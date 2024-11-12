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Google 評論4.8高分！林口明水然・樂無菜單鐵板燒，桃園饕客就近親嚐的最方便冠軍名店，2023、2024 連續兩年榮登《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍

2024-11-12 14:28:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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如果你正在尋找一場頂級的美味體驗，那麼這家位於林口明水然・樂無菜單鐵板燒絕對不容錯過

不僅在Google獲得4.8的高評分，還被許多桃園饕客評為最方便就近親嚐的冠軍名店

這間鐵板燒餐廳的口碑更是不凡，連續在20232024年榮獲《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！的冠軍

無論是追求高品質的用餐體驗，還是渴望品嚐平價的頂級料理，這裡都能滿足您的味蕾需求

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如果你還沒聽過明水然・樂，那真的是時代的眼淚了

這家超夯鐵板燒餐廳，以預約制無菜單風格聞名，只開放一個月內的預約場次，基本上每場都被秒殺，火紅程度可見一斑

明水然・樂選用的是當季現流魚，每天到貨的魚新鮮度和風味都略有不同

這不僅讓料理充滿驚喜，也對料理師傅提出了超高要求，因為每道菜都得因應魚的特性調整烹調技法

令人驚喜的是，當天要用的食材都會擺在餐桌上，讓顧客們一睹食材的鮮活之美

並且保證所有海鮮都是直接從產地送達，超高品質不打折Google 評論4.8高分！林口明水然・樂無菜單鐵板燒，桃園饕客就近親嚐的最方便冠軍名店，2023、2024 連續兩年榮登《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍

更特別的是，餐廳的師傅還是海釣愛好者，經常親自出海釣魚，讓顧客有機會品嚐到他當天親手釣回的新鮮魚

這種手作的溫度和獨特的口感，讓人一口就愛上！餐廳追求的「日本職人匠心」不只是口號

更是他們料理中那份細緻與堅持，將日本高規格的鐵板燒技藝展現到極致

從開胃菜、主餐、湯品到甜點，每一道菜都充滿藝術感

而且特別推薦他們的人氣套餐「樂饗宴」，只要1600元加10%服務費

就能享受14道頂級美食，活龍蝦、干貝、日本和牛等等每一口都是奢華享受

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U們，現在只要加入樂多多APP會員，即可享受專屬的驚喜入會禮美味的「炙燒烏魚子」，真的是加入就送，超級划算

成為樂多多會員不僅能拿到入會好禮，還能積累積分，這些積分可以在樂多多旗下所有品牌中通用

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一入座，店員就熱情地端上了一杯荔枝烏龍茶，好喝又回甘

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小菜都由師傅們手工製作，堅持使用百分之百天然食材，呈現最純粹的美味

像是這兩款讓人一試成主顧的漬物，醃製蘿蔔（右）與碎洋蔥佐檸檬醬（左）

酸甜適口，尤其對喜歡酸味的朋友來說，真是無法抗拒的絕佳開胃小菜

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這道前菜真的好吃到停不下來！甜蝦搭配蕎麥細麵，這組合一上桌就讓人食指大動

蕎麥細麵清爽有嚼勁，滑順又不黏牙，而甜蝦則是Q彈鮮甜，越咬越涮嘴，味道滿分

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北海道生食級海味干貝，這道料理真是讓人垂涎欲滴的絕品！在日本，生食級海鮮可是大受追捧的美味享受

看看這些干貝，個頭大得驚人，幾乎跟50元硬幣一樣大，平常可不容易找到這麼大的干貝

搭配上鮭魚卵，簡直是絕配，一口咬下去，鮮甜的滋味瞬間在口中綻放，讓人心情大好

干貝肉質嫩滑又鮮美，咀嚼間彷彿置身於美食的天堂，每一口都讓人感到無比滿足

這道料理絕對是海鮮愛好者的夢幻享受，錯過可惜

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這道令人期待的松露蒸蛋料理，簡直是蒸蛋界的璀璨明星，每一口都能讓人陶醉其中

