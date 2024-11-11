追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻合作邀約請來信： 安永鮮物根島蝦仁 ▼這次用的食材「根島蝦仁」是在安永鮮物購買的，全台都有多家門市，在許多百貨商城也都可以看到。今天是到新店裕隆城門市購買的，地點在B1門面很大很好找 ▼安永鮮物裡頭的產品很多，雖然單價相較菜市場稍微高了一點，但這裡販售的都是嚴選天然食材，貫徹『安心、鮮美、便利』服務宗旨，食品都是無添加，可以吃得更放心 ▼「根島蝦仁」來自天然紅樹林海域，利用海水潮汐自然野放，不吃人工飼料、無硼砂、無發泡、無添加，吃起來更安心。現在門市11/4-11/17「根島生態草蝦仁 兩包優惠$360」喔！ ▼蝦肉緊實鮮甜、新鮮飽滿，一包算了一下大概有16隻，可製作1-2道家常料理。 ▼而且都撥好殼去掉腸泥了，料理方便好適合像我一樣的懶人 ▼今天是男友上菜！他用根島蝦仁做了兩道料理，而且超級快速就完成～簡單又好吃！步驟在下面一起來做看看吧！ 食譜分享-金沙蝦仁豆腐 ▼蒜頭先稍微炒香後，加入兩顆鹹蛋搗碎，搗的越碎越好。可以適量加入些許水比較好拌開 ▼加入根島蝦仁、中華嫩豆腐、加水稍微淹過食材，勾芡可以依人喜好添加適量太白粉（不喜歡勾芡可省略，這次我們也沒有加） ▼最後煮滾加入蔥花就完成啦～稍微盛盤看起來就很像餐廳耶！ ▼這一道真的是白飯小偷啦～鹹香鹹香超級下飯！！根島蝦仁也煮的很入味Q彈鮮美 食譜分享-可樂果蝦鬆 ▼男友的創意料理，沒想到還意外很好吃！而且做法還很簡單 ▼蝦仁、小黃瓜先切小丁備用。蒜頭、洋蔥炒到微微焦糖化 ▼加入蝦仁丁一起翻炒到五分熟 ▼加入小黃瓜丁繼續翻炒，依個人喜好調味加入鹽巴、胡椒 ▼最後加入捏碎可樂果，翻炒最後15秒稍微有沾到醬汁即可上桌 ▼記得不要炒太久喔！可樂果會沒有脆脆口感～ ▼這一道料理的口感真的很豐富～蝦仁丁的Ｑ彈、搭配小黃瓜的清脆、以及可樂果的爽脆，可以享受各種食材在口中的結合 ▼更享受的吃法是包著生菜一起吃，在家裡也可以做出餐廳料理也挺享受的！就算是家常菜也吃得很有儀式感XD ▼今天男友上菜兩道蝦仁料理都很成功耶！大家有興趣也來試試看吧 追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻合作邀約請來信： 安永鮮物資訊＆其他 官網🔗https://www.anyongfresh.com/ 【誠品生活新店裕隆城】地址：新北市新店區中興路三段70號B1交通：捷運大坪林、七張站電話：02-2916-1218營業時間：11:00-21:30(六日到22:00)（🌟全台多家門市） 延伸閱讀