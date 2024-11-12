芋頭控們中，有多少比例的人也同時是芋圓控?

那芋圓控們中，又有多少比例的人是喜歡「大」芋圓呢?

之前意外看到網路介紹西門町「王福芋圓」有五倍大芋圓，便收藏到待吃清單

11月初在雙北的潤餅獵人之旅，順道去見識五倍大芋圓是有多大?

嗯，真的有夠大，比五倍還要大 (⊙ꇴ⊙)!!!!

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餐廳名稱：王福芋圓(台北市萬華區峨眉街5-2號)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0903709843 14:00-22:00

餐點介紹：黑糖甜湯/黑糖冰沙/豆花/古早味仙草

用餐日期：2024.11



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我自認為是個芋頭控，喜歡芋頭本尊，儘管他在火鍋中備受爭議，我也是愛著的

但對於芋頭甜鹹食，就是要看種類，暫不贅述

個人對於芋圓也是有條件性的喜歡，不僅得要有芋頭味，也必須夠有嚼勁

所以手搖飲料店可見的小芋圓我沒興趣；至於刻意做大的芋圓，可就相當吸引我啦(跟對餛飩一樣，越大越愛)

印象過去吃過稱得上大芋圓的有通化街夜市「九份芋圓」，以及台南國華街一帶的「芋圓大大」，是我目前吃過最大的芋圓

之前看到網友的短片介紹王福芋圓，目測比芋圓大大更大一些，就是成為我想親自嚐嚐的契機啦

▲王福芋圓 店面

位於西門町步行區，就在著名小吃阿宗麵線的對面

店面小小的，前面有兩張內用的桌子

(客串演出: J哥、Na哥)

▲王福芋圓 店面

店面前的冷藏櫃擺放仙草、糖漿和多種配料

其中我留意到的就是蜜芋頭，每塊都好大一塊啊

王福芋圓 菜單(拍攝日期：2024.11)

▲菜單有正反兩面，一面是店家推薦搭配好的12種口味，可以提供參考

另一面則是自己任選搭配，先選湯底(黑糖甜湯、豆花、仙草)、選冰熱(加冰沙、去冰、加檸檬汁/薑汁)，最後選配料

每款湯底會有配料份量上限(4或5種)，不是說可以瘋狂加料啦

畢竟我目標就是「五倍大芋圓」，所以得用自己選搭

配料就只選芋圓和五倍大芋圓，讓兩種規格的芋圓作口味、口感和大小比較

古早味仙草+芋圓+五倍大芋圓 NT 50+10+15

仙草口感既不像果凍也不像嫩仙草那麼軟，而是類似七分仙草凍跟三分嫩仙草混合體，有天然仙草的清香與淡淡回甘甜韻

糖水約3-5分糖甜度，沁甜不膩

▲王福芋園 「芋圓」

正常雙色芋圓直徑約1.5 cm，口感則是內外一致的紮實帶點咬勁；芋圓有些非常細小的芋頭塊，芋頭香明顯；黃色地瓜圓則是均質光滑，味道就是黃地瓜的甜味

▲王福芋園 「五倍大芋圓」

什麼五倍大？隨便一估也有個10-15倍大吧!!

這是否也屬於廣告不實啦

▲泡在熱糖水的「五倍大芋圓」，剛撈出時是溫熱的，儘管泡在冰沙糖水中且最後才吃，但裡面都還是會點溫溫的

「五倍大地瓜圓」跟正常地瓜圓的外觀和口感有八九成類似，一二成差異在Q度和彈性約正常大小的70%，且中央區域還是會溫溫的，但整體還是就是顆被放大燈照到的地瓜圓；「五倍大芋頭圓」外觀和口感則是與正常芋圓有明顯差別，可能是配方比例不同(例如：樹薯粉比例少)，且細小芋頭顆粒更密集，所以表面看起來比較粗糙，口感很像粿，更軟濡、不Q、沒有咬勁。此外，更多的芋頭顆粒讓粒粒口感更加明顯且天然的芋頭味也更重，整體像是芋圓和芋泥的混合體。

▲我一開始還以為頂多是比台南的芋圓大大再大一號的茶葉蛋，結果居然是茶葉鵝蛋!!

但明明是第一次看到這麼大的芋圓和地瓜圓，為什麼我卻有一股似曾相似、曾經吃過的感覺呢?

......啊，原來是我已經把他們當成是芋粿巧和南瓜粿了呀(ˊˇˋ)

整體來說，五倍大芋圓不僅視覺衝擊(體積)超出預期，芋頭味道也很濃郁且好吃，芋頭控的食慾有被滿足到

有特色，可以推薦

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以上。

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