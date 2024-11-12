北投焚化爐應該算是士林北投一帶最顯眼的地標，但或許很多人不知道其實上面有個免費的景觀台可以參觀，360度的台北夜景盡收眼底，跟101景觀台貴森森的門票比起來真的很經濟，這裡非常適合窮學生或情侶約會。這裡逛完還可以安排北投在地人氣美食：彈芽麵、豆花林、阿財鍋貼。
不過唯一的小缺點就是附近沒有捷運站交通較不方便，須自行開車、騎車或搭公車前往，開車可停旁邊的北投焚化廠游泳館停車場，搭乘公車550在北投焚化廠觀景台下。
▲景觀台和旋轉餐廳都在同個入口進入，餐廳位在120M比景觀台116M略高一些。
▲有兩台電梯可搭上樓，其中進門左手邊的電梯是透明景觀電梯，特別的是這裡的電梯不是顯示樓層而是公尺。
▲進入電梯內後有清楚標示景觀台和餐廳的按鈕，看到景觀台按下去就對了。
▲景觀台有刻意將燈光調暗，可以很清楚看到360度無死角的夜景，當天雖然是假日晚上造訪卻沒甚麼遊客超幸運！
▲景觀台有放置裝置藝術讓遊客拍拍照，小朋友拍得很開心。
▲這裡的夜景雖然不像101市區那麼亮，但遠遠的看著101等知名地標也是另一種美，附近最明顯的地標就是兒童樂園的摩天輪。
驚豔程度★★★★
安全程度★★★★★
迷路程度★★★
地址：台北市北投區洲美街271號
電話：0228360050
官網：http://www.ptrip.gov.taipei/
時間：09:00–20:00(平日)、11:00–20:00(六日)
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