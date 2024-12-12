「員山機堡」，又稱神風特攻機堡，是日治時期興建的宜蘭機場。至今仍保存了不少當年的設施和機堡，這些建築分布在宜蘭市與員山鄉一帶。隨著太平洋戰爭結束，這些軍事設施逐漸被廢棄，歷經時間流逝成為雜草叢生的荒涼遺跡。目前「員山機堡戰爭地景博物館」與「進士機堡」已完成8年多的修復工作，曾展示一架仿神風特攻隊使用的竹飛機，吸引不少遊客駐足欣賞。

員山機堡｜神風特攻機堡 景點資訊

地址：宜蘭縣員山鄉金山東路398號

營業時間：上午09:30-12:00 / 下午13:30-16:00

（週一、週二休館，國定假日可能調整休館）

電話：03-922-7181

門票：免費參觀

建築內部參觀與導覽解說需提前三天預約。

員山機堡｜神風特攻機堡 交通及停車資訊

自行開車：使用Google導航搜尋「員山機堡（神風特攻機堡）」即可輕鬆抵達。

停車：現場有附設的小型停車場，或可選擇停放在附近的白線停車格內。

員山機堡是戰爭期間興建的軍事設施，曾是員山地區的戰略要地。

如今我們看到的機堡，當年是用來作為飛機掩體的特別建築。士兵們會赤腳推著飛機沿著金山東路移動，將飛機藏入掩體，避開美軍的轟炸。

二戰結束後，員山機堡曾被楊姓榮民改建為住宅。直到2001年，員山鄉公所成功向軍方申請，將機堡轉型為太平洋戰爭展覽館。

在保存公告發布前，機堡曾因施工遭到部分拆除。所幸當地居民及時向鄉公所通報，大家齊心協力，才將這座滿載歷史記憶的建築搶救下來。

參觀導覽期間，解說員會細心介紹日據時代與軍方相關的歷史故事與紀錄。

當年宜蘭地區設有南機場（現為宜蘭大學城南校區與宜蘭科學園區）、北機場（金六結園區）及西機場（現為金車噶瑪蘭威士忌酒廠）。

2010年初，員山機堡被改建為「員山機堡戰爭地景博物館」，成為宜蘭唯一對外開放參觀的機堡。

入口設計成仿飛機機翼的大門。

建築設計主題則圍繞著「飛機航道」、「爬升」、「地景」與「航空機械感」。

這座機堡是二次大戰期間日本殖民政府留下的軍事遺跡。

2011年的參訪照片顯示，館內曾展示一架全比例仿製的竹飛機，精細還原了當年的飛機樣貌。

當時日軍命令工人用竹子製作仿製飛機，將其拉入無蓋機堡，以迷惑美軍轟炸機，達到欺敵和消耗敵方彈藥的目的。

如今館內已無仿製竹飛機，取而代之的是壁畫和小型竹飛機模型，用來再現當年的歷史情景。

機堡旁設有室內展覽室，兩棟建築以鐵欄杆和金屬平板相連，形成一條向上延伸的坡道，別具設計感。

建築的設計圍繞著中空廣場，並以地面延伸至空中的半環狀鋼架，象徵戰鬥機的飛行軌跡。

鋼架末端的扭曲與斷裂設計，寓意特攻隊員「加速、起飛、一去不返」的悲壯命運。

這條鋼架軌跡帶有凝聚與發射的視覺效果，隱隱透露出神風特攻隊的赴死精神。

建築入口設計十分獨特，右側空間則作為室內活動及展覽使用。

館內的展覽與導覽活動可透過預約進行參觀，深度了解歷史背景。

建築屋頂設計有仿炮彈坑洞，象徵當年美軍空襲後，日軍戰鬥機從此起飛執行任務的歷史情境。

坑道展區內展示了大量歷史照片和故事，完整重現當年的重要事件與記憶。

展區中還陳列了羅東街長陳純精迎接海外戰死者骨灰回歸的珍貴歷史照片。

以下為2011年的記錄，當時館內仍有仿製竹飛機，但現已不再展示。

這座機堡於2011年春節期間正式對外開放，迎接遊客探索歷史。

神風特攻隊的飛機任務從未返航，背後承載著令人動容的血淚歷史。當年的特攻隊員在出發前，長官會帶他們到員山溫泉放鬆，進行最後的玩樂。隔日，他們便被送往附近的機場，駕駛飛機飛向太平洋執行衝撞美軍艦船的自殺任務。這場任務註定有去無回，而員山機堡則成為飛行員們留下最後身影的場所。

機堡內展示了相關文物，讓人深入了解那段過往歷史。這些機堡如今保存良好，成為蘭陽平原的新地標。

機堡曾一度被拆除一半，所幸在地方人士的搶救下得以保存。經由黃聲遠建築師的巧思，使用鋼骨與水泥板重塑其原始形態，不僅富有設計感，也增添了新的趣味。

經過設計改造，機堡內的景觀更加優美，空間也顯得寬敞明亮，令人耳目一新。

空間改造後，最引人注目的便是這座名為「天空之橋」的設施。

天空之橋採用鐵板、格柵網和鋼索打造而成，簡單卻充滿現代感。這條人行步道依循機堡園區與屋頂的弧度建造，宛如一條空中的跑道，充滿動感。

曲折的人行步道設計充滿造型感，其中一小段利用視覺錯覺效果，讓人行走時彷彿身處驚險的高度。

員山機堡見證了神風特攻隊的悲壯故事與太平洋戰爭的殘酷歷史，是一處極具教育意義且值得一訪的新景點。

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