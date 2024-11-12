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壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種類多，真材實料美味爆舌｜宜蘭美食

食聚 壯圍下午茶 宜蘭 下午茶 水果千層 more
2024-11-12 14:05:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

位在宜蘭壯圍鄉間的【食聚咖啡GatherCafe】多年前被媲美為日本Harbs水果千層而爆紅，曾被食尚玩家推薦並成為在地人氣甜點店，聽說排隊人潮一直未減故也讓我遲遲未造訪，前些時候老爺突然邀約下午茶，於是就在假日往濱海公路行駛，宜蘭必吃甜點終於讓我插旗成功啦

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

   食聚咖啡 GatherCafe｜店家外觀  

食聚咖啡就在台二線濱海公路上，鄰近壯圍沙丘旅遊服務園區，附近皆是一般民宅，導航行駛至此便會見著一排老屋中，門口停了不少車輛和候位的民眾，沒有特別明顯的外觀和招牌，這樣純樸的偏鄉居然吸引一批又一批前來的遊客，實在令人好奇它的魔力

 

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

食聚咖啡的老闆學習烘焙，回到外婆家改造了老宅搖身一變成為小巧溫馨的咖啡甜點店，命名為「食聚」是想藉由「食」讓大家「聚」在一起，透過食物跟大家交朋友，品嚐用心製作的甜點，讓客人像回到自己家的感覺。

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

店家經過整理後內外變動不大，保留原有的老屋樣貌，再增添一點點的文青感。門外的座位區供等候的客人歇息，這天假日到訪外面有幾組客人正在排隊，我先入內登記後便在門口徘徊拍照，等到他們一批人進去才得以拍到空景，店家說至少需要20-30分鐘等待的時間，生意真的很好，中午過後也是人車湧至，不少民眾紛紛外帶，聽說平日假日都一樣客滿

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

營業時間為上午10點到下午5點

僅能現場候位，無法預約

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門口有注意事項的招牌，入內前先看一下 

▶️ 內用低消是一杯飲品或$150元 

▶️ 戶外座位無低消

▶️ 入座後無法換桌

▶️ 內用請先填寫「候位表」

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   食聚咖啡 GatherCafe｜店家環境  

食聚咖啡的生意超級好，客人絡繹不絕的到來，店家櫃台上的黑板有一些規範可以參考

▶️ 現做飲品外帶 8折 

▶️ 自備環保杯/盒 可折5元

▶️ 內用和外帶皆須排隊

▶️ 客滿時用餐時間為90分鐘

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

入內後首先看見櫃檯和甜點櫃，室內空間不大，原本走道上的座椅現在已經撤掉，改為排隊點餐的動線，因為假日遊客很多所以室內站立的人比坐著的人還要多，小小的店裡顯得有一點熱鬧啊 😆

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鄰近窗邊有一排高腳座位區，約可坐4-5人，木質的輕裝潢和微黃的燈光，讓店裡氣氛更加溫暖可愛

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內側的桌椅只有三張，只能容納三組大約十個客人，畢竟是鄉村老宅，老實講座位真的不夠多，一時無法讓這麼多慕名而來的饕客盡情享用，難怪也有很多客人直接來外帶回家或飯店民宿

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自助茶水區佈置得很復古，乾乾淨淨，也有那麼一點懷舊風的巧思

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壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

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壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

屋內的角落有個書櫃讓民眾可以閱讀配咖啡，不過這裡人太多了以至於室內說話聲稍雜，其實不太適合靜心看書，哈哈

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   食聚咖啡 GatherCafe｜菜 單  

食聚咖啡有甜點有鹹食，還有咖啡和茶類，工作人員說菜單上先點好飲品，甜點的部分直接到櫃台前面選取即可，以當天製作的品項為主

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

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千層蛋糕大約是$150元起跳，其他甜點則是$100-$150之間，當天還有司康和肉桂捲，品項不少而且很精緻，讓我看得食慾大開又好難選擇，這個時候偏偏恨自己的胃裝不下

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

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我們兩人當天點了水果千層、優果橙卡布奇諾 

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

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★ 水果千層蛋糕  $200  

大家推薦必點的千層蛋糕一定要試試，抹茶、芋泥、水果每一樣都想吃耶，無法一次填滿我的胃，那就先從水果千層開啟味蕾吧。當天的水果有香蕉、火龍果、葡萄和芒果，顏色搭配得很美，夾在細緻的餅皮裡面咬下去的每一口都是豐富的口感，又融合了奶油的滑順以及酥脆的杏仁香，真材實料非常好吃，也不至於太甜

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水果千層蛋糕外面這一層滿滿的杏仁片很有誠意，讓喜歡杏仁的我吃得相當過癮和喜悅，這一塊蛋糕體積不算小，如果一個人吃會飽ㄟ

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★ 優果橙  $140 

看起來甜橙橙的讓人忍不住點了下去，果然沒有失望。店家使用新鮮的美國甜橙 🍊搭配希臘優格及乳酪特製內餡，甜橙的多汁加上濃郁的奶香，咬下去是酸甜酸甜的口感，好開胃好清爽，我吃第一口就愛上了，馬上吆喝老爺趕緊嚐嚐

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★ 卡布奇諾  $120 

我們中午才用完中餐就過來，所以肚子不會很餓，兩人便只點了一杯飲料，還好店家的低消是一杯飲品或$150元，覺得讓客人有點彈性選擇還不錯，飲品的部分就中規中矩了，畢竟他們的強項在甜點，當作搭配蛋糕的綠葉還可以啦 

壯圍超夯老宅咖啡甜點『食聚Gather』千層蛋糕必點，甜點種

   食聚咖啡 GatherCafe｜心得分享  

★ 店家周邊田野環境舒適，雖然位置不在市區但有一種恬靜悠閒的氛圍

沒有附設停車場，附近路邊白線內可以停車

★ 千層蛋糕口味不錯，希望有機會再嚐嚐抹茶和芋泥

缺點是無法訂位，內用座位太少

附近景點: 壯圍沙丘旅遊服務園區可順遊

   食聚咖啡 GatherCafe｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號 

■ 電話 : 03-938 5868 

■ 營業時間 10:00-17:00 

■ 公休日: 以粉專公告為主

■ FB臉書  Gather食聚

■ IG  Gather食聚

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

※ 延 伸 閱 讀 ※

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place宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號
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服務品質
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裝潢氣氛
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