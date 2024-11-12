2024-11-12

台中麵食控注意啦！台中西屯最新開了一家令人驚豔的麵店 有李有麵！這間麵店有著超Q彈的手工麵條和超濃郁的每日現熬湯頭，搭配滿滿的海陸食材，還沒正式開幕就已經讓許多美食饕客搶著上門。現在就讓我們快點來替大家分享這間，最新開幕的台中西屯美食的神秘面紗吧！

⏏文章摘要

有李有麵在哪裡？

地址：台中市西屯區大隆路186號

營業時間：11:30-14:00，17:00-20:30（週日公休）

電話：04-23262929



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有李有麵 座落在台中市西屯區大隆路186號，這裡鄰近熱鬧的精明商圈和UR LIVING 大隆店，讓你在逛街之餘隨時可以過來享用一碗熱騰騰的手工麵。餐廳地點交通方便，無論是搭公車還是開車都很方便。台中西屯在地一定要先來試試喔~



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有李有麵開幕慶活動

在介紹前店家前，當然要先分享店家的開幕慶好康活動，有李有麵 在開幕期間特別推出多重優惠活動！從試營運到正式開幕都有不同折扣，讓大家輕鬆享受美味又划算的用餐體驗！有興趣的人就快點筆記起來吧~

試營運期間優惠｜11/01 (五) - 11/22 (五)

全品項6.8折 ：試營運期間，到店消費即可享全品項6.8折的優惠！

：試營運期間，到店消費即可享全品項6.8折的優惠！ 「熟人卡」獲取：試營運期間單筆折扣後金額滿200元，並加入店家LINE官方帳號，即可獲得一張價值$186元的「熟人卡」。消費金額越高，可以累計獲得更多熟人卡喔！

「熟人卡」的線上集點方式

除了現場消費，還有其他獲取熟人卡的方式：

集讚活動：分享FB活動貼文到個人平台或社團，每次分享並集滿35個讚（愛心），截圖發送至官方LINE，即可免費兌換熟人卡一張！

熟人卡使用期限：11/23 - 11/30，記得在有效期內用掉熟人卡！



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開幕慶活動｜11/23 (六) - 11/30 (一)

正式開幕期間，有李有麵將推出 全品項8折 優惠，而且熟人卡也可以疊加使用！還沒來嘗鮮的朋友，趁開幕慶衝一波吧！

有李有麵的用餐環境介紹

走進有李有麵，清新的木質裝潢和寬敞的座位布局讓人瞬間放鬆。這裡還提供免費飲料吧和自助醬料區，讓客人可以按照個人喜好自行調味，享受一頓完全屬於自己的美食。此外，店內明亮乾淨的用餐環境，加上友善的服務態度，午休或下班之餘來這裡享用美食，絕對會得到大大享受~

有李有麵的菜單介紹

有李有麵的最大亮點就是多樣化的手工麵食，每一碗麵都精心搭配新鮮豐富的海陸配料，到特製麻醬豚肉拌麵的香濃滑潤不論你是湯麵派還是拌麵控，在這裡都能找到滿足味蕾的絕佳選擇！現在就讓我們，快點來看看有李有麵的各種美味好麵吧～

有李有麵線上菜單

海陸雙享-有李蝦麵

這碗海陸雙享 - 有李蝦麵真的不簡單，超爆量的大蝦和奢華的帆立貝撐滿了整個碗，再加上Q彈的手工麵條，這道美食光是視覺就讓人看得口水直流！而且女王吃完後，發現它最大的亮點，就是那熬得超入味的番茄海鮮湯頭，酸甜鮮香讓女王喝一口就驚艷到不行，而且店家還在湯頭加入了炸至酥脆的蛋酥增添層次，這每一口都是滿滿的層次和驚喜，絕對是湯麵愛好者不能錯過的首選美食喔！

牛肉-有李湯麵

如果你是肉控的朋友這碗牛肉-有李湯麵 擁有滿滿的鮮嫩牛肉，配上微微辣勁的湯頭，讓牛肉的香氣更加提升一個檔次，而且有李湯麵湯麵中都會加入獨家的蛋酥作為調味，讓湯頭多了點特別的香氣和口感，蛋酥配上溏心蛋的這碗微辣的美食，絕對是你必吃的暖冬美食喔~

土豆泥肉末拌麵

再來這道土豆泥肉末拌麵就是濃郁中的清新選擇！綿密的土豆泥與香滷的肉末融合，香滑中帶有濃厚的花生味，每一口都是清新香甜的口感，滑順的土豆泥搭配Q彈麵條，簡單卻回味無窮，女王的寶寶吃一次後，天天吵著要再去吃，女王只能說這美味的麵食，真的會讓大小朋友都上癮阿!

四季橄欖拌麵

這碗四季橄欖拌麵以新鮮的四季豆搭配入味的香滷肉末組成，看似簡單但卻暗藏玄機，麵條上面灑滿了大量的魚卵，一顆顆小小的魚卵在口中爆開，讓整碗麵充滿了海陸交融的風味，簡單卻層次感滿滿，這道拌麵真的是吃不膩的美味~

豚肉麻醬拌麵

豚肉麻醬拌麵 有著香濃麻醬與滿滿的豬肉片，這碗麻醬拌麵可說是重口味控的天堂！每一根麵條都裹上濃厚的麻醬，加上香嫩的豬肉片，口感層次相當豐富，麻香與肉香交織在口中，是令人滿足的完美組合。

獨家小菜

除了麵食外，有李有麵的獨家小菜也非常厲害！從Q彈的豬頭皮、清爽的無骨雞腳凍、微辣的泡菜海帶，再到香酥的花生小魚乾與爽脆的蘿蔔泡菜，每一款小菜都超級入味，精心製作的小食，讓你每口都能享受到不同風味的美味點綴，配上麵食更是絕美搭配！

2025台中西屯美食推薦

這間新開的有李有麵，無論是環境還是食材，都讓人感到相當用心。從用餐環境的整潔、服務人員的友善到每道料理的精緻度，完全體現了對顧客的誠意。手工麵的Q彈度和湯頭的濃郁度，絕對是其他店家少見的。尤其在開幕期間優惠不斷，能以平價享受到這麼豐富的美食，真的讓人愛上這間店。期待下次來訪時，還能體驗到更多美味！喜愛麵食的人一定要來這間台中西屯小吃試試，它的美味不會讓你失望的喔~

有李有麵店家資訊

地址：台中市西屯區大隆路186號

營業時間：11:30-14:00，17:00-20:30（週日公休）

電話號碼：04-23262929