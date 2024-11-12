🌃 都市親子微奢小旅行｜KTV、遊戲室、美食無限的住宿體驗 🎉

這次入住的《水雲端旗艦概念旅館》絕對刷新了我們對汽旅的認識！這裡不像一般的住宿，從KTV到兒童遊戲室、宵夜吃到飽，還有豐盛早餐，真的是「一住就上癮」的好選擇！

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🌟 亮點來啦！

- 🎤 KTV狂歡：房間內自帶KTV，不用擔心打擾鄰居，愛唱幾首就幾首，給你自己的音樂會！蛙蛙一邊歡唱，啾啾一邊「加油」，大人小孩都玩得不亦樂乎。

- 🧸 兒童天堂：遊戲室簡直是小朋友的夢幻樂園！豪華賽車、溜滑梯、Switch遊戲一應俱全，啾啾玩到不想回房間，家長則可以放鬆觀戰😌。

- 🍜 深夜療癒宵夜：累了？可以來碗熱騰騰的小菜粥，深夜靜靜享受這份溫暖，治癒感滿分。

- 🌅 早晨美食享受：清晨還有豐盛早餐，從小點心到現煮熱食，讓旅程從第一餐就充滿能量！

💡 私心推薦：親子旅行來這裡住，設施多到足不出戶也玩得開心。更棒的是，免費接駁車直達夜市，美食在眼前不用擔心塞車煩惱，輕鬆又自在～

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水雲端旗艦概念旅館

地址： 407台中市西屯區青海南街159號

電話號碼： 04 2452 5678