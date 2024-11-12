餐廳：韓大王馬鈴薯豬骨湯

地址：台中市西屯區福星北二街11號

電話：04 2452 9511

營業時間：11:30~15:00，17:00~21:30(週四店休)

FB：https://www.facebook.com/Handawang520/

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去年去了韓國一趟之後，回來台灣就一直到處尋找有沒有好吃的馬鈴薯排骨湯，這次在逢甲發現了這間「韓大王」不但是主打馬鈴薯排骨湯，而且還有單人份兩人份的小份量，不用擔心自己一個人來沒辦法吃。

韓大王馬鈴薯豬骨湯是在逢甲商圈比較外圍的地方，在星享道再過去一些，店內菜單就是主打台灣比較少見的馬鈴薯排骨湯(馬鈴薯豬骨湯)，有選擇障礙的人還有雙人套餐或是三人套餐的選擇，而韓大王比較特別的是它們小菜採自助式，很適合不想一直需要叫人續盤的I人，在韓國的時候，我覺得釜山真的能特別感受到那種老闆怕你餓的熱情，生菜一沒有就補、送的湯也是完全不怕喝，吃到後面我們都不敢吃空，不然等下就會補滿。

馬鈴薯排骨湯有分不同大小，主要以排骨數量來劃分，單人的有小的(2塊骨，NT.260)、大的(3塊骨，NT.370)，還有兩人份5塊骨的NT.620和三人份8塊骨的NT.950，而且也可以調整辣度，原味的小辣、韓式的中辣以及換成大醬湯底的不辣，馬鈴薯排骨湯之前在韓國的宋家馬鈴薯豬骨湯就有分享過相關的料理小知識，現在的主角自然是馬鈴薯和排骨，關鍵核心則是最上面的調味粉，至於可惜的是在台灣真的很難找到提供紫蘇葉的店，像韓大王就是使用空心菜，味道上還算是相當不錯，畢竟老闆也是韓國華僑，原味的小辣對於台灣人應該接受度也很高，想念的時候很可以來喝一碗。

起司年糕鍋(NT.250)，可以選擇拉麵或是冬粉，很棒的是起司分開放成一盤，大家可以自行選擇要怎麼加入或加入多少，雖然韓大王主打的是馬鈴薯豬骨湯，但我必須說起司年糕鍋才是我的最愛，意外的非常好吃，加入起司之後辣味變得柔和許多，鹹香層次也更豐富，我們還多點了一份年糕，光是吃這鍋就已經飽到不行啊。

另外一個必點的就是烤五花肉(單點NT.190)，因為在韓國我都是吃烤肉，在台灣之前吃到的也是烤盤那種，這次才發現是更像炒五花肉一些，搭配附有沾醬、大蒜和辣椒，包生菜真的是必吃的韓式風格。

韓國料理進入台灣已經很多年的調整和汰換，韓式料理最讓人困擾的是多人份料理的設計，像是韓式炸雞都兩人起跳，除了分量外價格也跟著墊高，現在則是有越來越多家庭式或是個人化的料理可以點，韓大王不但好吃而且可以單人吃還價格平實，小菜也自助不怕你吃，非常推薦熱愛韓式料理的朋友來吃！

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