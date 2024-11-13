終於來回味讓人有滿滿回憶的【鬥牛士經典牛排】了，記得這是我跟大顆呆把拔第一次約會的餐廳品牌，只不過當時我們去的是板橋店，這次我們造訪的是創始店～長安店
鬥牛士經典牛排至今經營40餘年，1982年在夜市擺攤到現在擁有超過30多家門市，門市還一家接著一家開，歡慶林口店即將開幕，即日起至11/29平日來店消費超值雙拼套餐，即可以$58銅板價升級超值三拼，可任選雞腿排、烤魚排、墨魚或豬排，超優惠！
中山區牛排「鬥牛士經典牛排 長安店」，加價58元升級超值三拼，雞腿排、豬排、墨魚、魚排任選!
鬥牛士經典牛排長安店位於長安東路二段上，鄰近捷運南京復興站2號出口，附近有收費停車場，是中山區吃牛排約會聚餐好選擇
ADD:台北市中山區長安東路二段169之12號2樓
TEL:(02)2740-6660
營業時間:11:00-21:30
店址在二樓，階梯上來後會有服務人員帶領入座，用餐空間舒適有質感，很適合約會聚餐的氛圍
還有一個隔間用餐空間，就像一個大包廂可容納多人用餐，也特別適合舉辦聚會或是慶生等
也有靠窗桌位，坐在窗邊可以欣賞窗外的車水馬龍，我喜歡坐在窗邊用餐的感覺
鬥牛士經典牛排長安店有自助吧，提供多款飲料無限暢飲，有汽水、氣泡飲、咖啡、果汁及冰沙等
排餐醬汁也在自助區，有黑胡椒醬、紅酒蘑菇醬以及蒜蓉醬可以選擇，想加什麼醬自己來
另外還有湯品、茶包、霜淇淋及冰淇淋，可以自由取用
鬥牛士經典牛排長安店菜單及價格
排餐種類豐富，還有老饕雙拼及經典雙拼吃得更滿足，也有提供兒童餐及素食排餐，除了各式排餐外也有炸物可選擇
期間限定~歡慶林口店開幕，11/29前平日來店消費點超值雙拼套餐，即可以$58銅板價升級超值三拼，可任選雞腿排、烤魚排、墨魚或豬排(每份餐點限升級一次，亦不能與GOMAJI餐券合併使用)
排餐均有附麵包及沙拉，沙拉醬有胡麻醬、和風醬及千島醬可選擇，我們選擇了胡麻醬及千島醬，如果想要更爽口可以搭配和風醬
沙拉口感脆甜爽口、開胃
麵包要趁熱吃，咬下時要小心會爆漿，甜鹹奶油餡讓人忍不住一口接一口，單吃或是配濃湯入口都很好吃
提供兩款湯品喝到飽，有雞茸玉米濃湯及牛肉蔬菜湯，兩款都很好喝，都會讓人想要續碗的那種
雞茸玉米濃湯香甜鹹口，小朋友也特別喜歡，牛肉蔬菜湯可以吃到牛肉塊，帶有濃郁的番茄蔬菜香氣
超值雙拼 $468
經典牛排、去骨雞腿排、照燒豬排、起司漢堡排、香烤墨魚及香烤魚排六選二
我點了經典牛排+雞腿排，再加價$58選了墨魚，這樣一盤光看就超滿足，點一份就可以吃到三種美味，很超值
很紮實的份量，牛排、雞排、墨魚擺滿整個烤盤，還搭配了洋蔥、地瓜、青花菜及紅蘿蔔等蔬菜
超厚實的經典牛排，我們點了五分熟，雖然很有厚度但吃起來嫩口，也有肉汁
我覺得不需要加醬，沾點海鹽提味就很美味，自助區也有提供多款醬料，像是A1辣椒醬、梅林醬、番茄醬等，有需要都可以自行添加
雞腿排軟嫩多汁，刀子一切湯汁就流出來了，吃起來也很有味道，應該有先醃過，不需要沾醬就很夠味，雞腿排也特別適合牙口不好的小朋友或是長輩吃，不會咬不動
墨魚是一整尾，份量十足，光吃這尾就很有飽足感了！新鮮度也夠，Ｑ彈鮮脆的迷人口感！
美國肋眼牛排 300g $798
300g就很大一片，想要吃得更滿足也有400g可選擇
鬥牛士經典牛排嚴選CAB檢定牛肉，只從Choice和Prome等級的安格斯牛肉中挑選，追求含有完美大理石花紋與柔軟多汁口感的牛肉，精選最上等食材，讓大家都能有美好的用餐感受
美國肋眼牛排建議熟度為3分-5分熟，跟我一樣愛拍照的建議選3分熟，因為拍完照後就會更熟了，我當時選擇5分熟，拍照後就差不多7、8分熟了
肥瘦分布平均，口感鮮嫩，帶有濃郁脂香與肉香
炸物拼盤 $298
拼盤有脆薯、雞塊、雞翅，炸得金黃香酥，大人小孩吃得津津有味
美式炸雞腿 $198
一份三支雞腿，外酥裡嫩、入口爆肉汁，讓人吮指回味
最後一定要來杯熱茶或咖啡，還有冰淇淋及霜淇淋，完美結尾飽足且滿足！
老字號就是讚！吃牛排就要吃有品質的，把握經典雙拼銅板價升級三拼時間趕緊安排來鬥牛士經典牛排長安店吃一波吧！
inline線上訂位:https://inline.app/booking/-MAZUwem_B2ySlgxndfU:inline-live-1/-MAZUwijqFNgBbXrndeM?language=zh-tw
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