🔗粉專：Next Stop+ 香港手作料理 分店資訊｜龍潭店

📍地址：桃園市龍潭區聖亭路128號

⏰營業時間：11:00–14:30、16:30–20:00(週三公休)

📞電話：0968 913 881

🔗粉專：NEXT STOP 香港·手作料理

竹北的 Next Stop+ 位於文信路的安靜街區，周邊有不少停車格，停車相當方便。鄰近的 文信石爬蟲兩棲公園 和 石頭溜滑梯 是親子遊玩好去處，用餐前後都能順便散步放鬆。

加入 Next Stop+ 的會員即可享多項好康，其中最吸引人的就是 平日限定凍檸茶無限續杯！清爽解膩的凍檸茶是港式飲品經典之作，炎炎夏日搭配經典港式料理，讓人清涼到底。不僅如此，會員還能享有更多驚喜優惠，讓每一次的用餐體驗更超值。

Next Stop+ 的老闆娘除了在餐飲上的創意外，還是一位文字功底深厚的作家。她曾撰寫了兩本書，分別記錄了移民台灣的心路歷程，以及全職父母的心得分享。這些書籍不僅是她生活經歷的記錄，也是一種分享對人生體悟的方式，讓人更能感受到她對生活的熱愛與用心。

店內販售的麵是用由香港生產進口的出前一丁。

一踏入 Next Stop+，就能感受到店內義式風情的設計氛圍。陽光透過玻璃帷幕灑進「偽戶外區」，讓整個空間充滿靜謐的都市綠洲感。十字透光的天井設計，讓天花板上雲朵的移動清晰可見。內部則以溫暖的木質座位區和柔和燈光營造舒適的氛圍，特別設置的親子玩具區更是帶小孩家庭的福音，孩子玩得開心，大人吃得盡興。

Next Stop+ 的菜單結合了正統港式精髓與創意擺盤，從傳統到創新，每一道菜都令人驚艷。就連香港本地朋友來用餐，也大讚老闆夫妻的巧思！

叉燒三重奏米飯：蜜汁叉燒、柚子蜜叉燒、魔鬼椒麻叉燒，各自展現不同風味。從甜蜜到麻辣，每一口都層次豐富。

無敵咖哩土匪雞翅米飯：自製蔬菜泥咖哩醬，濃郁辛香，搭配香料雞翅與台灣形狀的米飯，搭配解膩的小黃瓜和番茄，是一道讓人忍不住一口接一口的美味。

乾炒牛河：經典的港式河粉，Q彈河粉與滑嫩牛肉完美結合，豆芽增添脆口感。還提供素食版本，用杏鮑菇代替牛肉，照顧每位客人的需求。

單點系列｜經典港式必點推薦

港式辣味蘿蔔糕：加入臘腸碎，口感層次豐富，微辣風味回味無窮。

港式咖哩魚丸：彈牙的魚丸配上濃郁咖哩醬，絕對正宗。

爆脆煉乳西多士：外層酥脆、內部鬆軟，搭配煉乳與花生醬，甜而不膩。

冰火菠蘿包：自家烘焙的菠蘿包，夾上香滑奶油，趁熱享用最對味。

絲襪奶茶｜鹹檸七喜

絲襪奶茶以四次拉茶工序製作，茶香濃郁順滑；而鹹檸檬七喜更是夏日解膩的好選擇，手工醃製的屏東檸檬讓飲品風味更加獨特。



這個帶著發字的杯子居然讓我想到了嚦咕嚦咕新年財XD

Next Stop+ 香港手作料理竹北店 不僅呈現正宗港式風味，還注入了創意巧思，讓港式料理從傳統大排檔形象中蛻變而出。這裡是個能讓你放慢腳步、細細品味美食的地方。快來感受香港夫妻對料理的熱情，讓經典的港式滋味在你舌尖綻放吧！











HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；

與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

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