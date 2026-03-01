老饕欽點！亞都麗緻天香樓米其林摘星紀實，經典法式薄餅視覺饗宴席捲味蕾。

台北亞都麗緻大飯店不僅是一座旅宿空間，更是文化與感官的交會點。從天香樓的優雅禪意到巴賽麗廳的法式熱情，每一處細節都展現了對極致生活的追求。資深編輯李維唐表示：「亞都麗緻長年維持的高水準服務與餐點工藝，在現今求快、求網紅效應的餐飲市場中顯得彌足珍貴，尤其是其餐飲品牌對文化厚度的守護，正是讓老饕與新貴持續回流的核心關鍵。」

座落於台北市核心地帶的亞都麗緻大飯店，多年來始終維持著法式優雅與低調奢華的格調。踏入大廳，映入眼簾的是揉合裝飾藝術風格與現代溫潤光澤的空間設計，這裡不僅是旅客休憩的港灣，更是美食愛好者的朝聖之地。亞都麗緻透過精緻的服務與厚實的文化底蘊，在競爭激烈的五星級飯店市場中，成功打造出獨樹一格的生活美學，讓每一位造訪的客人都彷彿置身於巴黎街頭與江南水鄉的跨時空交匯點。

▲巴賽麗廳主廚在開放式廚房專注備餐，完美體現南法小酒館的熱情與專業。 圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



米其林星級杭州瑰寶：天香樓的優雅禪意與地道風味

提到亞都麗緻，絕對不能錯過蟬聯米其林星級榮耀的天香樓。作為台灣指標性的杭州菜餐廳，天香樓將宋代文人的生活四藝融入現代餐飲體驗。室內裝潢採用簡約洗練的線條，搭配柔和的淡墨色調牆面與詩意壁畫，營造出寧靜如畫的用餐氛圍。這裡的每一道佳餚都追求原汁原味，無論是講究火候的東坡肉，還是細緻費工的龍井蝦仁，都體現了廚師團隊對傳統技藝的堅持。在專業服務人員的引導下，食客能深刻感受杭州菜精髓，這不僅是一場味覺饗宴，更是一次深度的文化薰陶。

▲天香樓以米其林星級水準打造精緻杭州菜，用餐環境流露淡雅文人氣息。 圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

百年法式小酒館靈魂：巴賽麗廳的藝術與火焰饗宴

若渴望品味浪漫，巴賽麗廳則提供了另一種感官衝擊。這座全台唯一保存經典Brasserie風格的餐廳，以黃銅扶手、復古皮椅與溫暖的燈火，完美還原巴黎19世紀末的氛圍。主廚團隊在開放式廚房中忙碌穿梭，展現對食材的崇高敬意。其中最具代表性的視覺戲法，莫過於法式火焰薄餅。服務人員會在桌邊親自演繹，隨著君度橙酒灑下並引燃湛藍火焰，橙皮的清香隨著熱氣瞬間迸發，酥軟的薄餅包裹著香甜醬汁，將精湛餐飲表演與頂級美味結合，成就了巴賽麗廳歷久不衰的迷人魅力。

▲經典法式火焰薄餅結合視覺與味覺，是巴賽麗廳深受老饕喜愛的指標性甜點。 圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



匠心獨具的職人堅持：從空間到餐盤的極致追求

亞都麗緻之所以能跨越時代，關鍵在於其對「職人精神」的守護。從客房的細膩服務到餐廳中每一口風味的雕琢，都能看見經營團隊的用心。在天香樓，服務人員悉心佈置餐桌與核對細節；在巴賽麗廳，廚師專注於每一道餐點的最後點綴。這種對完美的渴求，讓飯店內的每一處角落都充滿了故事感。無論是為了歡慶佳節而來的家庭，或是追求深度味蕾旅行的獨行客，都能在這裡找到共鳴。這不僅是一間飯店，更是一個乘載著生活美學與歷史底蘊的場域。

▲亞都麗緻巴黎廳1930以極致法菜美學著稱，展現法式餐飲的頂級工藝。 圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

馬到成功慶豐年‧米其林尾牙春酒饗宴

活動時間： 即日起至2026年3月31日（2月14日至2月22日不適用）

活動內容：

平日（週日至週三）NT21800+10%起/桌

假日（週四至週六）NT25800+10%起/桌

專案享果汁無限暢飲及精選紅酒，滿5桌以上贈送桌邊秀「富貴土雞」乙隻

緻友會員禮遇：

緻友會員入住可享早餐優惠價NT660（原價NT880）

夢想家以上會員於天香樓、巴賽麗廳消費享95折起優惠

台北亞都麗緻大飯店（The Landis Taipei）

地址： 104台北市中山區民權東路二段41號

餐廳訂位專線： 02-2597-1234

營業時間： 天香樓（午餐12:00-14:30、晚餐18:00-21:30）；巴賽麗廳（午餐12:00-14:30、下午茶14:30-17:00、晚餐18:00-21:30）