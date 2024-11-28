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寶才食品行的純芋泥捲和清蛋糕，團購人氣芋頭控絕不能錯過！

2024-11-28 14:55:09 文字：靜兒貪吃遊玩愛分享
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靜兒貪吃遊玩愛分享

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寶才食品行的純芋泥捲和清蛋糕，團購人氣芋頭控絕不能錯過！

在豐原區有一間超人氣的甜點店，叫做 寶才食品行，這家店可是豐原的老字號品牌，至今已有42年的歷史了。店內最受歡迎的就是他們的「100%純芋泥捲」，選用大甲芋頭製成的芋泥餡，真的讓人吃到滿滿的芋頭香氣與顆粒口感。這樣實在的用料，難怪會成為團購界的超人氣產品，芋頭控絕對不能錯過。而除了芋泥捲外，寶才食品行還有一款「清蛋糕」，也是深受顧客喜愛，充滿古早味的樸實滋味，海綿蛋糕的口感柔軟不乾，大人小孩都愛，作為伴手禮也是非常合適。

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寶才食品行位在台中市豐原區，距離第一公有零售市場非常近，走到廟東夜市也只需要大約五分鐘，從豐原火車站步行過來也只需十分鐘。

  • 店家名稱：寶才食品行
  • 所在地址：臺灣台中市豐原區中正路249號

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店內的空間雖然不大，但平日的人潮相當多，多數都是在地顧客。店內一側擺滿了各種常溫麵包與糕點，冷藏冰箱則展示當日現做的蛋糕甜點。

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拿來拜土地公，土地公肯定也很愛的古早味～

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  • 清蛋糕

平常我其實不太愛吃清蛋糕，但寶才食品行的清蛋糕實在太合我胃口了。這款清蛋糕上頭放了蜜餞櫻桃，表面覆蓋了一層透明的吉利丁，蛋糕體香氣濃郁，軟綿細膩，甜度適中且不乾，這樣的古早味真的是大人小孩都愛。

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  • 芋泥捲

寶才食品行不愧是「純芋頭蛋糕」的創始店，他們的芋泥捲讓我徹底愛上。使用100%純芋頭製作的芋泥餡，口感相當厚實，而且能吃到芋頭顆粒，芋香濃郁、甜度剛好不過膩，再加上蛋糕體柔軟濕潤，這樣的搭配實在是太美味了。

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  • 空氣奶酥-英式伯爵

這款空氣奶酥和一般的曲奇餅乾不太一樣，使用的是頂級法國天然發酵奶油，入口即化，酥鬆而不膩，伯爵茶的香氣濃厚，非常適合喜歡清爽口感的茶控朋友。

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  • 空氣奶酥-原味

如果你偏愛濃厚的奶香，那麼原味的空氣奶酥一定是你的菜，香濃的奶油香氣讓人一口接一口，停不下來。

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店家資訊

  • 店家名稱：寶才食品行
  • 所在地址：臺灣台中市豐原區中正路249號
  • 營業時間：8:00am-22:00pm
  • 店家電話：04-25269288

 

 

 

 

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寶才食品行(芋頭蛋糕)

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place台中市豐原區中正249號
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服務品質
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裝潢氣氛
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