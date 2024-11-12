Petit Doux 微兜 PD-SOGO 忠孝店位於台北大安區的SOGO忠孝館，地點非常方便，忠孝復興站出來步行3分鐘就到了！這家餐廳主打「微小幸福、兜在一起」的概念，餐點選擇超多，從早午餐、義大利麵到下午茶，應有盡有。再加上調酒和舒適的氛圍，真的很適合聚餐或是約會來這裡享受美食和幸福時光。

【Petit Doux 微兜 pd-SOGO 忠孝店】

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號11F

捷運：忠孝復興站4號出口步行3分鐘

電話： 02-27213008

營業時間：週日~四 11:00~21:30 / 週五、六 11:00~22:00

官網：https://www.petitdoux.com/

FB：微兜

這裡每道菜都很講究低碳、低GI食材，讓你吃得輕鬆無負擔，還能隨手拍出美美的網美照！

這家餐廳裝潢走的是華麗的歐式宮廷風，水晶吊燈、富麗堂皇的壁紙，完全有中世紀的復古感覺。設有2至6人座位，無論是小約會還是大聚餐都很合適

他們的菜單非常多元，從沙拉、義大利麵、燉飯、排餐、早午餐到甜點飲品應有盡有，而且還有個人套餐和雙人套餐可以選擇。基本消費為一份餐點，並加收10％服務費。

▶️ (微兜 菜單)

放電椒麻牛排義大利麵：嫩嫩的舒肥翼板牛排搭配Q彈義大利麵，淋上特製花椒油和醬汁，再加入酸白菜，香麻脆爽，很有層次！

蟹之道燒味噌義大利麵：帶有日式風味的義大利麵，搭配白味噌的香氣，鹹香鮮甜，非常特別。

71號西班牙海鮮燉飯：這道用白蝦、蛤蜊、干貝、花枝等海鮮食材搭配辛香料和海鮮高湯，飯粒吸飽湯汁，滿滿鮮味撲鼻。

微秘蜜嫩烤戰斧：用特製蜂蜜醃製大里肌，再烤至香嫩微酥，搭配蕈菇、番茄、馬鈴薯，非常豐盛！

柚見田園天使細麵：Q彈細麵加入慢炒蔬食蟹黃醬，搭配柚子和金桔汁，酸香果味十足，適合夏天。

茄汁嫩雞胸義大利麵

這道義大利麵的麵條超Q彈，搭配義式番茄肉醬炒至入味，再加入嫩煎的舒肥雞胸肉，口感香濃，番茄的酸香感層次十足，鹹香帶點酸，吃上一口就讓人停不下來，是大家都愛的經典義大利麵！

耍甜蜜醬酥雞

這道套餐的炸雞外皮酥脆，內裡保留著多汁的嫩肉，每一口都充滿甜蜜醬汁的滋味，味道很好，但相較之下，份量可能稍微少了點，對於愛吃肉的朋友來說可能有點不足喔！

桃氣芭樂啵啵、絲綢女王拿鐵：冰涼飲品為這頓餐畫下完美句點。

小提醒，這裡用餐限時90分鐘，想和朋友聊八卦的話可能不太夠哦！人均消費約780元，享受華麗美食的同時也很適合拍照打卡，聚餐或情侶約會都相當推薦。

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