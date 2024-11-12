「絵馬別邸」是築間集團去年新推出的火烤兩吃品牌，以日式火烤兩吃套餐形式為主，雙人套餐$1680起，豐富套餐一吃愛上！重點火鍋有蔬菜無限量供應！完全不怕吃不飽！！！

「絵馬別邸 台中水湳店」位於北屯鄰近水湳中央公園，外觀是兩層樓的建築，一樓是絵馬別邸，二樓則是築間火鍋，因為附近算是重劃區所以路邊停車都算蠻好停的！

外面有日式庭院以及大面的圖牆，營造滿滿的日式氛圍！

裡頭裝潢則以木質與黑色沉穩風格，高級日式料理餐廳的氛圍！

也有許多包廂式座位，與家人好友聚餐也方便！

絵馬別邸菜單點這裡

●極上套餐 $2580

➤肉品 – 鳥四味-雞腿、雞佛(換成雞腿)、雞軟骨、雞松阪+厚燒豚腹+手切冷藏涮涮牛+美國Prime牛小排、橫膈膜、日本A5和牛

➤琉璃沙拉 – 柚香、凱薩

➤田園野菜盛 – 當令時蔬、無限供應

➤小食 - 海苔生牛肉、照燒豚小食

➤鍋物 - 真剣な辣牛骨湯

➤秘藏韓式壺漬 - 蓑衣牛肋

➤食事 - 金沙軟絲石鍋拌飯 (兩人份) +79

➤海物 - 海の幸 - 北寄貝、干貝、蛤蠣、紋甲花枝

➤飲料 - 可爾必思

➤甜點 - 芒果甘酪、焦糖烤布蕾

會附上柚香沙瓦、包肉生菜、泡菜及蔥鹽，蔥鹽有加入昆布鹽調製蠻特別的！泡菜吃起來偏甜~柚香沙瓦可解膩很不錯！這些只有泡菜不能續~其他都能再續！

▼鍋物 - 真剣な辣牛骨湯

果然是築間火鍋旗下！湯頭不馬虎！微辣口感、香醇的牛骨香氣~真的讓人愛到不行！裡面還有軟嫩的牛肉塊~超級推薦點這款！可惜湯頭不能外帶~超想外帶再回家喝的XD

▼田園野菜盛 – 當令時蔬、無限供應

蔬菜無限量供應這點超吸引我！就算食量大的朋友吃不飽也可以吃火鍋吃到飽~蔬菜都很新鮮！後續要再續只要請服務人員加就好！

▼手切冷藏涮涮牛

這盤是專門給火鍋的肉片，竟然是我最愛的板腱部位！肉質軟嫩~涮幾下就能吃了！而且份量還不少

▼琉璃沙拉 – 柚香、凱薩

一人一小罐生菜沙拉，加入沙拉醬後搖勻就可以吃了！吃起來清爽~很開胃！

▼小食 - 海苔生牛肉、照燒豚小食

小食也是一人一份，海苔生牛肉用生蛋黃拌勻後加海苔包飯一起吃超滿足！生牛肉完全沒有腥味~又很軟嫩！幾乎入口即化！

照燒豚小食是刈包的造型，小小一個很可愛！吃起來也不錯~

▼食事 - 金沙軟絲石鍋拌飯 (兩人份) +79

食事不加購的話是兩碗越光米飯，我們加購成金沙軟絲石鍋拌飯~店員將鹹蛋黃與軟絲拌在一起，香氣四溢！再等個幾分鐘還能吃到鍋巴~香脆涮嘴！

▼鳥四味-雞腿、雞佛(換成雞腿)、雞軟骨、雞松阪

鳥四味裡面最常見的應該是雞腿，其他三種都比較不常見(?，然後因為我們不敢吃雞佛，店員說可以換成雞腿(超貼心)！

雞腿串在一起，表面有先炙燒過~看起來厚實，但烤起來軟嫩~又富有肉汁！

雞軟骨帶有一點肉，吃起來酥脆有彈性！

雞松阪吃起來紮實、富有嚼勁！

▼厚燒豚腹

是厚五花肉！有經過醃漬，但又不會太重口味~蠻剛好的！烤後剪成小塊~方便入口蠻好吃的！

▼秘藏韓式壺漬 - 蓑衣牛肋

用韓式壺漬的方式醃漬~醃漬的很夠味！拉起來超長一條！牛肋吃起來也比較有嚼勁~但不會難咬！

▼美國Prime牛小排、橫膈膜、日本A5和牛

這是極上套餐搭配的主肉品，這個擺盤看起來就很霸氣！

一開始先烤橫膈膜~但我們有點烤過熟了，不過吃起來還是很不錯的！

牛小排有骰子塊也有片狀，吃起來帶有Q彈！真的很不錯！

看看這A5和牛的油花分布~太美了！

烤的過程也是全部較有視覺感的，是會有火苗的！所以烤的時候一定要小心！

而且他們的和牛是有點厚度的，烤至剛好的熟度堪稱完美！

怕和牛太油膩~還有附上可搭配的昆布鹽

▼海物 - 海の幸 - 北寄貝、干貝、蛤蠣、紋甲花枝

海鮮我們因為不太喜歡吃生蠔就都選了海の幸，北海道干貝超大顆超滿足！蛤蠣泡在昆布湯裡烤或是單烤都很讚！

一旁還有烙印的杏鮑菇、櫛瓜、玉米、青椒，真的很豐富！

▼飲料 - 可爾必思

有點小可惜當時沒點個茶來喝，後來回家看別人分享才知道茶都是用很美的瓶子裝的~

▼甜點 - 芒果甘酪、焦糖烤布蕾

我真的沒看到燒肉店的甜點這麼浮誇！除了甜點本身再附一大碗堆的跟山一樣的刨冰！吃到後來真的飽到不行XD

芒果甘酪是一個有點像楊枝甘露的甜點加上一碗芒果爆珠刨冰，整體超滿足！不過吃起來也偏甜~

焦糖烤布蕾是烤布蕾加上一碗黑糖刨冰，烤布蕾綿密~黑糖刨冰很清爽！

整體來說，這可能是我近期吃到評價算高的燒肉！從裝潢到食物，幾乎無可挑剔！重點也突破了以往對於套餐單點燒肉會有可能吃不飽的問題，蔬菜可以吃到飽這點深得我心！而且套餐最低1680元起CP值真的高！推薦給大家！

【 絵馬別邸 台中水湳店 】

▸ 店家官網｜ https://www.jhujian.com.tw/emabettei_yakiniku/tw

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/emayakiniku

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/emabettei_yakiniku/

▸ 地址｜台中市北屯區中平路1100號

▸ 電話｜04-24265555

▸ 營業時間｜11:00-02:00

▸ 線上訂位｜ https://reurl.cc/1bdbkm

▸ 每人低消為$600元，酌收10%服務費，無提供打包服務



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