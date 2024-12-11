南投魚池鄉、日月潭附近的「HOHOCHA喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠」，是一家融合日式建築風格的紅茶觀光工廠，讓遊客能深入了解紅茶的製作過程，體驗台灣的茶文化。這裡還提供奉茶奉蛋活動、DIY體驗與品茗教學，並販售各式精緻的伴手禮，絕對是到日月潭旅遊不可錯過的景點之一。

HOHOCHA喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠

成人票：＄80（含20元折抵券，並享奉茶與奉蛋體驗）

園區採三層樓設計，營造出濃厚的日式氛圍。

一樓：觀光茶廠

二樓：伴手禮區

三樓：奉茶奉蛋、DIY活動體驗

一樓觀光茶廠

台灣香日月潭紅茶廠是一家專業且精緻的製茶工廠，從茶樹種植、茶菁採收到製茶加工與產品包裝，一條龍生產的模式，確保高品質的紅茶呈現給大家。

透明的生產線設計，讓遊客可以清楚看到製茶的每個過程，每台機器旁都有詳細的解說牌，介紹紅茶製作的八大步驟，讓人收穫滿滿知識。

二樓伴手禮專區

這裡販售並提供試喝多款紅茶產品，還有餅乾、茶點等伴手禮，是帶回家與親友分享的最佳選擇。

園區設有透明天井步道，可以俯瞰製茶過程的細節。

戶外區還提供咖啡、茶飲及義式冰淇淋，滿足各種口味需求。

三樓奉茶奉蛋體驗

三樓區域以實木桌椅搭配圓玻璃燈，營造禪意滿滿的生活氛圍，專為參加奉茶與奉蛋活動的遊客設計，也可預約DIY活動，深入體驗台灣茶文化。

使用台茶18號並耗時四天熬煮的紅茶蛋，搭配甘甜回味的紅茶與紅茶瓦片，深受遊客喜愛，讓每位品嚐過的客人都讚不絕口！

如果想體驗專業的品茗教學，記得事先預約喔。

最後，不妨到戶外散步賞景，感受愜意的茶園時光。

這次來到南投日月潭旅遊，「HOHOCHA喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠」絕對是必去的景點之一。門票僅需＄80/人，就能喝上一杯紅茶、品嚐一顆紅茶蛋，還能在涼爽的空間內消暑，附加免停車費及20元折抵券，真的很划算。這裡是日月潭著名的打卡景點，也是南投親子旅遊的最佳選擇，真心推薦給大家！💕

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