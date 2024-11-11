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安永鮮物根島蝦仁

▼這次用的食材「根島蝦仁」是在安永鮮物購買的，全台都有多家門市，在許多百貨商城也都可以看到。今天是到新店裕隆城門市購買的，地點在B1門面很大很好找

▼安永鮮物裡頭的產品很多，雖然單價相較菜市場稍微高了一點，但這裡販售的都是 嚴選天然食材 ，貫徹『安心、鮮美、便利』服務宗旨，食品都是無添加，可以吃得更放心

▼「根島蝦仁」來自天然紅樹林海域，利用海水潮汐自然野放，不吃人工飼料、無硼砂、無發泡、無添加，吃起來更安心。 現在門市11/4-11/17「根島生態草蝦仁 兩包優惠$360」喔！

▼蝦肉緊實鮮甜、新鮮飽滿，一包算了一下大概有16隻，可製作1-2道家常料理。

▼而且都 撥好殼去掉腸泥了 ，料理方便好適合像我一樣的懶人

▼今天是男友上菜！他用根島蝦仁做了兩道料理，而且超級快速就完成～簡單又好吃！步驟在下面一起來做看看吧！

食譜分享-金沙蝦仁豆腐

▼蒜頭先稍微炒香後，加入兩顆鹹蛋搗碎，搗的越碎越好。可以適量加入些許水比較好拌開

▼加入根島蝦仁、中華嫩豆腐、加水稍微淹過食材，勾芡可以依人喜好添加適量太白粉（不喜歡勾芡可省略，這次我們也沒有加）

▼最後煮滾加入蔥花就完成啦～稍微盛盤看起來就很像餐廳耶！

▼這一道真的是白飯小偷啦～鹹香鹹香超級下飯！！根島蝦仁也煮的很入味Q彈鮮美

食譜分享-可樂果蝦鬆

▼男友的創意料理，沒想到還意外很好吃！而且做法還很簡單

▼蝦仁、小黃瓜先切小丁備用。蒜頭、洋蔥炒到微微焦糖化

▼加入蝦仁丁一起翻炒到五分熟

▼加入小黃瓜丁繼續翻炒，依個人喜好調味加入鹽巴、胡椒

▼最後加入捏碎可樂果，翻炒最後15秒稍微有沾到醬汁即可上桌

▼記得不要炒太久喔！可樂果會沒有脆脆口感～

▼這一道料理的口感真的很豐富～蝦仁丁的Ｑ彈、搭配小黃瓜的清脆、以及可樂果的爽脆，可以享受各種食材在口中的結合

▼更享受的吃法是包著生菜一起吃，在家裡也可以做出餐廳料理也挺享受的！就算是家常菜也吃得很有儀式感XD

▼今天男友上菜兩道蝦仁料理都很成功耶！大家有興趣也來試試看吧

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安永鮮物資訊＆其他

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【誠品生活新店裕隆城】

地址：新北市新店區中興路三段70號B1

交通：捷運大坪林、七張站

電話：02-2916-1218

營業時間：11:00-21:30(六日到22:00)

（🌟全台多家門市）

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