隱藏在新竹香山山間的 草根廚房餐廳，以其獨特的紅磚老宅建築和中式經典菜色，成為老饕心中的聚餐熱點。特別是這裡的「桌邊片皮鴨」，不僅秀色可餐，更有一鴨五吃的創意料理，從脆皮鴨到酸菜鴨架鍋，每道都美味無雷。不過，這道片皮鴨需要事先預訂，現場可是吃不到的喔！ 除了烤鴨，草根廚房還提供豐富的中式菜餚和熱炒選擇，每一道都令人驚艷。老宅的復古氛圍，搭配圓桌設計，特別適合家族聚會、朋友聚餐或公司同事聚餐。空間寬敞，還設有包廂，建議提前訂位，避免向隅！

草根廚房位於新竹市東區的柴橋路，鄰近中華大學，從國道三號茄苳交流道下來，車程僅需3分鐘。餐廳附近設有免費停車場，讓自駕族不用煩惱停車問題。用完餐後，還能順道到青草湖散步，體驗划SUP或踩水上腳踏車的樂趣。

地址： 新竹市東區柴橋路350號

營業時間： 11:30-14:00、17:30-21:00

電話：03-5200351

餐廳外觀是一棟充滿懷舊氣息的紅磚老宅，彷彿回到阿嬤家的溫暖場景。

進入店內，滿滿的懷舊桌椅與復古擺飾，更增添了用餐的獨特體驗。

菜單部分以現場為主，我們的菜色已經提前預訂好了，以桌菜合菜為主，整個份量十足，適合多人用餐。

草根前菜盤：集結金沙杏鮑菇、蔥香油淋雞、涼拌海蜇絲等多種開胃小菜，樣樣都涮嘴。

繡球水翅翡翠羹：這道羹湯料理非常清爽，搭配娃娃菜與菠菜羹，滋味細膩溫和。

墨魚腸米糕：Q彈墨魚腸搭配香氣十足的米糕，油而不膩，令人一試成主顧。

金蒜蓉蒸海大蝦：蝦肉鮮美彈牙，冬粉吸飽醬汁，香氣濃郁。

青絲甘露金目鱸：鱸魚鮮嫩細緻，清淡調味更突顯魚肉的鮮美。

菊花鴨絲蓋帽：這道創意十足的鴨肉料理讓人眼前一亮！將鴨肉細心切絲，搭配底層的冬粉和豆芽，外層包覆著薄薄的蛋皮，最後加上干貝絲提味，整道菜色不僅外型獨特，口感更是豐富多層次。

麻香菌菇燴虎掌：麻油香氣十足的滷豬腳，軟嫩入味，是下飯必選。

菓木窯烤片皮鴨：草根廚房的招牌片皮鴨，現場的桌邊片鴨秀真是視覺享受，刀工精湛，皮肉分離一氣呵成！

鴨皮酥脆透光，建議趁熱品嚐，搭配麵皮與甜麵醬，口感層次豐富。

酸菜鴨架寬粉鍋：片鴨後的鴨架加入酸菜與寬粉煮成熱鍋，湯頭酸香濃郁，清爽不油膩，忍不住一碗接一碗！

戀香螺絲捲：甜蜜煉乳搭配酥香外皮，一口一個，甜而不膩。

桂圓銀耳芋圓湯：中式甜點中的佳作，桂圓香甜搭配Q彈芋圓，是完美的收尾選擇。

草根廚房不僅適合家族聚餐，也是同事、朋友相聚的絕佳選擇。提醒大家，片皮鴨與部分合菜需提前預訂，避免向隅。隱身在山裡的這間餐廳，不僅是一場美食饗宴，更是一場時光穿越的旅程。

更多新竹美食旅遊

延伸閱讀