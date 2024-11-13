新住民文化的融入為臺灣美食增添了多元風貌，越南特色料理更是不少人心中的寶藏。而位於新竹市東區的 「Cá Cá越南法國麵包專賣店」，就以北越風味法國麵包成功俘獲竹科工程師的胃。每日限量現烤的麵包、新鮮食材的結合，讓這家小店成為美食愛好者的秘密據點。



老闆娘來自越南河內，嫁到臺灣後，向北越的師傅學習法式肉醬與法國麵包的手藝，並結合丈夫從事的有機農業，將地道的北越街頭美食帶入新竹。

店鋪位置就在 新竹東門圓環旁，距離新竹車站僅步行5分鐘，搭乘免費新竹觀光巴士到新竹轉運站也相當方便。無論是在上下班途中買份麵包當早餐，或是外帶到車上享用，都是很好的選擇。這裡也深受竹科工程師喜愛，許多商辦下午茶訂單更是絡繹不絕。

少見的越南法國麵包店竟然還設有內用區，營業時間從早上 9:30到晚上9:30，不僅沒有用餐時間限制，還提供插座，非常適合在此當作咖啡廳使用。無論是工作、學習還是單純放鬆，都能找到一個舒適的角落。

夫妻以「家」為靈感，將愛融入品牌：「Cá Cá」在越南文中意為魚，代表著女兒的小名，而LOGO上的豬則象徵圓潤的兒子，充滿濃濃的家庭溫情。

店內的麵包由 每日手工製作，售完為止。

透明廚房設計，讓顧客可以直接觀看麵包的製作過程。老闆娘特別提到，北越麵包的製作關鍵在於食材比例與烤製時間，如何烤出外酥內軟、香氣四溢的法國麵包，絕對是門學問。

「Cá Cá越南法國麵包專賣店」提供十餘種口味，分為 法國麵包 和 軟法麵包，口味涵蓋甜鹹兩類，甚至還有素食選項。以經典的 越南法國麵包（Bánh mì） 為基礎，老闆娘將原本的豬肝醬改良為更安全的法式肉醬，搭配自家醃製的酸蘿蔔、黃瓜與香菜，並依照北越口味調整得清爽不膩。

原味雞肉麵包（$105）

這款清爽的鹹口味麵包，塗上滿滿法式肉醬，再加入自家醃漬的酸蘿蔔與小黃瓜，最後撒上香菜，口感平衡且開胃，適合喜歡清淡風味的顧客。

竹炭雞火腿叉燒麵包（$130）

外皮呈現黑色的竹炭麵包，選用食品級竹炭粉製作。

夾餡內有雞絲、火腿與叉燒，再搭配酸甜蘿蔔絲與獨門辣醬，酸甜微辣的滋味非常適合夏季享用。

椰奶咖啡是越南當地特色飲品之一，椰奶因當地乳製品缺乏而取代牛奶，成為一大亮點。

店內的 椰奶咖啡冰沙（L杯 $85），結合咖啡與椰奶的濃郁香氣，製成冰涼細緻的冰沙，不僅甜而不膩，更帶來滿滿熱帶風情。





「Cá Cá越南法國麵包專賣店」不僅是越南美食的代表，更是文化融合的最佳例證。如果你在新竹市東區，不妨到東門圓環旁的小店，享受一場異國美味的冒險！



【本篇為與Caca 越南法國麵包專賣店合作文章】

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Cá Cá越南法國麵包專賣店 / FB

地址：新竹市東區東門街77號1樓

電話：03-522-0250

營業時間：09:30-21:30（周一公休）

※備註：麵包每日限做，售完為止 / 免酌收服務費 / 用餐不限時 / 提供插座

（用餐日期：2024/10）



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