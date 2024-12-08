【台北大安區甜點評價】媽咪里啦手工餅乾專賣店｜平價好吃的會議茶點、手工餅乾、喜餅推薦

提到台北忠孝復興站、大安區附近的甜點、手工餅乾、美食推薦，「媽咪里啦手工餅乾專賣店」在永和和東區均有實體店面，是台灣知名的手工餅乾和喜餅品牌。

「媽咪里啦手工餅乾專賣店」以多樣化的餅乾口味、精緻的包裝和客製化選擇等特色，好吃到五星級飯店採用作為下午茶點心，適合婚禮喜餅、彌月禮、會議茶點、生日派對等多種場合，可說是送禮自用兩相宜的最佳選擇~

媽咪里啦手工餅乾│交通

Google地圖請點我 >忠孝復興站到媽咪里啦手工餅乾

「媽咪里啦手工餅乾」目前在新北市永和區(永安市場捷運站附近)，以及台北市大安區(忠孝復興站附近)，擁有2家分店。

以安妮王、或者在大安區上班族來說，只要從台北忠孝復興站步行約1~3分鐘，就可以抵達「媽咪里啦手工餅乾」囉~

媽咪里啦手工餅乾│環境介紹

店內光線柔和，採用簡約、溫馨可愛的設計風格，營造優雅舒適的環境。

在這裡，可以看到多種手工餅乾的包裝，不論是散裝、盒裝或者禮盒裝，以及在特殊節慶時，推出應景討喜的手工餅乾；可謂送禮自用兩相宜。

媽咪里啦手工餅乾│菜單

官網請點我 > https://www.mamalia.tw/

「媽咪里啦手工餅乾」販售多種手工餅乾，這次安妮王因公司會議，在預算有限的情況下，需要準備一些精緻的手工餅乾，因此大手一揮，買了這些甜點，大約5~10人分食綽綽有餘~

3包小餅乾200元 ，共買9包小餅乾(幸福彩虹、水果核桃、黑糖核桃、蔓越莓、香橙圓餅、乳酪起士、奶香杏仁、法蘭酥、法國奶酥)，600元。

1盒穀物燕麥系列 (抹茶燕麥、紅麴燕麥、辣味亞麻子、雜糧燕麥)，200元。

1盒南瓜子瓦片 ，200元。

季節限定-萬聖節笑臉公爵餅乾 ，1份3入(原味、紅茶、檸檬) 90元，共買4份，360元。

媽咪里啦手工餅乾│幸福彩虹

「幸福彩虹」是一款多層次、五彩繽紛的甜點，由紅麴、起司、薑黃、抹茶、蝶豆花、紫心芋頭呈現出層層疊疊的鮮豔色彩；在口感上，柔軟滑順，散發淡雅的香甜味道，讓人一口接一口，適合作為聚會甜點或禮品，可說是顏值擔當、好吃又好看的手工餅乾!!!

媽咪里啦手工餅乾│水果核桃

「水果核桃」以核桃、果乾為特色，充滿豐富的質感和色彩；核桃的香氣與乾果的自然甜味交融，帶出淡淡的果香與堅果的濃郁滋味~

媽咪里啦手工餅乾│黑糖核桃

深褐色的「黑糖核桃」，散發出微微焦香；酥脆香濃的核桃與醇厚的黑糖，層次豐富且不膩口，是一款香脆又帶有回甘的美味點心。

媽咪里啦手工餅乾│蔓越莓

「蔓越莓」點綴著深紅色的蔓越莓果乾，酥脆的餅乾帶有蔓越莓的微酸甜味，平衡了甜度，蔓越莓的酸香在齒間回味，增添了餅乾的獨特風味。

媽咪里啦手工餅乾│香橙圓餅

「香橙圓餅」是安妮王一夥人還蠻喜歡的手工餅乾；外觀呈現討喜的圓形(其實像愛心)，金黃色的質地上，分布著微細的橙皮碎屑，讓餅乾看起來更具特色，散發著淡淡的橙香。

一口咬下，橙皮的香氣立即散開，帶來清新的果香和微微的酸甜，為整體餅乾增添了層次感，超好吃的!!!

