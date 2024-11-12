《金島火鍋酒樓》是曼谷旅遊必吃的火鍋美食之一，這間火鍋店的湯底採用經典的汕頭風味，湯頭甘醇、清香，搭配泰式醬料，讓火鍋的味道更上一層樓！無論是肉類、海鮮還是蔬菜，都新鮮又豐富，讓你一次滿足多種味蕾需求。最棒的是，店內環境乾淨舒適，有冷氣，曼谷的炎熱天氣也能輕鬆避開，讓你在涼爽的環境中盡情享受美食。

這次來曼谷是全家一起出遊，我們選擇了自由行，所以沒有跟團，而是根據自己喜好的時間安排曼谷的景點和美食。抵達曼谷機場後，我們搭乘泰國機場快線ARL直達住宿地點蘭開斯特酒店，辦完入住後，走路約10分鐘就來到《金島火鍋酒樓》。

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金島火鍋酒樓資訊

店名：Ruen Petch Suki

電話：+66-23145047

時間：09:30–21:00

地址：1903, 1905 1909, บางกะปิ, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國 / 地圖

一進門就發現這間店生意超火紅，店內座無虛席，尤其是在中午時段，雖然是平日，還是有很多人來吃，讓我感受到當地人對這間店的喜愛。

在《金島火鍋酒樓》用餐的過程中，服務人員非常親切，會幫忙攪拌湯底並且推薦食材。我們點了他們的招牌汕頭火鍋，湯底煮出來的味道超級鮮美，尤其是搭配沙茶醬後，味道濃郁，讓人一口接一口停不下來。

火鍋裡的食材也相當多樣，像是空心菜、新鮮海鮮和豬肉等，都能在湯裡涮煮，保持原味的鮮甜。

而且，肉類和蔬菜的份量也很足夠，讓大家都吃得很滿足。

值得一提的是，這裡的醬料特別有特色，他們提供自家調配的泰式沙茶醬，酸辣香甜，吃起來與火鍋的搭配非常合拍，尤其是配上豬肉，味道更加出色。



除此之外，店裡的價格也不貴，尤其是以這麼高的食材品質來說，真的是物超所值。

如果你來曼谷旅遊，尤其是自由行，這間《金島火鍋酒樓》絕對值得一試。不僅可以品嚐到道地的汕頭火鍋，還能享受涼爽的用餐環境，並且交通非常方便，步行就能到達曼谷的地鐵站，讓你輕鬆遊覽曼谷的同時，還能大快朵頤。

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