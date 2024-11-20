早就聽聞花蓮有這間很有氣氛的高級牛排餐廳——「參火木鮮切牛排」。店家外觀並不算特別顯眼，但仔細看就能發現它那低調而高雅的招牌。

一走進餐廳，映入眼簾的是寬敞的空間以及水晶吊燈與絨布沙發打造的華麗氛圍。整個用餐環境顯得格外高級且舒適。

店內主要提供各式牛排及其他排餐。我們這次選擇了雙人和牛套餐，其中包含一份澳洲和牛與一份日本和牛，以及多道前菜、湯品等。首先上桌的是麵包搭配店家特調的抹醬，味道相當不錯。

我們選擇先上飲料，冰奶茶的味道很順口，雖然不算特別，但仍然非常好喝。

凱薩雞肉沙拉的份量相當大，生菜新鮮，雞肉鮮嫩，凱薩醬的味道恰到好處，整份沙拉口感豐富。

而生火腿沙拉的風味較重，醃製過的火腿鹹香十足，與起司和生菜搭配，充滿異國料理的特色。

干貝煎得金黃香脆，每一口都充滿滿滿的鮮味和滿足感。

而烤紅蝦已經去殼，香氣撲鼻，肉質鮮嫩，烤得恰到好處。

生蠔則是出乎意料的大，搭配魚子醬，味道鮮美，令人印象深刻。

我們選擇了濃湯類的湯品，口感香濃，不會奶味過重，有些搭配酥皮的湯品更增加了脆脆的層次感。

最期待的牛排上桌了。澳洲和牛五分熟，肉質軟嫩，沒有血水，搭配店家特製的海帶芽，風味獨特且非常好吃。

相比之下，日本和牛油脂較多，口感更嫩，如果喜歡柔嫩口感的朋友，推薦選擇日本和牛，入口滿是濃郁香氣，雖然不至於入口即化，但也非常令人滿足。

我們最後選擇了冰淇淋布朗尼作為甜點。布朗尼中間有濃郁的巧克力岩漿，搭配冰淇淋的涼爽口感，真是絕佳的結尾。

這次的雙人套餐大約五千元，如果是一般牛排單點，大概在一千元左右。用餐環境優雅，與隔壁桌的距離保持得很好，既不嘈雜也能享受私密的用餐氛圍。每道菜都經過精心料理，適合在想要犒賞自己的時候來此享受一頓精緻大餐。

參火木鮮切牛排資訊

地址：花蓮市仁愛街96號

電話：0916-098887

Follow me

@Facebook粉絲頁

@ instagram (ID:bonjourcala)