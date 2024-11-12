這次要推薦的是竹北的溫馨手工麵館——蘭英拌麵所，這家店在竹北市區一隅，不算顯眼，卻有一種家的溫暖。

走進蘭英拌麵所，彷彿被一股溫暖包圍店內裝潢簡單卻充滿溫馨，像是朋友家的餐廳，讓人不自覺放鬆心情。

座位間隔設計得體，即便小空間也能擁有舒適的位子這裡採掃碼點餐和餐具自助，餐後結帳。

我的美味推薦｜招牌雙醬麵與燒肉乾拌麵及貢丸湯那就一起跟我來吃吃看。

由於感冒影響味覺，心裡原本擔心無法品味到美食，但蘭英拌麵所的手工麵條卻奇妙地喚醒了我的味蕾。

招牌雙醬麵的魅力在於它那獨特且豐富的醬料搭配，炸醬的鹹香與麻醬的濃郁巧妙融合，讓麵增添了層次感。

當第一口麵滑入嘴中，Q彈的口感與溫潤的味道瞬間讓人感受到一股暖意。這手工麵條嚼勁十足，每一口都能感受到麵條的Q彈與醬料柔和，麻醬的濃郁跟炸醬的鹹香兩者交織出一種溫暖又飽滿的口感。

滷味拼盤，有豆干跟滷蛋恰到好處的鹹香味，淡淡醬香配著麵一起吃再適合不過了！

燒肉乾拌麵，淡淡醬甜味的燒肉片與Q彈麵條混合著再灑點特製辣椒醬及辣油和醬汁，每一口都充滿了香氣。

看這肉片還挺嫩口的好吃！

燒肉不會過於鹹膩淡淡甜味與手工麵條放在一起，再加上特調的辣油和醬汁，每一口都辣而不過火，醬香十足這麵條又Q彈有勁讓人忍不住想要再來一碗的餘韻。

貢丸湯中不僅有鮮嫩彈牙的貢丸，還搭配了翠綠的青菜，湯頭清澈透明，輕盈而不油膩。

每一口湯都有著清新的滋味彷彿為身心注入了溫暖，沒有太過的油膩感清爽好喝。

推薦理由｜家的味道，溫暖的心意蘭英拌麵所的每一碗麵都充滿了手工的溫度與心意從麵條的Q彈到醬料的調製，處處能感受到店家的用心，對愛麵食的人來說，這家小店是會讓人一再回訪的地方。

麵食控的朋友來蘭英拌麵所，感受這碗麵帶來的幸福與滿足吧！

➡️店家資訊｜蘭英拌麵所

📍地址：新竹縣竹北市勝利11路157號

📞電話：03-6681345

🕒營業時間：11:00 - 20:30（全天供餐，無公休）