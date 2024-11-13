終於吃到日本季節限定三角派啦！11/6開賣的 「 Oreo奶油餅乾三角派 」重磅回歸啦！外酥內Q的外皮，裡面是白巧克力奶油加上Oreo餅乾、玉米脆片，口感超讚的，吃起來脆脆的完全不死甜，季節限定只賣到11月底，還有可可味超濃郁的 「 黑巧克力三角派 」，苦甜黑巧，超級濃郁，可可控真的必吃，好評延長販售到12月喔！

日本麥當勞 限定三角派

來到日本當然要衝一波麥當勞，不得不說，最近推出的甜點三角派真的很好吃，這次的包裝是很可愛的黑柴犬跟可愛的大麥町狗

Oreo奶油餅乾三角派¥ 180

11/6即將開賣睽違三年的Oreo奶油餅乾口味，季節限定只賣到11月底

外酥內Q的外皮，裡面是白巧克力奶油加上Oreo餅乾、玉米脆片，口感超讚的，吃起來脆脆的完全不死甜，好好吃！

黑巧克力三角派 ¥ 160

可可控必吃的黑巧口味，外酥內Q的外皮，裡面是苦甜黑巧，超級濃郁，可可控真的必吃，幸福的大人味可可，好評延長販售到12月喔！

原本以為會很甜，沒想到兩款的甜度沒有想像中的高，酥酥的好好吃，來麥當勞，每個人的盤子上幾乎都有，有來日本的朋友不要錯過嘍～

一起來看看影片吧！

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