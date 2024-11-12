如果你正在尋找一場頂級的美味體驗，那麼這家位於林口明水然・樂無菜單鐵板燒絕對不容錯過

不僅在Google獲得4.8的高評分，還被許多桃園饕客評為最方便就近親嚐的冠軍名店

這間鐵板燒餐廳的口碑更是不凡，連續在2023和2024年榮獲《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！的冠軍

無論是追求高品質的用餐體驗，還是渴望品嚐平價的頂級料理，這裡都能滿足您的味蕾需求

如果你還沒聽過明水然・樂，那真的是時代的眼淚了

這家超夯鐵板燒餐廳，以預約制無菜單風格聞名，只開放一個月內的預約場次，基本上每場都被秒殺，火紅程度可見一斑

明水然・樂選用的是當季現流魚，每天到貨的魚新鮮度和風味都略有不同

這不僅讓料理充滿驚喜，也對料理師傅提出了超高要求，因為每道菜都得因應魚的特性調整烹調技法

令人驚喜的是，當天要用的食材都會擺在餐桌上，讓顧客們一睹食材的鮮活之美

並且保證所有海鮮都是直接從產地送達，超高品質不打折

更特別的是，餐廳的師傅還是海釣愛好者，經常親自出海釣魚，讓顧客有機會品嚐到他當天親手釣回的新鮮魚

這種手作的溫度和獨特的口感，讓人一口就愛上！餐廳追求的「日本職人匠心」不只是口號

更是他們料理中那份細緻與堅持，將日本高規格的鐵板燒技藝展現到極致

從開胃菜、主餐、湯品到甜點，每一道菜都充滿藝術感

而且特別推薦他們的人氣套餐「樂饗宴」，只要1600元加10%服務費

就能享受14道頂級美食，活龍蝦、干貝、日本和牛等等每一口都是奢華享受

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一入座，店員就熱情地端上了一杯荔枝烏龍茶，好喝又回甘

小菜都由師傅們手工製作，堅持使用百分之百天然食材，呈現最純粹的美味

像是這兩款讓人一試成主顧的漬物，醃製蘿蔔（右）與碎洋蔥佐檸檬醬（左）

酸甜適口，尤其對喜歡酸味的朋友來說，真是無法抗拒的絕佳開胃小菜

這道前菜真的好吃到停不下來！甜蝦搭配蕎麥細麵，這組合一上桌就讓人食指大動

蕎麥細麵清爽有嚼勁，滑順又不黏牙，而甜蝦則是Q彈鮮甜，越咬越涮嘴，味道滿分

北海道生食級海味干貝，這道料理真是讓人垂涎欲滴的絕品！在日本，生食級海鮮可是大受追捧的美味享受

看看這些干貝，個頭大得驚人，幾乎跟50元硬幣一樣大，平常可不容易找到這麼大的干貝

搭配上鮭魚卵，簡直是絕配，一口咬下去，鮮甜的滋味瞬間在口中綻放，讓人心情大好

干貝肉質嫩滑又鮮美，咀嚼間彷彿置身於美食的天堂，每一口都讓人感到無比滿足

這道料理絕對是海鮮愛好者的夢幻享受，錯過可惜

這道令人期待的松露蒸蛋料理，簡直是蒸蛋界的璀璨明星，每一口都能讓人陶醉其中

松露蒸蛋的質感特別柔軟嫩滑，讓你一入口就感受到滿滿的幸福感

蒸蛋的鮮甜與松露的奢華風味相互交織，讓人每一口都充滿驚喜

這道海膽珠寶盒，絕對是一道讓人目不轉睛的美食藝術品

鮮嫩的海膽散發著濃郁的海味，口感如絲般滑順

而那顆顆鮮豔的鮭魚卵，則在嘴裡彈跳著，帶來脆脆的咬感，瞬間在口中爆開，釋放出濃厚的鮮甜

這道珠寶盒的呈現也是讓人驚艷，像是藝術品般精緻，無論是色彩還是擺盤都讓人感到驚喜

這道料理選用了當季的紅目鰱，讓整體風味更加出色

紅目鰱的肉質鮮嫩，彈牙的口感與自然的甜味融合，讓人每一口都充滿驚喜

輕輕一咬，魚肉的柔軟瞬間釋放出鮮美的滋味，彷彿在舌尖上舞動

搭配上精心調製的醬料，紅目鰱的鮮甜味道被完美放大，讓人忍不住想一口接著一口

紅石斑的口感真的是讓人一試成主顧

這種魚的肉質鮮嫩多汁，帶有自然的甜味，每一口都讓人感受到海洋的鮮活氣息

它的肉質細膩，咀嚼時不會過於柴或軟，而是剛剛好，讓你一咬下去便能體驗到那股彈牙的爽口感

這裡的活鮑魚可不是普通的鮑魚，當它一上桌時，還在活蹦亂跳

這種新鮮程度讓人忍不住期待，看看這道美食的魅力所在

店家選擇以鹽蒸南非野生鮑的方式烹調，這手法真是獨具匠心

這種鹽蒸的方式不僅能完美保留鮑魚的Q彈口感，還帶來了恰到好處的咬勁，讓人一口接一口，根本停不下來

每當鮑魚在嘴裡輕輕咬下，鮮甜的味道便瞬間迸發，讓你徹底沉醉其中

最棒的是，這樣的烹調方式能讓鮑魚的原汁原味充分展現，彷彿把海洋的鮮味直接送到了你的餐桌上

每一口都充滿了濃郁的鮑魚風味，讓人不僅享受美食，更體驗到來自海洋的味道盛宴

