西門燒肉CP值天花板來公館台大啦！這家不僅台灣人愛、連外國觀光客都超多！而且最低$598就可以享用自助吧近百種食材！食材新鮮又美味。還有四款啤酒爽爽喝、甜點還有兩櫃哈根達斯無限吃！

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環境介紹

▼西門町最強燒肉吃到飽「熊一頂級燒肉」來公館啦！而且就在 台灣大學管理學院一館2樓 。就在捷運公館站2號出口走路三分鐘，地點超方便

▼去上廁所的時候隔壁真的就是台大教室XD 這裡根本學餐吧（哈哈哈～下課可以直接和同學來聚餐好方便

▼座位區寬敞舒適，下午時段也是正常營業沒有休息喔！

▼店內不論是牆上、天花板、還是窗戶上都可以看到很可愛有張力的漫畫風插圖，讓整體空間多了份活潑感

菜單

▼不敢相信！台北竟然有只要$598的燒肉吃到飽耶！而且光是自助吧的品項就多達近百種，簡直是燒肉屆的CP值天花板了！推計大家 只要再加價100元 ，就可升級「力士燒肉價位的」，多了 6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮 ，包含原塊牛胸腹牛排、嫩肩沙朗、箱降板腱牛、鮮甜海蝦等等都能無限吃，超划算了啊

自助吧品項

▼$598價位就可以享用自助吧近上百種食材！非常適合小資族、學生族耶，不僅價錢合理食材又豐富多樣，吃一餐飽三餐XD

▼光是豬肉、雞肉的品項就近20種，豬肉是單一部位「梅花豬排」口味有四種。雞肉除了有雞腿肉、還有雞翅、雞軟骨、七里香。另外還有多種野菜、生菜、和解膩漬物可以搭配燒肉一起吃。



▼自助吧的生菜和蔬菜都很新鮮，還有我最愛的櫛瓜耶！現在櫛瓜菜市場一條都賣$50超貴！我吃爆XD 還有冷盤食材也能烤喔～像是玉子燒、蟹肉棒烤起來也滿好吃的

▼還有魚卵烏龍麵耶！竟然還有溫泉蛋也可以無限吃！！

▼雖然說吃到飽要少吃澱粉類，但我真的忍不住全都吃了一輪耶！熊一的飯吧超有誠意！！被澱粉炸彈轟擊也爽快啦！！

▼ 安格斯牛黑咖哩 超級濃郁～牛肉塊也給的很大塊相當厚實入味。 滷肉飯 是我最愛的肥肥滷肉充滿膠質～裡頭還有滿滿的鳥蛋。 壽喜燒牛肉丼 鹹鹹甜甜醬汁超下飯！

▼醬料區很多種，都是吃燒肉的必備醬料！「 主廚特調蘋果燒肉醬 」，微甜不鹹。我跟媽媽都超愛「 味噌燒肉醬 」，鹹中帶點甜超級開胃耶。另外還有 每日新鮮現榨的檸檬汁 ，酸感十足更解膩

