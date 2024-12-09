說到新竹的經典平價小吃，「原味燉品屋」絕對是許多人心中的首選！不管是想吃一碗滿是香氣的滷肉飯，還是喝上一碗暖胃又補身的燉品湯，這裡都能滿足你的需求。如果你重視均衡飲食，還可以搭配燙青菜或白菜魯，讓一餐變得豐富又美味，而且價格平實，完全不用擔心荷包大失血。

下班後不知道該吃什麼？「原味燉品屋」絕對是個好選擇！

(此篇食記為手機拍攝記錄)

「原味燉品屋」目前有兩間分店。總店位於新竹市北區的中正路，主打24小時營業，隨時都能滿足你的食慾。而這次介紹的是位於建中路的建中店，距離光復中學和公學新城非常近，用餐時間常見許多學生與居民光顧。不過要注意，建中店並未與外送平台合作，因此建議外帶或內用自取喔！

開車來的朋友也不用擔心停車問題，建中店附近有許多路邊停車格，或者可以將車停在建中路9巷的新竹市政府公有停車場，步行即可抵達店內。

建中店的座位約有十張桌子，雖然不算特別多，但空間乾淨明亮，適合小家庭或朋友聚餐。由於生意很好，外帶人數也不少，若遇到客滿的情況稍微等候一下就好。

菜單的選擇相當豐富，以下為主要品項與價格：

飯類

滷肉飯：40元

白飯：20元

雞湯類

瓜仔雞：90元

人參雞：95元

香菇雞：95元

四物雞：100元

排骨湯類

蓮子排骨：100元

苦瓜排骨：100元

芋頭排骨：100元

菜頭排骨：100元

配菜

白菜魯：40元

燙青菜：35元

油豆腐：15元

滷鴨蛋：15元

我們這次點了滷肉飯、白飯、香菇雞湯、白菜魯以及燙青菜，餐點每一樣都讓人滿意。

內用的點餐方式很簡單，先從桌上的點餐單開始，選好想吃的餐點後，在單子上勾選清楚，再拿到櫃檯結帳。點餐完成後，只需稍等片刻，店員就會把熱騰騰的餐點送到桌上。需要注意的是，這裡的湯品每日供應有限，部分熱門口味常常會提早賣完。如果有特別喜歡的湯品，建議趁早來享用，避免撲空！

滷肉飯 40元

原味燉品屋的滷肉飯料多實在，尤其是滷肉的比例偏高，每次端上桌都能看到滿滿的滷肉。不過，如果不太能接受肥肉的朋友，可能會想先挑掉一半以上，畢竟肥肉的香氣雖然誘人，但也讓人忍不住心生罪惡感（真的太肥了！）。

滷汁的味道適中，不會過鹹，將滷汁拌入白飯後每一口都非常美味，再搭配肥肉的油脂香氣，真的很對味。

白飯 20元

燙青菜 35元

這次我們點的燙青菜是嫩葉萵苣（也叫大陸妹），上面撒了香氣撲鼻的油蔥酥，並淋上一點醬油膏提味，整體看起來清爽誘人。

嫩葉萵苣略帶一點點自然的苦味，但口感清脆，不僅大人愛吃，連孩子都說「好好吃！」（孩子的世界真的很神奇，大人可能無法完全理解）。

白菜魯 40元

原味燉品屋的白菜魯雖然沒有加入蝦米，但味道依然香氣濃郁，絕不輸給其他版本。白菜滷得非常軟爛，幾乎入口即化，特別適合搭配滷肉飯一起吃。簡單又美味的一道小菜，讓人忍不住一口接一口。

香菇雞湯 95元

值得一提的是，這裡的香菇雞湯不僅湯頭清爽香甜，用料也是非常扎實。

湯碗上印有「原味燉品屋」的香菇圖樣，讓人感受到滿滿的品牌用心。

最驚喜的是，湯裡竟然有三朵超大的香菇，和一般湯品店的小香菇完全不同。雞肉燉得很軟嫩，輕輕一撥就可以將肉與骨分開，特別適合喜歡細膩口感的朋友。

最後，這碗湯好喝到讓我們家的霏仔喝得一滴不剩，完全被清空！

（此篇食記為手機拍攝記錄）

原味燉品屋 店家資訊

建中店

地址：新竹市東區建中路7號

電話：03-571-9367

營業時間：11:00-22:00

總店

地址：新竹市北區中正路217號

電話：03-525-1361

營業時間：00:00-24:00（全年無休）

溫馨提醒：建議用餐前查看店家最新公告，確保營業資訊正確！

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營