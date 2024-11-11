台中必吃甜點「啃食物」，應該是榮獲近期我在台中吃過最厲害的甜點店！每款蛋糕都是精緻又好吃無雷，不僅真材實料又充滿驚喜。不僅曾有多家媒體電視採訪、連許多烘焙競賽都榮獲多個獎項，就知道這家真的非常厲害～愛吃甜點的你一定要衝一波。

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環境介紹

▼啃食物是嘉義起家到台中的甜點店，位在台中西區忠明南路。附近就是勤美商圈，開車來的話路邊有一些停車格。招牌是活潑的藍色系，看字型設計感覺老闆也跟我一樣很喜歡玩樂高喔XD

▼店內甜點主要是以外帶為主，不過也有提供休息座位區可以讓客人現場享用甜點。木質調的座位搭配帶點日系感

▼一走進看甜點櫃裡的蛋糕忍不住驚呼～也太可愛了吧，看起來好好吃！女生果然不論何時何地都有個甜點胃XD 而且品項很多種，真的會選擇障礙啦

▼OMG這個哈密瓜起司冰淇淋蛋糕也太漂亮，之前有電視台來採訪啃食物就是特別介紹這款甜點～頂端還有裝飾著滿滿的水果，下面是冰淇淋蛋糕，光用眼睛看就覺得很好吃XD 下次一定要來吃吃看

▼除了個人獨享的蛋糕也有販售4寸、6寸的

▼除了蛋糕之外現場店內也有許多餅乾和小點心。

▼之前中秋節也有吃過啃食物的中秋禮盒，他們真的不僅低溫甜點很強，連常溫甜點都很好吃！上次吃過他們的牛扎糖餅乾就一直念念不忘XD 還有小餅乾也都很不錯～買回家配上熱茶就很讚

餐點介紹

▼這次吃了三個小甜點跟一顆6寸大蛋糕， 真的每一樣都超厲害！從頭驚喜到尾

▼精緻漂亮的外觀叫人怎麼捨得吃啦><

五層檸檬塔 $150

▼三款中最超乎我預期的絕對是檸檬塔～近幾年來吃過最猛檸檬塔！不要看他漂亮的外觀，其實是個狠角色耶！酸到會「咬冷筍」🫨酸爽的滋味爽度超高，甜點師選用產量稀少的手指檸檬層次豐富。

▼入口先感受到讓人發瘋的酸度，接著細品可以吃到檸檬皮的微微苦，最後是在口中的回甘。男友說「買這個真的把錢花在刀口上🤣每一口都驚艷」

MOMO $160

▼超級可愛的桃子造型，看到玻璃櫃一眼被吸引，很像是桃子照到縮小燈有夠萌～立刻跟男友說我要吃這個！

▼蛋殼般的薄片巧克力，中間是討人喜愛的烏龍茶慕斯，茶香濃郁但不甜膩，還可以吃到糖煮桃子塊。

▼底部 草莓巴芮脆片 甜中帶點鹹味，增添風味、層次很豐富

歌劇院 $170

▼這款是老闆娘推薦的，頂端的巧克力片很像熱蠟印章耶～外觀很有質感！使用煙燻巧克力，可可香氣濃郁整體苦韻大於甜，非常有大人味。夾層是蘭姆酒漬葡萄奶油餡，咬到的葡萄乾，有厚厚的蘭姆酒香氣。我覺得巧克力控一定會愛這個口味

哈密瓜鮮奶油蛋糕 $980/6寸

▼這顆蛋糕沒有過於鋪張華麗的外觀，但看起來十分高雅

▼頂端鋪上滿滿的新鮮哈密瓜，用量真的很大手筆耶！而且哈密瓜的甜度很高，超級鮮甜多汁～超幸福的！

▼它們的鮮奶油厲害了！完全不膩口、非常輕盈～連原本不愛吃甜食的男友都誇口讚美。夾層的海綿蛋糕澎鬆濕潤不乾富含彈性

▼蛋糕頂端手工自製 「日式硬布丁」 ，早期年代冰果室會出現的古早味布丁，是屬於厚實的口感、吃起來濃郁充滿蛋香味。

▼中間也夾入滿滿新鮮哈密瓜，還有卡士達～讓整體口感更加順滑多汁

▼是一顆清爽美味的蛋糕，我超喜歡！這個口味推推！

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【Kenfood 啃食物】資訊＆其他

IG：kenfood_dessert

地址：台中市西區忠明南路336-1號

電話：04-2376-0029

營業時間：13:00-18:30、週日公休