松露蒸蛋的質感特別柔軟嫩滑，讓你一入口就感受到滿滿的幸福感

蒸蛋的鮮甜與松露的奢華風味相互交織，讓人每一口都充滿驚喜

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這道海膽珠寶盒，絕對是一道讓人目不轉睛的美食藝術品

鮮嫩的海膽散發著濃郁的海味，口感如絲般滑順

而那顆顆鮮豔的鮭魚卵，則在嘴裡彈跳著，帶來脆脆的咬感，瞬間在口中爆開，釋放出濃厚的鮮甜

這道珠寶盒的呈現也是讓人驚艷，像是藝術品般精緻，無論是色彩還是擺盤都讓人感到驚喜

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這道料理選用了當季的紅目鰱，讓整體風味更加出色

紅目鰱的肉質鮮嫩，彈牙的口感與自然的甜味融合，讓人每一口都充滿驚喜

輕輕一咬，魚肉的柔軟瞬間釋放出鮮美的滋味，彷彿在舌尖上舞動

搭配上精心調製的醬料，紅目鰱的鮮甜味道被完美放大，讓人忍不住想一口接著一口Google 評論4.8高分！林口明水然・樂無菜單鐵板燒，桃園饕客就近親嚐的最方便冠軍名店，2023、2024 連續兩年榮登《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍

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紅石斑的口感真的是讓人一試成主顧

這種魚的肉質鮮嫩多汁，帶有自然的甜味，每一口都讓人感受到海洋的鮮活氣息

它的肉質細膩，咀嚼時不會過於柴或軟，而是剛剛好，讓你一咬下去便能體驗到那股彈牙的爽口感

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這裡的活鮑魚可不是普通的鮑魚，當它一上桌時，還在活蹦亂跳

這種新鮮程度讓人忍不住期待，看看這道美食的魅力所在

店家選擇以鹽蒸南非野生鮑的方式烹調，這手法真是獨具匠心

這種鹽蒸的方式不僅能完美保留鮑魚的Q彈口感，還帶來了恰到好處的咬勁，讓人一口接一口，根本停不下來

每當鮑魚在嘴裡輕輕咬下，鮮甜的味道便瞬間迸發，讓你徹底沉醉其中

最棒的是，這樣的烹調方式能讓鮑魚的原汁原味充分展現，彷彿把海洋的鮮味直接送到了你的餐桌上

每一口都充滿了濃郁的鮑魚風味，讓人不僅享受美食，更體驗到來自海洋的味道盛宴

如果你也是鮑魚的愛好者，這道菜絕對會讓你心滿意足

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明水然・樂的龍蝦料理絕對不容錯過，店家將龍蝦做成三味，十分精緻，特別用心為你去殼，讓你輕鬆享用每一口的美味

鮮嫩的龍蝦螯搭配新鮮的高山娃娃菜，這樣的完美結合不僅讓人眼前一亮，還能讓每一口都帶來驚喜的口感

淋上香氣四溢的海膽魚卵醬，瞬間喚醒你的味蕾，仿佛置身於海邊，享受那份無與倫比的鮮美

不論是和家人共享，還是與朋友聚會，這道龍蝦料理都能讓你的餐桌增添獨特的風味與美好回憶

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這道龍蝦粉絲煲真的是我的心頭好，絕對是整場料理中最吸睛的明星

廚師將新鮮的龍蝦頭放在熱鐵板上煎烤，接著再進行炙燒

這樣的烹調方式讓龍蝦頭散發出獨特的香氣和焦脆的口感，真是令人垂涎欲滴，讓人忍不住想要大快朵頤

而那粉絲呢，充分吸收了龍蝦的鮮美汁液，讓每根粉絲都浸透了海鮮的精華，帶來令人驚艷的柔軟口感

這道料理散發出的撲鼻香氣瞬間喚醒你的味蕾，彷彿每一口都帶著海邊的清新與愉悅，幸福感瞬間倍增

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這道和牛漢堡絕對會讓你眼前一亮，成為餐桌上的明星菜品

這款和牛漢堡不僅味道出眾，還賦予了獨特的風味

咬下那酥脆的漢堡外皮，瞬間感受到外皮的香脆與口感，隨即迎來和牛肉的鮮甜滋味，讓你欲罷不能

每一口都充滿了層次感，酥脆與鮮嫩的完美融合，讓你忍不住想一口接著一口，根本停不下來

 這款和牛漢堡的美味讓我不禁想說：叫我吃兩顆我也甘願Google 評論4.8高分！林口明水然・樂無菜單鐵板燒，桃園饕客就近親嚐的最方便冠軍名店，2023、2024 連續兩年榮登《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍

