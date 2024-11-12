我們又帶二隻貓咪出門去玩耍啦！！

其實帶二隻不麻煩！比較麻煩的是要找住宿的地方

因為目前雖然很多人都養寵物

但寵物友善的飯店還是不多~

不過這次我們住的這間伊麗莎白酒店真的非常推薦給大家

因為他們對於毛小孩真的非常友善及友好

光這一點！就讓我讚不絕口了！！

伊麗莎白酒店

地址：台中市西區中美街471號

電話： 04-23228899

官方LINE：https://lin.ee/FWhhwN2 獲得優惠房價及各項資訊（地址/停車/交通方式/景點/美食等..）

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這次出門還有乾媽們一起出門玩耍

只是她們比我們早一個晚上先出發到台中去

二隻要出門，都很不願意的感覺

但只要出門了！就不想要回家~真的是臭小孩耶((笑))

這次我們住的伊麗莎白酒店，是蠻多人推薦的住宿

而且附近真的很方便

停車對方就有停車場了！而且24小時/$250

若要停車，就跟酒店的櫃檯購買停車卷即可

住宿外牆還有旅行彩繪！是我喜歡的~

感覺不像在台灣，很像在國外的感覺

看著外觀真的會讓人有種歐風感~

櫃台服務人員很親切！

因為乾媽們先到，所以想要詢問是否可以先寄放行李

他們立馬說當然可以~((因為乾媽們一早就先到這附近等我們啦))

這裡有飲水機，而冰箱裡的飲品都是提供給住宿遊客食用的

餅乾也是哦！所以坐在大廳休息，也可以吃點餅乾、喝飲料休息片刻

空間四個人+二隻貓咪其實還蠻ok的

偷偷說我家二隻貓超愛那沙發的！不知道為什麼

二隻超級愛趴在上面看我們四個人忙進忙出的

有點歐風的床~

床還蠻好睡的！很舒服，不會太硬或太軟

而且有二台冷氣，所以完全不擔心會有太熱的問題

戴比一整個就比我們還搶先一步上床啊

我都笑說：我們沒洗澡都不能上去躺

你比我們先享受了耶

其實現在很多飯店、酒店為了響應環保都不太提供一次性洗漱用品

我們也都有自己準備！

伊麗莎白酒店還是有提供哦~

這裡還有浴缸可以泡澡唷！

也有提供飲用水，小小的廚房(無法開火)

但有洗手台，就不用擔心洗水果、器具都要跑到廁所去洗了

我覺得很方便

當然也有提供一次性的拖鞋啦！

其實帶貓咪出門跟帶小孩出門一樣~

東西都要幫他們準備好！

就怕他們不習慣外面！但有時候看二隻的反應

我真心覺得我多心了！因為他們比我還自在

索拉真的是出遊的好夥伴！

完全社牛啊！

每到一個住宿的地方，都像他家一樣....

外宿就是消夜不能少((笑))

所以我們吃完晚餐逛完逢甲

說很飽的人~還是買了一堆食物回飯店玩遊戲喝酒

其實舒適不舒適，看家裡的毛小孩最了解啦

我家二隻貓都很開心在這走來走去

完全把這裡當作自己家！就可以了解到

毛小孩真的很放鬆~

他們放鬆開心我就開心~

下次再來台中！我想我還是會選擇來到伊麗莎白酒店

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伊麗莎白酒店

地址：台中市西區中美街471號

電話： 04-23228899

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