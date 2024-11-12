宜蘭外海有個美麗的綠寶石──龜山島，因為島形像隻浮在海面上的烏龜，才得名。龜山島是賞鯨豚的好地方，尤其是在每年4月到9月間，這裡成為了鯨豚洄游的熱點。如果你想體驗大自然的奇觀，除了可以搭船去賞鯨豚，還可以申請登島，探索龜山島的自然生態與壯麗景觀。



而且，這裡還有台灣獨一無二的牛奶海，海底溫泉噴發形成的蒂芬尼藍色海水，十分夢幻，成為熱門的水上活動場所，特別是年輕人最愛的SUP立槳衝浪和獨木舟活動，讓你可以在牛奶海上盡情玩耍。今天就跟著這篇攻略，一起來了解如何搭船前往、必去景點與水上活動，輕鬆玩轉宜蘭龜山島一日遊！

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交通資訊

要前往龜山島，你需要搭船出發，而搭船的起點是位於宜蘭頭城的烏石港。記得，船票需要提前預約，登島的名額是有限的。

無論是自行開車或搭乘大眾交通工具都方便，像是從台北火車站搭乘國光客運，或從礁溪火車站轉車，抵達烏石港轉運站後，就能前往龜山島船票售票處辦理登島手續。

大眾交通：

上車站 搭乘路線 下車站 火車 頭城火車站 國光客運綠18(頭城火車站-宜蘭轉運站) 烏石港轉運站 礁溪火車站 噶瑪蘭客運宜蘭勁好行131線 宜蘭火車站/礁溪火車站 國光客運1766(週六、日停駛) 國光客運紅2 頭城火車站 國光客運1737 港口站 客運 雙溪火車站 國光客運1740 港口站 台北火車站 國光客運1811 圓山轉運站/南港轉運站 國光客運1877 烏石港轉運站

📌龜山島怎麼去

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登島申請與費用

龜山島開放時間是每年3到11月，登島申請可以線上辦理。登島費用為100元，包含清潔及設施維護費，每天限額1800人，建議提前申請以確保順利登島。

當天登島的時間是從早上8點到下午2點半不等。登島名額有限，記得提前預約！

牛奶海SUP體驗

龜山島擁有世界唯一的活火山海底地形，這裡的海域常年有海底溫泉湧出，形成了美麗的牛奶海，海水呈現特殊的蒂芬尼藍色，非常迷人。

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想體驗這片夢幻海域，最流行的活動就是SUP立槳衝浪。SUP是一項結合衝浪和帆船的水上運動，容易學習，即使是初學者也能輕鬆上手。

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划著立槳板，穿梭在清澈的牛奶海中，還能看到魚群在礁石間悠遊，感受海風輕拂，這絕對是龜山島一日遊的亮點之一。

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賞鯨豚活動 龜山島是台灣三大漁場之一，每年4至9月是鯨豚出沒的高峰期，搭船出海賞鯨，看著成群的海豚在水面上跳躍嬉戲，令人忍不住驚呼連連。專業的賞鯨船長會根據天氣及其他船隻回報的鯨豚位置，規劃最佳賞鯨路線，並由導覽員解說鯨豚習性與龜山島故事，保證收穫滿滿。

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龜山島景點

龜山島景點│龜山島401高地

如果你喜歡健行與觀景，記得登上401高地。這是龜山島的最高點，站在觀景台上，整個島嶼的美景盡收眼底。尤其是龜山島的「靈龜擺尾」景象，從這裡看最為清晰。

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若你計劃挑戰401高地，必須事先申請並由專業導遊帶領，途中會走過1706階的登山步道，所需時間約為1小時，挑戰自我後，你會收穫美不勝收的景觀。

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龜尾湖

這座堰塞湖位於龜山島的龜尾區，湖邊有涼亭和環湖步道，是個可以靜心散步的好地方。漫步湖邊，享受湖光山色的美麗倒影，帶給人心曠神怡的感覺。

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龜山社區

龜山島上曾經有居民居住，直到1977年因為軍事需求而將居民全數遷移。今天，你仍可以看到一些古老的居民遺跡，破舊的房屋保留了當時的痕跡，帶有濃厚的懷舊氛圍。

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曾經是居民信仰中心的拱蘭宮，最初是供奉媽祖的廟宇，後來隨著1977年居民被遷出，島上的軍人將廟宇改為供奉觀音的普陀巖。如今，這座廟宇仍是龜山島的宗教信仰場所之一，見證了這片土地的歷史變遷。

步行在所剩不多的龜山社區內，可以清楚感受到時代的交替，歷史彷彿早已逝去，卻又似乎停留了在1977年居民離開的那一刻。

龜山島的八景，是該島的自然奇觀之一，包含了兩大天然氣象景觀和六大地理景象，「龜山朝日」、「神龜戴帽」，需由海上或宜蘭岸邊拍攝，並且配合適當的天氣，機會可遇不可求。其他六景則屬地理景象，分別為「靈龜擺尾」、「海底溫泉」、「眼鏡洞鐘乳石」、「龜岩巉壁」，而「龜卵傳奇」及「龜島磺煙」則因為頻繁的地震已成絕景。

如果你有機會到龜山島旅遊，一定要留意這些特殊的自然景點，若能夠蒐集完全，將是非常難得的經歷。

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宜蘭龜山島常見問題

1. 龜山島可以自由行嗎？

目前前往龜山島的方式只能透過團體行程，無法自由行。建議選擇龜山島的套裝行程，這樣不僅可以享受船票，還能進行環島賞鯨體驗。

2. 龜山島的開放時間和登島時段？

每年3月1日至11月30日，龜山島會開放登島。每天有四個登島時段：08:30、10:30、12:30和14:30，最後一班離島時間是17:00。在6至9月，島上時間會調整為08:30至17:30。

3. 什麼時候是龜山島最佳賞鯨季節？

最佳的賞鯨季節是4至9月。賞鯨的最佳時間是12:00至15:00，而賞豚則是在05:00至12:00。

4. 401高地需要申請嗎？

是的，若要登上401高地，需提前申請。每日的兩個登島時段（08:30、10:30）提供有限名額，每日最多可接受100名申請，且每個團體需同時進出。請注意，週三不開放401高地。