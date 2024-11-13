早在2017年就曾到「Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖-師大店」吃過一次

不過當時還在師大路的另一側比較幽靜的區域，起初我沒有導航、直接憑印象去，結果當然是撲空了

上回是吃墨西哥捲餅，久違數年再訪，就來試試看各種類型的玉米餅(塔可)吧!

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餐廳名稱：Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖-師大店(台北市大安區師大路93巷1號)

餐廳連結：官網 FB粉絲專頁

營業資訊：02-23637518 週日至四11:30-21:00；週五六11:30-22:00

分店資訊：

▪ 延吉店(台北市大安區延吉街126巷3號)

餐點介紹：玉米餅/沙拉/蓋飯/捲餅/薄餅/薯條/玉米片/配菜/套餐/飲料

用餐日期：2024.11



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▲Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖-師大店 店面

搬遷後的店面位在師大路和師大路93巷口

(客串演出: J哥、Na哥)

▲Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖-師大店 用餐環境

門面有一排吧台座、櫃台旁則是四人或多人桌位 ，部分桌位旁邊有插座

比較吸睛的就是後方沙發座上的可樂娜啤酒瓶組成的吊燈

Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖-師大店 菜單(拍攝日期：2024.11)

店內有紙本菜單，不過得要用桌上的QR code自行點餐，再到櫃檯結帳。QR code的網路菜單，有很多客製化選項，但容易讓第一次點餐的人客誤導

客製化選項有很多「不要○○」(酪梨醬、黑豆、莎莎醬、……)可以複選，但可能那個餐點本來就沒有加○○，所以就算不勾，也會發現拿到的餐點「依舊」沒有該食材。

▲在這裡就如同大多速食餐廳是採全自助式：自行掃描桌上的QR code點餐、到櫃檯結帳、領叫號機與後續取餐；用餐完也要自行將垃圾和餐盤拿去回收區處理

因為我在「 #孤獨的潤餅獵人旅行中 」，白天已經吃了不少捲，稍後還要有吃潤餅形成，所以也就點個份量較少的玉米餅塔可就好囉

不過上桌的三份玉米餅，不僅是真的份量少，還是比我預期的還要少...

在北部吃潤餅時都不覺得南北物價差異，甚至還覺得北部還略便宜；不過墨西哥料理倒是真的能見識到北部的消費水平

酥脆餅皮玉米餅(豆腐) NT 80

內容：酥脆玉米餅、豆腐、美生菜(?)、起司絲、莎莎醬、小辣醬(另附)

客製化：小辣(Green)、起司絲減半

可能因為是酥脆餅皮，所以店員把小辣的醬汁額外放，橘色醬汁的確有辣椒的香味但完全不辣，還有洋蔥、香菜和多種其他香料，還有摻雜一些粗絲纖維，清爽且味道我喜歡

酥脆玉米餅殼應該就是現成的、非自家製作，在其他墨西哥餐廳(EX： 嘉義太保 塔可盒子 TACO BOX )有吃過外觀跟味道一模一樣的脆殼玉米塔可餅。從底依序鋪上豆腐、起司絲、美生菜和莎莎醬。莎莎醬是有看得到番茄丁和洋蔥丁等的Pico de gallo，不是整坨醬糊的，調味也就是檸檬和胡椒的淡淡酸香，很常見的口味，也完全不辣；豆腐是切成邊長約1 cm的小方塊，撒上椒鹽調味，不會很鹹，口感Q到有點像是豆製品的素肉；紙本菜單上註明塔可內容有美生菜(Lettuce/結球萵苣)，但我覺得這白又厚的菜絲根本是高麗菜

香軟餅皮玉米餅(牛排) NT 90

內容：手工軟玉米餅、牛排、香菜洋蔥、莎莎醬、大辣醬

客製化：大辣(Red)

汁很多，會滴汁並把玉米餅沾濕，但玉米餅夠厚不會破。香軟餅皮玉米餅就是店家自製的，面積比酥脆玉米餅小，大概是四寸大小，有厚度、偏硬並有咬勁，有淡淡的玉米味。全熟牛排切塊，有一些有帶筋，口感略有咬勁，乾但不澀，重點是牛味超重，類似牛肉乾(但沒那麼重調味跟鹹)搭配的大辣應該就是墨西哥辣椒，一入口都沒事，三秒後辣勁就會浮現，讓嘴周和喉嚨熱熱的，持續不到一分鐘就會消散，是辣但我還能承受的等級

香軟餅皮玉米餅(魚肉) NT 85

內容：手工軟玉米餅、酥炸魚肉條、高麗菜、香菜洋蔥、特製美乃滋醬

菜單上的魚肉塔可就直接註明是搭配高麗菜(Cabbage)而非美生菜(Lettuce)。炸魚肉條外層麵衣非常酥脆，咬下去的口感很療癒，但魚肉本身有點土味；搭配的特製美乃滋甜中略帶點鹹味，質地濃厚

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