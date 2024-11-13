終於來回味讓人有滿滿回憶的【鬥牛士經典牛排】了，記得這是我跟大顆呆把拔第一次約會的餐廳品牌，只不過當時我們去的是板橋店，這次我們造訪的是創始店～長安店

鬥牛士經典牛排至今經營40餘年，1982年在夜市擺攤到現在擁有超過30多家門市，門市還一家接著一家開，歡慶林口店即將開幕，即日起至11/29平日來店消費超值雙拼套餐，即可以$58銅板價升級超值三拼，可任選雞腿排、烤魚排、墨魚或豬排，超優惠！

中山區牛排「鬥牛士經典牛排 長安店」，加價58元升級超值三拼，雞腿排、豬排、墨魚、魚排任選!

鬥牛士經典牛排長安店位於長安東路二段上，鄰近捷運南京復興站2號出口，附近有收費停車場，是中山區吃牛排約會聚餐好選擇

ADD:台北市中山區長安東路二段169之12號2樓

TEL:(02)2740-6660

營業時間:11:00-21:30

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店址在二樓，階梯上來後會有服務人員帶領入座，用餐空間舒適有質感，很適合約會聚餐的氛圍

還有一個隔間用餐空間，就像一個大包廂可容納多人用餐，也特別適合舉辦聚會或是慶生等

也有靠窗桌位，坐在窗邊可以欣賞窗外的車水馬龍，我喜歡坐在窗邊用餐的感覺

鬥牛士經典牛排長安店有自助吧，提供多款飲料無限暢飲，有汽水、氣泡飲、咖啡、果汁及冰沙等

排餐醬汁也在自助區，有黑胡椒醬、紅酒蘑菇醬以及蒜蓉醬可以選擇，想加什麼醬自己來

另外還有湯品、茶包、霜淇淋及冰淇淋，可以自由取用

鬥牛士經典牛排長安店菜單及價格

排餐種類豐富，還有老饕雙拼及經典雙拼吃得更滿足，也有提供兒童餐及素食排餐，除了各式排餐外也有炸物可選擇

期間限定~歡慶林口店開幕，11/29前平日來店消費點超值雙拼套餐，即可以$58銅板價升級超值三拼，可任選雞腿排、烤魚排、墨魚或豬排(每份餐點限升級一次，亦不能與GOMAJI餐券合併使用)

排餐均有附麵包及沙拉，沙拉醬有胡麻醬、和風醬及千島醬可選擇，我們選擇了胡麻醬及千島醬，如果想要更爽口可以搭配和風醬

沙拉口感脆甜爽口、開胃

麵包要趁熱吃，咬下時要小心會爆漿，甜鹹奶油餡讓人忍不住一口接一口，單吃或是配濃湯入口都很好吃

提供兩款湯品喝到飽，有雞茸玉米濃湯及牛肉蔬菜湯，兩款都很好喝，都會讓人想要續碗的那種

雞茸玉米濃湯香甜鹹口，小朋友也特別喜歡，牛肉蔬菜湯可以吃到牛肉塊，帶有濃郁的番茄蔬菜香氣

超值雙拼 $468

經典牛排、去骨雞腿排、照燒豬排、起司漢堡排、香烤墨魚及香烤魚排六選二

我點了經典牛排+雞腿排，再加價$58選了墨魚，這樣一盤光看就超滿足，點一份就可以吃到三種美味，很超值

很紮實的份量，牛排、雞排、墨魚擺滿整個烤盤，還搭配了洋蔥、地瓜、青花菜及紅蘿蔔等蔬菜

超厚實的經典牛排，我們點了五分熟，雖然很有厚度但吃起來嫩口，也有肉汁

我覺得不需要加醬，沾點海鹽提味就很美味，自助區也有提供多款醬料，像是A1辣椒醬、梅林醬、番茄醬等，有需要都可以自行添加

雞腿排軟嫩多汁，刀子一切湯汁就流出來了，吃起來也很有味道，應該有先醃過，不需要沾醬就很夠味，雞腿排也特別適合牙口不好的小朋友或是長輩吃，不會咬不動

墨魚是一整尾，份量十足，光吃這尾就很有飽足感了！新鮮度也夠，Ｑ彈鮮脆的迷人口感！

美國肋眼牛排 300g $798

300g就很大一片，想要吃得更滿足也有400g可選擇

鬥牛士經典牛排嚴選CAB檢定牛肉，只從Choice和Prome等級的安格斯牛肉中挑選，追求含有完美大理石花紋與柔軟多汁口感的牛肉，精選最上等食材，讓大家都能有美好的用餐感受

美國肋眼牛排建議熟度為3分-5分熟，跟我一樣愛拍照的建議選3分熟，因為拍完照後就會更熟了，我當時選擇5分熟，拍照後就差不多7、8分熟了

肥瘦分布平均，口感鮮嫩，帶有濃郁脂香與肉香

炸物拼盤 $298

拼盤有脆薯、雞塊、雞翅，炸得金黃香酥，大人小孩吃得津津有味

美式炸雞腿 $198

一份三支雞腿，外酥裡嫩、入口爆肉汁，讓人吮指回味

最後一定要來杯熱茶或咖啡，還有冰淇淋及霜淇淋，完美結尾飽足且滿足！

老字號就是讚！吃牛排就要吃有品質的，把握經典雙拼銅板價升級三拼時間趕緊安排來 鬥牛士經典牛排長安店 吃一波吧！

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