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這道香煎桂丁雞，真的是一份讓人垂涎的料理選擇

以星級餐廳指定的桂丁雞入菜，並堅持不施打抗生素、無生長激素的飼養方式，讓每一口都吃得安心又健康

煎至金黃酥脆的外皮，香氣撲鼻而來，吃進嘴裡雞肉依然鮮嫩多汁

每一口都讓你感受到酥脆與軟嫩的完美平衡，層層疊疊的口感相互融合，讓整道菜的滋味更加豐富

而那一層薄薄的雞皮，經過細心煎製，帶來酥脆不膩的口感，讓人驚喜連連

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我心心念念的日本A5和牛菲力閃亮登場囉！一聽到和牛，我的眼睛就亮了起來

這可是日本最頂級的超夯美味，現在來到明水然・樂就能輕鬆享受到，根本不用再跑五星餐廳

看看這外酥內嫩的日本A5和牛菲力，油花分布均勻，咬下的瞬間即化於口中，讓人忍不住想停留在那溫潤的口感裡

肉汁濃郁且甘甜，油脂在舌尖化開的同時，像是慢慢融入舌面的每一寸肌理，細膩柔滑卻不油膩，宛如咬進細雪，層層口感隨之綻放

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這碗蒜蜆湯真的是絕妙的組合！選用黃金蜆和新鮮蒜頭熬煮而成

湯頭的海鮮風味濃郁卻又不會太鹹，簡直是讓人一喝就上癮的美味

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火龍果冰沙絕對是解油膩、解渴的最佳飲品

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吻仔魚蛋炒飯經典的台灣美食絕對讓你一吃就愛上它

新鮮的吻仔魚搭配香滑的蛋，與粒粒分明的白飯完美融合，每一口都讓人感受到海味的鮮美與蛋香的濃郁

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龍蝦味噌湯絕對是一道讓人回味無窮的湯品，通常我們對味噌的印象是鹹味較重

但這家店的味噌湯卻獨具匠心，味道恰到好處，讓人感受到一種溫暖的舒適感

最令人驚喜的是，湯裡還能品嚐到鮮嫩的龍蝦肉，這讓每一口都更加豐富多樣

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法式焦糖吐司，真是飯後甜點的極致享受

炙燒過的吐司表面呈現出微微的焦糖色澤，酥脆的外皮在嘴裡輕輕一咬就發出清脆的聲音

搭配香濃的香草冰淇淋，冷熱交融的口感在舌尖上絕妙融合，簡直讓人欲罷不能

每一口都能品味到焦糖的微微苦甜與冰淇淋的滑順奶香，甜而不膩，口感層次分明

我忍不住一口氣就吃掉兩個，回味無窮，完全是餐後的完美句點

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明水然・樂餐廳的用餐環境真的能讓人心情大好Google 評論4.8高分！林口明水然・樂無菜單鐵板燒，桃園饕客就近親嚐的最方便冠軍名店，2023、2024 連續兩年榮登《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍

一進門就被寬敞的空間和自然光線所包圍，整體設計既優雅又大方，讓人一坐下就感到放鬆

這裡的環境設計完美契合各種聚會場合，不論是慶生、浪漫約會，還是商務聚餐，都是理想之選

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門口那個超大的日式燈籠，絕對是拍照打卡的必備！一靠近它，彷彿瞬間穿越到日本街頭

燈籠上寫滿了濃厚的和風氣息，不管是白天還是夜晚，拍起來都特別有氛圍感

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明水然・樂的整體氛圍讓人一踏入就能感受到日式風格的典雅與寧靜

結合了西式的現代格調，寬敞明亮的空間中洋溢著舒適又精緻的氛圍

無論是來此慶生聚會、浪漫約會，還是商務宴請，明水然・樂都能為你提供一個優雅而愉悅的用餐場所

線上訂位: https://reurl.cc/QjGdV0

粉 絲 團：https://www.facebook.com/minsuizenraku

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電話：02-26068258

地址：新北市林口區文化三路一段40223

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