你有去過雲林斗六的壹番素食餐廳嗎？這裡的素食料理種類超多，每道菜都讓人分不清葷素，簡直是素食愛好者的聚餐天堂！

菜單選擇超豐富，無論是親子家庭出遊還是帶長輩來聚餐，都超適合！

壹番素食餐廳坐落於雲林斗六的熱鬧街區，鄰近太平路老街和雲中街！拱形的門面設計，充滿濃濃的異國風情！

店家資訊

壹番素食餐廳的前後門都可以進入，停車方便，從哪停車就從哪進來，非常貼心！

餐廳周圍有許多停車場，旁邊的停車場需要用網頁或app登記進出時間，並且只能線上付款，讓停車更加方便！

從後門步行到機十二汽車立體停車場只需3分鐘，費用便宜又實惠！如果想停路邊，也有許多空位可以選擇喔！

餐廳前後多次整修，只為提供客人最舒適的用餐體驗！不論是2人桌還是14人大圓桌，全家大小一起來用餐超合適！

壹番素食餐廳不僅親子友善，還是寵物友善空間！只要提前告知，帶毛孩一起用餐也沒問題，真的好貼心！

壹番素食還貼心設置了無障礙廁所，行動不便的朋友也能輕鬆前來享用美味！（台語：攏總來呷飯啦！）

不僅如此，壹番素食餐廳還設有4間商務包廂喔！

每間包廂都有隔板分隔，最少能容納8人，最多則可坐下14人！

整間餐廳的用餐場地最多可容納120人，無論是聚會包場還是舉辦商務活動都超適合！

壹番素食的菜單選擇多元，還不斷研發創新的素食菜品，從熱炒、麵食到火鍋、精緻料理、湯品應有盡有，而且菜單會定期更新，讓人每次來都有驚喜！

搭配當季限定料理，讓屎蛋一家每次來訪都能享受到全新的味蕾體驗！

不管是一個人用餐還是和少數朋友一起，菜單都提供豐富選擇，無論是個人餐還是少人份餐都很方便！

屎蛋一家點了干貝排、吃不到臭豆腐、酸麻水煮魚（辣）、三絲脆笛酥、龍鳳素蝦腿、糖醋獅子頭、椒鹽脆酥片和枸杞當歸湯，剛好夠3～4個人一起享用！

這道干貝排完全是純手工製作，主要用金針菇做成，超級用心！

擠點檸檬汁，沾上一點特製醬汁，味道立刻升級！吃起來完全沒有金針菇的纖維感，口感滑順又細緻！

「吃不到臭豆腐」的靈感來自外省版的蒼蠅頭，用油條和臭豆腐炒成，外觀看起來完全沒有臭豆腐的影子，超有創意，難怪叫這個名字（笑）！

採用避風塘的酥炸炒法，讓每一口都香酥可口，咔吱咔吱的聲音光聽就讓人食指大動！

酸麻水煮魚微辣帶勁，吃起來特別開胃，是下飯的絕佳搭配！

直接吃就很酥脆，放進酸麻湯汁後又變得超級軟嫩，一道菜有兩種口感，太驚艷了！

三絲脆笛酥看起來像極了法國料理，搭配義大利醋膏均勻淋上，既美觀又美味！

屎蛋吃得根本停不下來，一根接著一根，真的超級涮嘴！

龍鳳素蝦腿看起來完全就是傳統桌菜的經典料理！

外層酥脆多層，咬下去滿滿的內餡在嘴裡爆開，完全讓人分不清葷素，只能說好吃才是王道！

糖醋獅子頭裡面包了豐富的食材，口感細緻綿密，特別適合牙口不好的長輩，千萬別忘了點這道！

椒鹽脆酥片外觀看起來像山豬肉，非常逼真又有趣！

這道料理使用日本車麩製作，富含植物性蛋白質，不僅好吃還營養滿分！

枸杞四神當歸湯一端上桌就散發濃郁香氣，不論是夏天還是冬天喝都特別清爽，絕對值得一試！

店裡的老闆和闆娘經常在餐廳穿梭，熱情地招待果醋茶和麥茶，服務超貼心！

一來二去，和老闆闆娘就像老朋友一樣，特別有人情味！

用餐結束後，還可以到附近的太平路老街散步逛逛，步行約十分鐘就能抵達雲中街文創聚落，一邊欣賞斗六的美好風景，一邊放鬆心情！

壹番素食餐廳已有30年的歷史，是斗六在地的老字號餐廳，專營全素及奶素料理，餐點完全不含蛋和酒！創意的素食料理不僅美味，還能滿足全家人的不同口味需求。餐廳場地寬敞、座位多元、停車方便，無論是家庭聚餐、節慶慶祝還是朋友相約出遊，都非常適合到壹番素食一同享用！