如果你也是鮑魚的愛好者，這道菜絕對會讓你心滿意足

明水然・樂的龍蝦料理絕對不容錯過，店家將龍蝦做成三味，十分精緻，特別用心為你去殼，讓你輕鬆享用每一口的美味

鮮嫩的龍蝦螯搭配新鮮的高山娃娃菜，這樣的完美結合不僅讓人眼前一亮，還能讓每一口都帶來驚喜的口感

淋上香氣四溢的海膽魚卵醬，瞬間喚醒你的味蕾，仿佛置身於海邊，享受那份無與倫比的鮮美

不論是和家人共享，還是與朋友聚會，這道龍蝦料理都能讓你的餐桌增添獨特的風味與美好回憶

這道龍蝦粉絲煲真的是我的心頭好，絕對是整場料理中最吸睛的明星

廚師將新鮮的龍蝦頭放在熱鐵板上煎烤，接著再進行炙燒

這樣的烹調方式讓龍蝦頭散發出獨特的香氣和焦脆的口感，真是令人垂涎欲滴，讓人忍不住想要大快朵頤

而那粉絲呢，充分吸收了龍蝦的鮮美汁液，讓每根粉絲都浸透了海鮮的精華，帶來令人驚艷的柔軟口感

這道料理散發出的撲鼻香氣瞬間喚醒你的味蕾，彷彿每一口都帶著海邊的清新與愉悅，幸福感瞬間倍增

這道和牛漢堡絕對會讓你眼前一亮，成為餐桌上的明星菜品

這款和牛漢堡不僅味道出眾，還賦予了獨特的風味

咬下那酥脆的漢堡外皮，瞬間感受到外皮的香脆與口感，隨即迎來和牛肉的鮮甜滋味，讓你欲罷不能

每一口都充滿了層次感，酥脆與鮮嫩的完美融合，讓你忍不住想一口接著一口，根本停不下來

這款和牛漢堡的美味讓我不禁想說：叫我吃兩顆我也甘願

這道香煎桂丁雞，真的是一份讓人垂涎的料理選擇

以星級餐廳指定的桂丁雞入菜，並堅持不施打抗生素、無生長激素的飼養方式，讓每一口都吃得安心又健康

煎至金黃酥脆的外皮，香氣撲鼻而來，吃進嘴裡雞肉依然鮮嫩多汁

每一口都讓你感受到酥脆與軟嫩的完美平衡，層層疊疊的口感相互融合，讓整道菜的滋味更加豐富

而那一層薄薄的雞皮，經過細心煎製，帶來酥脆不膩的口感，讓人驚喜連連

我心心念念的日本A5和牛菲力閃亮登場囉！一聽到和牛，我的眼睛就亮了起來

這可是日本最頂級的超夯美味，現在來到明水然・樂就能輕鬆享受到，根本不用再跑五星餐廳

看看這外酥內嫩的日本A5和牛菲力，油花分布均勻，咬下的瞬間即化於口中，讓人忍不住想停留在那溫潤的口感裡

肉汁濃郁且甘甜，油脂在舌尖化開的同時，像是慢慢融入舌面的每一寸肌理，細膩柔滑卻不油膩，宛如咬進細雪，層層口感隨之綻放

這碗蒜蜆湯真的是絕妙的組合！選用黃金蜆和新鮮蒜頭熬煮而成

湯頭的海鮮風味濃郁卻又不會太鹹，簡直是讓人一喝就上癮的美味

火龍果冰沙絕對是解油膩、解渴的最佳飲品

吻仔魚蛋炒飯經典的台灣美食絕對讓你一吃就愛上它

新鮮的吻仔魚搭配香滑的蛋，與粒粒分明的白飯完美融合，每一口都讓人感受到海味的鮮美與蛋香的濃郁

龍蝦味噌湯絕對是一道讓人回味無窮的湯品，通常我們對味噌的印象是鹹味較重

但這家店的味噌湯卻獨具匠心，味道恰到好處，讓人感受到一種溫暖的舒適感

最令人驚喜的是，湯裡還能品嚐到鮮嫩的龍蝦肉，這讓每一口都更加豐富多樣

法式焦糖吐司，真是飯後甜點的極致享受

炙燒過的吐司表面呈現出微微的焦糖色澤，酥脆的外皮在嘴裡輕輕一咬就發出清脆的聲音

搭配香濃的香草冰淇淋，冷熱交融的口感在舌尖上絕妙融合，簡直讓人欲罷不能

每一口都能品味到焦糖的微微苦甜與冰淇淋的滑順奶香，甜而不膩，口感層次分明

我忍不住一口氣就吃掉兩個，回味無窮，完全是餐後的完美句點

明水然・樂餐廳的用餐環境真的能讓人心情大好

一進門就被寬敞的空間和自然光線所包圍，整體設計既優雅又大方，讓人一坐下就感到放鬆

這裡的環境設計完美契合各種聚會場合，不論是慶生、浪漫約會，還是商務聚餐，都是理想之選

門口那個超大的日式燈籠，絕對是拍照打卡的必備！一靠近它，彷彿瞬間穿越到日本街頭

燈籠上寫滿了濃厚的和風氣息，不管是白天還是夜晚，拍起來都特別有氛圍感

明水然・樂的整體氛圍讓人一踏入就能感受到日式風格的典雅與寧靜

結合了西式的現代格調，寬敞明亮的空間中洋溢著舒適又精緻的氛圍

無論是來此慶生聚會、浪漫約會，還是商務宴請，明水然・樂都能為你提供一個優雅而愉悅的用餐場所

線上訂位: https://reurl.cc/QjGdV0

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明水然・樂 林口昕境店

電話：02-26068258

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

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