桃園軌道願景館，是一個非常適合親子同遊的免費景點！來桃園旅遊時千萬別錯過，這裡比想像中更有趣，尤其是設計精良的學習單，更讓人直呼燒腦！這座由舊倉庫改建而成的親子互動館活動豐富，包含搭小火車、積木軌道、互動遊戲等，從幼兒到國中生都能找到適合自己的樂趣，甚至是網美也能拍得不亦樂乎！

桃園軌道願景館基本資訊

桃園軌道願景館的位置就在桃園火車站前站，緊鄰遠東百貨。這一帶原本是火車站的舊倉庫，因此充滿歷史氣息。附近有許多民營停車場，所以停車完全不用擔心。

館外廣場展示了一台潛盾機，這可是當年建造雪山隧道的重要工具，十分值得一看！

桃園軌道願景館是一棟兩層樓的歷史建築。一樓有歷史區、技術區、願景區和多媒體互動區，包含桃園小火車、軌道玩城市及即時互動設施；二樓則設有積木軌道區。

一進館內，就能看到桃園驛的原型木造模型，這座模型不僅造型典雅，更是台灣建築史上的代表作，原本是日治時期的桃園驛，後來拆除重建成為現在的桃園車站舊站。

模型的精細程度讓人印象深刻。

桃園驛原型實體木造模型後方有位置可以休息一下，順便欣賞一下過去桃園鐵道歷史介紹，與未來三心六線的願景規劃。

要升小一的小榛果開心的指著牆壁上的說明，大喊著”富岡義勇的車站”（中了鬼滅之刃的毒）

這就是未來三心六線的規畫，說不定也是房價參考線！

桃園號小火車

桃園號小火車（12:00–13:15休息）是館內的一大亮點。雖然一圈只有短短兩分鐘，但無論是大人還是小孩，都能感受到搭乘小火車的樂趣。



牆面上展示了桃園各區的特色，讓人邊玩邊學。

也可以穿著車長的衣服，玩一下cosplay也不錯。

軌道玩城市互動遊戲

這裡的互動遊戲區特別受歡迎，玩家只需按照圖案擺放相符的積木即可完成挑戰，適合多人一起玩，增添互動樂趣。

其實我們一入館時，館方人員就給我們學習單，所以我們可是透過學習的內容來了解這裏哦！

一日車長體驗

小朋友可以坐上列車駕駛座，實地操作列車，根據指令完成開車和停車的任務。擬真的駕駛體驗讓孩子們興奮不已，也難怪吸引了不少家庭特地來訪。

軌道劇院

軌道劇院的設計非常有趣，大家可以坐在列車座位上，按照指令互動，共同打造車站、鐵道與列車。連鼓掌都成為遊戲的一部分，大小朋友都玩得不亦樂乎。

積木軌道區

二樓的積木軌道區是孩子們的天堂。

每位小朋友可以拿到一組軌道相關積木，自由拼湊創作。

同時還能了解建築的相關歷史知識。

這一區比較深入介紹捷運相關資訊，現場展示桃捷的火車模型，還滿可愛的。

哈哈，都逛完一圈了，沒想到學習單還沒完成呢！只好求助館方人員！

原來答案都在牆面上，但要花一番工夫才能看的懂它的問題哦！不是那麼好答的。

遊覽過程中，小朋友可以透過完成學習單來換取扭蛋獎品。

這些扭蛋是館方特製的，內含獨特的小禮物。

讓學習更有趣味，也為整趟旅程增添了不少回憶。

桃園軌道願景館是一個集合了歷史教育、互動遊戲和親子樂趣的免費景點。不論是晴天還是雨天，都非常適合帶孩子來這裡玩上一整天。趕快安排下一趟旅程，一起探索這座寓教於樂的親子樂園吧！

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