阿蓮牛肉湯 - 台南公園店

地址：台南市中西區公園路 57 號

電話：(06)222-6828

營業時間：11:00~23:30（週一休息）

Facebook：阿蓮牛肉湯 - 台南公園店

阿蓮牛肉湯，原本是台南新化的在地美食，如今台南公園分店也正式開幕！這裡用餐空間寬敞、明亮又乾淨，點牛肉湯還附白飯或牛肉燥飯，免費吃到飽，對食量大的朋友來說，這絕對是超值的選擇。而且只要打卡，還有機會獲得涼拌牛肉的小菜，真的非常大方！

店內的餐具擺放在烘碗機中，保持乾淨衛生，顧客也可以自取使用。

點了牛肉湯後，可以免費取用白飯或牛肉燥飯，自己盛到飽。牛肉燥飯的大鍋在自助區，看起來非常大方，隨時供應顧客。

醬料區有多種醬料可自行取用，覺得道地的牛肉湯就要搭配醬油膏和豆瓣醬才對味！

這裡除了招牌牛肉湯之外，還有各式牛肉料理、羊肉、涼拌牛、炒青菜、蔥花蛋等多樣選擇。無論是想吃熱炒牛肉、沙茶羊肉，還是想來點蔥花蛋，這裡都能滿足你。

這次我們選擇了極品牛肉湯、油菜炒牛肉、蔥花蛋。

極品牛肉湯一上桌就香氣四溢，忍不住先喝一口，湯頭真的好鮮美！

牛肉在剛上桌時帶有淡淡的粉色，口感非常嫩滑，從第一口吃到最後，牛肉都保持鮮嫩多汁，完全不會變老，湯頭帶著淡淡的薑香，清甜鮮美，沒有過多的調味，就是簡單的好滋味，絕對值得一試。

我們點的油菜炒牛肉，牛肉份量不少，油菜也非常嫩，沙茶的香氣恰到好處，讓人忍不住多吃幾口。

而蔥花蛋則帶有傳統的古早味，煎得剛剛好，口感滑嫩。

牛肉燥飯也是店內的一大亮點，免費吃到飽的牛肉燥飯讓我們非常滿意，連同伴勛勛都忍不住盛了兩碗，牛肉燥的香氣濃郁，和白飯搭配非常對味。

雖然和新化老店的湯頭略有不同，但台南公園店的湯頭依然讓人驚艷。湯頭鮮美，喝完忍不住想要馬上跟朋友們分享。這裡的營業時間相當長，從早上 11 點一直到晚上 11 點半，無論何時想吃牛肉湯，都可以隨時來享用，愛吃牛肉湯的朋友千萬不要錯過！