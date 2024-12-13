關子嶺風景區的「臺灣木材故事館」是一棟充滿日式風情的木造建築，讓人可以近距離感受台灣國產木材的魅力。透過五感體驗，不僅能探索國產木材的精美工藝，還能加深與自然的連結。這裡絕對是來關子嶺旅遊時不容錯過的打卡景點！

臺灣木材故事館 詳細資訊

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

電話：06-6822913

營業時間：週二至週日09:30-16:00

有興趣的朋友記得把時間記好，安排一場知性之旅吧！

這棟建於1956年的「臺灣木材故事館」，以檜木為主要建材，最早是辦公廳舍，後來轉作宿舍使用。房舍約60坪，經過多年的風雨，於2019年重新修繕，成為關子嶺地區充滿歷史價值的日式建築。

大眾交通

高鐵：搭到嘉義高鐵站後，轉嘉義火車站，再搭嘉義客運直達關子嶺。

火車：

1.到台鐵新營站，換新營客運往白河，再轉車到關子嶺。

2.從嘉義台鐵站，直接搭嘉義客運到關子嶺。

客運：

1.白河地區可以搭新營客運到關仔嶺。

2.嘉義客運也有路線可以直達！

自行開車

南二高下白河交流道，依照路標直行就能抵達關子嶺。

如果從中山高下新營或水上交流道，接台1線後轉東172線，朝大仙寺方向走，就能找到「臺灣木材故事館」。

「臺灣木材故事館」內部設有六大主題展區

國產材知識區

驗證標章知識區

傳統木作手工具區

五感體驗區

創作家具情境區

DIY體驗區

國產材知識區與驗證標章知識區

這裡展示了14種台灣特有的針葉樹和闊葉樹木種，搭配實體木材與插畫，帶你一窺國產材的奧秘。同時，也能學習到國產材標章的用途與優缺點，增進對木材的了解，真的很有教育意義！

國產材五感體驗區

木材不只是看得到的建材，還能用五感感受它的魅力！不管是視覺、聽覺、嗅覺還是觸覺，都能發現木材獨特的情感和個性。這區可以讓你近距離感受木材的神奇，非常推薦體驗一番！

傳統木作手工具知識區 在這裡，你可以看到傳統木作的各種手工具，例如尺、刨、鋸、鑿和鑽，還能了解木材如何經過這些工具一步步加工成木製品的過程。對於木工愛好者或好奇寶寶來說，這裡絕對是一個充滿驚喜的地方！

國產材創作家具區

這一區展示了用國產木材製作的家具，每一件都經過繁複的加工程序完成，充滿質感和手工溫度。看著這些成品，讓人更能體會木材融入家居生活的美好。

DIY體驗區 最後一區是DIY愛好者的天堂！這裡展示了許多經過國產木材驗證標章的商品，不僅可以欣賞，還能直接購買回家使用。如果有興趣，還可以動手做自己的木製作品喔！

這次到關子嶺玩，剛好住在「關子嶺富野溫泉會館」，而「臺灣木材故事館」就在飯店對面，當然要去走走看！館內雖然不大，但濃濃的日式建築氛圍真的超好拍！還能認識國產木材的知識與工藝，真的很有特色。更棒的是免門票，非常推薦有時間的朋友去看看！💕

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