媽咪里啦手工餅乾│乳酪起士

淡黃色的「乳酪起士」，奶香濃郁，帶有微酸的乳香和淡淡鹹味，入口即化且餘韻悠長。

媽咪里啦手工餅乾│奶香杏仁

在四四方方的餅乾上，點綴著乳白的杏仁，不僅增添視覺美感，且散發濃郁的奶香與杏仁香氣，入口後奶香與杏仁的微甜交織，層次豐富，是一款讓人吃不膩的甜點~

媽咪里啦手工餅乾│法蘭酥

層層薄脆、金黃酥皮製成的「法蘭酥」，是店內招牌的手工餅乾，咬下去時口感輕盈而酥脆，入口即碎，帶有淡淡的奶香和微甜的口味，是高雅又迷人的甜點選擇!!!

媽咪里啦手工餅乾│法國奶酥

樸實的「法國奶酥」，小小的圓餅，口感酥脆鬆軟，入口即化，並帶有濃郁的奶香和淡淡的甜味，是一款經典又令人難忘的手工餅乾。

媽咪里啦手工餅乾│穀物燕麥系列(抹茶燕麥、紅麴燕麥、辣味亞麻子、雜糧燕麥)

「抹茶燕麥」呈現自然的淡綠色，點綴著細小的燕麥顆粒；抹茶的微苦和燕麥的天然香氣，讓人感受到抹茶的回甘和燕麥的淡雅甜味。

「紅麴燕麥」散發自然的紅麴色澤；紅麴的微微甘甜與燕麥的香氣，酥脆中帶有燕麥的嚼勁，營造出自然健康的風味。

有別於甜甜的餅乾，「辣味亞麻子」點綴著細小的亞麻子顆粒，讓餅乾帶有天然的顆粒感，隨著咀嚼釋放出淡淡的辣味，與亞麻子的天然香氣交融，每一口都帶有辛香和酥脆的雙重層次，是喜愛微辣口味者的絕佳選擇!!!

「雜糧燕麥」餅乾外觀呈現樸實的咖啡色，點綴著多種穀物顆粒，增添天然的視覺層次，一咬下去，伴隨著各種雜糧的香氣和燕麥的自然甜味，營養豐富且風味多層次，讓人越吃越上癮!!!

媽咪里啦手工餅乾│南瓜子瓦片

「南瓜子瓦片」薄透如瓦片，誘人閃亮的深綠色，點綴著滿滿的南瓜子，排列均勻，增添自然質感。

輕薄的餅身咬下去的瞬間，南瓜子的濃郁香氣與微微堅果風味席捲而來；每一片都輕盈香脆，是兼具美味與健康、老少咸宜的理想甜點。

媽咪里啦手工餅乾│萬聖節笑臉公爵餅乾

「萬聖節笑臉公爵餅乾」呈現可愛的笑臉圖案，色澤金黃誘人，分別帶有紅茶、檸檬與牛奶的色彩與風味。

酥脆的口感，散發紅茶濃郁的茶香、檸檬清新的酸甜感，以及絲滑的奶香，三種口味交織出層次豐富的美味，適合萬聖節的節慶氛圍。

媽咪里啦手工餅乾│評價

「媽咪里啦手工餅乾專賣店」是一家主打無添加人工色素、防腐劑的手工餅乾店，使用高品質原料，致力製作出健康美味的甜點，確保每一片餅乾酥脆、香氣濃郁的口感~

安妮王這次品嘗了幸福彩虹、水果核桃、黑糖核桃、蔓越莓、香橙圓餅、乳酪起士、奶香杏仁、法蘭酥、法國奶酥、抹茶燕麥、紅麴燕麥、辣味亞麻子、雜糧燕麥、南瓜子瓦片以及季節限定的萬聖節笑臉公爵餅乾，不選擇多樣討喜且好吃，適合商務、休閒等聚會、會議場合的甜點~

媽咪里啦手工餅乾│聯絡資訊

店名：媽咪里啦手工餅乾專賣店 Cookie Talks

地址：106台北市大安區忠孝東路四段60-2號

營業時間：11:00–21:00

官網：https://www.mamalia.tw/

Meta：https://www.facebook.com/mamaliamamalia/?locale=zh_TW