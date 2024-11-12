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高雄買 iPhone16 為何選地標網通？

高雄手機行買 iPhone16 就到 【地標網通】 ，因為：

價格透明 ：網路與門市價格一致，不用擔心去到門市又多出意料外的費用

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👍 舊 iPhone 回收價值更高，內行人都來【地標網通】舊換新

以 iPhone 15 Pro Max 1TB 為例， 【地標網通】 的2024年9月最高回收價是 32,000 元，蘋果官方是 23,600 元， 【地標網通】 回收價 比蘋果官方高出 8,400 元 ！（二手回收價會隨市場波動調整，請以 【地標網通】 門市現場為準）

👍 沒有 iPhone 舊手機，也可以舊換新嗎？當然可以！

高雄通訊行推薦 【地標網通】 ，回收不限 iPhone 或安卓手機，可以拿任何品牌舊手機來估價，並可折抵任何品牌新手機購買，不但方便，彈性更高！

iPhone16 高雄通訊行推薦，地標網通服務最專業

iPhone16 新上市，大家最關心的就是：

高雄哪裡有 iPhone16 空機現貨？

高雄哪裡買 iPhone16 價格便宜又有保障？

高雄買 iPhone16 有推薦的通訊行嗎？





知名百萬網紅Joeman （九妹），也是蘋果總部近年必邀請至美國參加iPhone 發表會的蘋果評測專家，一直選擇在地標網通買手機辦門號，是超過十年的老顧客。今年他貼心幫媽媽換新機iPhone 16 Pro Max也是到地標網通購買。

高雄買手機不光只要價格優惠和現貨馬上到手，電信門號方案、資料移轉、配件選購能一次辦好最方便（而且很多長輩也不擅長上網買配件啊），比別家更完善的售後保障也很重要，這些通通都要滿足只有 【地標網通】 能做到。

➡️ 【地標網通】 手機為什麼比較便宜？

【地標網通】 全台有45家分店，自己就是大盤商，量大價格自然有競爭優勢。

像是iPhone 16價格，在文章撰寫的時候，雖然僅上市不到一個月，地標iPhone 16價格就比蘋果官網便宜快2000元，價差非常有感。

最新 iPhone 價格因為地標門市繁忙，電話可能無法服務到位，建議先上地標網通官網確認喔！

➡️ 現貨不用等

為了提供更便利的服務， 【地標網通】 囤積更多庫存， 顏色、款式最齊全 ，讓消費者隨時 想買手機有現貨不用等 ，省錢也要省時間。

地標網通也是蘋果官方授權經銷商，在這裡購買iPhone 不只便宜，還很有保障！

➡️ 手機保證都是 全新未拆封 ，否則全額退費。

➡️ 保證公司貨 ，一律享有原廠以及代理商保固。

➡️ 一家買， 全台45家服務

全台45間實體門市，不論你在哪一家分店購買，全台分店皆可提供專業諮詢及售後服務，也能協助將手機送回原廠檢測或維修。（全台門市查詢）

➡️ 高雄買手機 免費幫忙轉移資料

不論購買 Android 或 iPhone 新手機，都有提供免費資料轉移服務，踏出店門馬上享受新手機的便利與快感。





👍今年到地標網通預購iPhone 16，除了有「保證7天交機」，提供會員專屬快速通道外，還有預購 iPhone 好禮三選二有誠意又實用的手機配件：

BoostCharge USB-C 至 USB-C 100W 連接線 $0元（原價 490 元） Momax Q.MAG Minimal 5000mAh 15W 迷你 磁吸 行動電源加購優惠價 $99 （原價 990 元） 犀牛盾 Clear MagSafe 透明手機殼加購優惠價 $499（原價 1280 元）





👍 搭配門號續約、攜碼優惠，這樣買 iPhone 最划算

高雄通訊行 【地標網通】 提供三大電信超過百種 4G 與 5G 資費方案選擇，是同業中提供最多元、最豐富門號方案搭配的大型連鎖通訊行，等於是一站就能一次比較三大電信所有方案內容，不用花時間跑三家。