▼大家一定要來 自己做蔥鹽醬 ，加入麻油、洋蔥、蒜頭及特製椒鹽，這絕對是吃燒肉不可或缺的調味品啊！

▼一整排飲料區

▼最爽的是竟然有「啤酒喝到飽」耶！除了海尼根和台啤，還有兩款紅點手工精釀啤酒。四款啤酒讓你實現大口吃肉、大口喝酒

▼開車不能喝酒的話也有多種冷熱飲料

▼最後一定要來好幾球哈根達斯做個完美收尾XD還有台大店限定的烤棉花糖別錯過啦！

$998橫綱燒肉餐點介紹

▼今天想犒賞自己直接吃最高價位$998的，食材品項不僅豐富而且品質又很好，我覺得吃下來非常滿意！

▼熊一燒的肉片都是用原塊肉現點現切，肉質用肉眼看就知道真的很不錯。不是一般外面吃到飽給的那種廉價肉品XD

▼$998價位的海鮮食材有 北海道大干貝、海虎蝦、跟日式清酒大蛤 。光是這些海鮮可以吃到飽就夠爽了！

▼其中最愛 奶油北海道大干貝 ～我吃了好多顆超級幸福！每顆都相當大顆厚實，口感鮮美又Ｑ彈，搭配奶油一起烤多了濃郁奶香（打到這裡還在回味，又餓了啦！）

▼海虎蝦每一尾都超大～而且都很新鮮、肉質緊實。單吃就很讚，沾點胡椒鹽更可以帶出海味鮮甜

▼身為蛤蠣控真的太愛這個 日式清酒大蛤 了！蛤蠣飽滿鮮甜，和清酒一起煮滾之後充滿酒香，我一個人可以吃好多顆XDD （我根本蛤蠣殺手）

▼ 原塊骨付牛小排 ，哇噻！直接上一整條有夠大氣，而且牛小排相當有厚度花紋也很漂亮～光用看的就知道很就新鮮

▼店員建議烤五分熟最好吃喔！口感軟嫩帶點油脂香相當多汁。骨頭和牛肉之的筋膜柔嫩美味

▼雖然品名叫 薄切牛舌 ，但熊一的牛舌真的切很厚耶！就算烤熟後也不會縮小片，Ｑ彈帶點嚼感，搭配自製蔥鹽真的是好吃一直吃耶

▼ 見島和牛嫩肩沙朗 。沒錯！$998價位就可以有和牛無限爽爽吃。看看這個油花分布都要流口水啦～這個建議三分熟就好囉！肉汁飽滿、鮮嫩彈牙帶點嚼感

▼ CAB安格斯黑牛 ，肉質結實帶點油脂，口感細嫩多汁有嚼勁。牛肉香氣明顯、肉香味十足。

▼ 原塊Prime嫩肩牛排 ，這個我也很喜歡！肉質Ｑ彈柔嫩鮮甜

▼熊一的肉塊都給得很厚實，絕對可以滿足各位肉肉控！真的超級過癮

▼單吃太多肉如果覺得會膩，推薦搭配自助吧的生菜包著泡菜和蔥鹽一起吃，口感清爽解膩，又可以再吃好幾盤肉XD

▼自助吧台的豬肉，還吃得到我最愛的松阪豬耶！花紋超美粉嫩嫩的～看起來就超級好吃！

▼松阪豬就是要烤到兩面金黃恰恰微焦最讚，脆口Q彈搭配蔥鹽或沾胡椒鹽都很好吃

▼絲瓜蛤蠣/奶油金針菇/奶油胡椒蝦。這三個都是吃燒烤必備的啊！店家很貼心都弄成一盅，連配料都放好了，只要丟到烤網上加熱到煮熟就可以了

▼ 絲瓜蛤蠣 我超愛～尤其是在大口吃了很多大魚大肉後，這碗就像小清新一樣鮮甜甘美很爽口，那個湯頭有夠讚的。 奶油胡椒蝦 加入整整一大塊奶油，外殼扒附濃郁的奶香很入味

▼鹽烤鮮甜海蝦、還有香烤鯖魚都是 $698價位就可以吃得到的品項！雖然蝦子的個頭跟海虎蝦差很多，但是都一樣很新鮮～

▼我自己搭配自助吧檯的啤酒，做成一道「啤酒蝦」，蝦子帶點啤酒的酒香和微苦很特別，大家也可以試試看喔～

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【熊一頂級燒肉 Bear BBQ-公館店】資訊＆其他

IG：@bearbbq_official

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2樓

(台灣大學管理學院一館2樓)

交通：捷運公館站

電話：02-23620681

營業時間：11:30 – 22:00(最後入場時間20:00)

【熊一頂級燒肉 🐻 西門店】

地址：台北市萬華區西寧南路155號2樓

電話：02-2370-8468

交通：捷運西門6號出口



【熊一頂級燒肉 🐻 西門二店】 NEW新開幕

地址：台北市萬華區西寧南路161號2樓

電話：02-2311-2815

交通：捷運西門6號出口



【熊一頂級燒肉 🐻 基隆東岸店】 #NEW新開幕

地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓 (東岸廣場)

電話：02-2426-0705

※因每家門市坪數及空間不同，各項餐點及歡樂吧品項或有不同，實際提供餐點及供應方式均以各門市實際提供爲準，如有指定餐點，歡迎預約前電洽門市。

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