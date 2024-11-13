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三重新開幕火鍋吃到飽「喬的一鍋Joe’s Hot Pot」， 最低只要350元吃到飽 ，有豐富的蔬食自助，加購100元就有三種肉品吃到飽喔！特別推薦奶油起士小熊火鍋，是我心中台北最強起士鍋，真的超級濃郁超好吃！自助吧除了蔬食、火鍋料之外，還有熱炒、咖喱飯、飲料、冰淇淋等應有盡有，通通吃到飽，新北三重聚餐、捷運台北橋站火鍋吃到飽推薦！

喬的一鍋Joe’s Hot Pot｜店內環境

喬的一鍋Joe’s Hot Pot位於捷運台北橋站附近，周邊還有三和夜市商圈可以逛逛，新開幕的餐廳環境很新很乾淨，座位寬敞不擁擠。

進入室內，紅白藍元素的色彩十分搶眼，座位後方式自助吧區，有火鍋蔬食自助區、熱炒熟食區、飲料冰淇淋區以及醬料區，就是要大大滿足吃貨們，350元讓你吃飽喝足，好幸福呀！

喬的一鍋Joe’s Hot Pot｜自助吧吃到飽

喬的一鍋最低消費一個人$350元，就可以享用自助吧吃到飽，而且只要加購$100元，就有三種肉肉吃到飽，在台北吃到飽這個價位很可以，當然如果想吃高級肉品，推薦點美國頂級和牛板腱、海鮮拼盤的套餐。

豐富又多元的蔬菜火鍋料食材區，有多款新鮮翠綠的蔬菜、菇類、各式丸子，還有許多受歡迎的人氣火鍋料，通通吃到飽，想吃多少就拿多少，絕對可以吃得超滿足！

自助吧區有提供三道熟食吃到飽，廚房會一直換菜色，有熱炒、炒蔬菜、炒麵、炸物等等，還有香氣四溢的咖喱飯，他們家的咖哩飯超好吃，咖哩控千萬別錯過囉！

喬的一鍋Joe’s Hot Pot｜餐點開箱

當歸養身湯底

進入秋冬季節，推薦「當歸養身湯底」，甘醇的溫潤口感帶有中藥香的餘韻，煮時蔬很清甜好吃，推薦給喜歡清淡湯頭的人。

奶油起士湯底

起士小熊真的太可愛了！來到喬的一鍋一定要點「奶油起士小熊湯底」，真的太療癒了！鍋中的小熊就好像在泡湯一樣，起士鍋比牛奶鍋更濃郁好喝，濃醇香的起士真的越煮越香，特別適合涮肉、煮海鮮唷！

美國精選板腱牛

真的很喜歡「美國精選板腱牛」，肉品的品質很不錯，厚度切得剛剛好，油花分布均勻、色澤粉嫩，入口肉質軟嫩，每一口都能吃到牛肉的香氣，真的很美味。

美國頂級和牛板腱

想吃再上一階的板腱牛，推薦「美國頂級和牛板腱」，油花分布非常均勻，軟嫩又細緻的牛肉質地，和牛板腱輕涮一下，入口非常軟嫩，每一口都能感受到肉質的豐腴、油脂的鮮美，不愧是高級食材的和牛板腱。

頂級海鮮拼盤

想吃海鮮就點「海鮮拼盤」，裡面的鮭魚菲力超肥美，每一片的厚度都超有誠意，鮭魚煮起士鍋非常好吃，魚肉記得不要煮太久，吃起來才會很軟Ｑ。

花枝滑漿真的吃的到花枝，口感Ｑ彈又美味；天使紅蝦新鮮彈脆、甜度爆表；蘊含鮮味的鯛魚片，肉質甘甜細嫩；碩大肥腴的大生蠔，入口是滿滿的大海的味道，海鮮控們千萬別錯過！

喬的一鍋Joe’s Hot Pot不愧是一開幕就掀起話題，350元自助吧吃到飽好划算，不僅強調食材用料新鮮，更在湯頭上下功夫，起士鍋裡的起士小熊好可愛，起士控一定要來試試，超好吃唷！

喬的一鍋Joe’s Hot Pot｜菜單Menu

喬的一鍋Joe’s Hot Pot｜店家資訊