近兩百種方案可選，服務人員會依照顧客使用需求，幫忙找到最適合你也最划算的門號方案，且不論是續約、新申辦或攜碼皆有優惠可直接折抵 iPhone 價格。





👍 手機周邊配件品質好價格甜

【地標網通】 重視選品品質，嚴格為顧客篩選出好產品，販售的手機配件大多是知名品牌。

例如： 犀牛盾 、 UAG 、蘋果官方指定合作超過40年的 Belkin ，在 【地標網通】 購買最大好處就是不只買到品質好的配件，還比其他管道便宜！



🔻會員專屬優惠🔻

犀牛盾手機殼原價$800，特價 $690

Belkin 螢幕玻璃貼原價$1490，特價 $990

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此排行榜取得 Phone & Photo 官方授權，排名依據全球盲測大數據累計積分計算; 各國上市手機型號不同，此處榜單取台灣當地上市機型排名，每月更新。

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地標網通高雄瑞豐店買iPhone 地點與交通

高雄通訊行推薦 【地標網通 高雄瑞豐店】 就在高雄市鼓山區裕誠路上靠近南屏路口，瑞豐夜市斜對面，目標明顯超級好找，距離 高雄捷運巨蛋站2號出口 300公尺，走路不用5分鐘，對面就是三民家商，公車班次也很多，鄰近【漢神巨蛋購物廣場】。

我們最近就是因為常來逛【漢神巨蛋】，經過順便來問一下，我目前使用 iPhone15 Pro Max，門號沒有綁約，想說來問問看攜碼有沒有更優惠的方案？也可以看看iPhone16 空機，詢問 iPhone16 價格，因為工作需要有在考慮舊換新。





高雄 iPhone 16 通訊行 地標網通 消費心得

【地標網通 高雄瑞豐店】 店內明亮寬敞，我們去的那天雖然是瑞豐夜市沒有營業的禮拜一，但 【地標網通 高雄瑞豐店】 依然生意很好，店員都很親切有禮，說明也很清楚專業，感覺訓練有素，會根據客戶的需求及預算，提供最適合的產品或方案，不會有業務很強迫推銷的消費體驗，而且他們的最新價格就貼在門外，跟店內的價格表是同一張，也跟網路上宣傳的一致，在高雄買 iPhone16 最高CP值的選擇就是 【地標網通】 了，可以安心放心進來詢問。



前陣子我自己在網路上買了螢幕保護貼，結果貼得沒有很成功（先是貼歪，重貼又有小氣泡推不平），果然還是要請專業的來啊！就在 【地標網通 高雄瑞豐店】 請店員幫我換了蘋果官方指定合作的 Belkin UltraGlass 2 玻璃保護貼 ，它採用德國工程技術，雙離子交換製程進行強化，提供極致防撞耐摔保護，強度最高可達強化玻璃保護貼的 2.7 倍。

【地標網通】 專業的設備就不一樣！這台設備在台灣，只有台北101和信義區的蘋果直營店、以及地標網通全台門市有設置。輔助貼膜機可以幫手機和保護貼先確認好定位，然後機器蓋下去就貼好了，不但位置貼得準，還沒什麼氣泡。

最後店員仔細檢查確認過，很認真的幫我把手機擦得乾乾淨淨，服務一級棒！👍

購買Belkin 玻璃保護貼有 提供兩年保固 ，浮邊、起泡都可以免費更換一次，而且是全台的 【地標網通】 都可以售後服務，瑞豐店的店員有說我們住鳳山可以就近到鳳山中山店。

順便把舊的便宜手機殼換掉，裝一個 犀牛盾Mod NX手機殼 ，這個網路上別家賣＄800， 【地標網通】 只要 ＄690 ，店員很賣力地幫我裝好，因為我的手機背面側面有自己貼保護貼紙，卡比較緊很難裝進去， 【地標網通 】 店員不但幫我裝好，還連我的舊手機殼幫我仔細擦乾淨（上圖右下角），收進盒子裡交給我帶回家，服務也太貼心了吧！簡直比手機主人還要寶貝你的手機啊！💯💯💯









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【地標網通】 不定時提供會員專屬優惠活動，例如近期的三星原廠保護殼就最低到2折，原廠藍芽耳機也5折，都是其他地方找不到，特別規劃給會員的福利。

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