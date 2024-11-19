苗栗三灣山上村 Hill Cafe｜超難訂位的網美餐廳，隱藏在山林間的日式庭園氛圍，秒飛日本

苗栗三灣山上村 Hill Cafe 是一間完全採預約制的景觀餐廳，擁有濃厚的日式庭園風格，整個荷花池畔的造景非常美麗。餐廳距離頭份市區約 15 分鐘車程，從頭份交流道前往也很方便。想體驗這如同置身日本的庭園氛圍，務必記得先線上預約！

我們當天點選了日式定食，包括「溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐／烤飯糰」及「蒲燒烤鰻魚飯半尾定食」。建議搶第一輪到店，這樣可以輕鬆享受榻榻米區域並好好拍美照！

餐廳的外觀設計充滿濃濃的日式庭園風情，非常適合拍照打卡。隱藏在山間的景觀和精緻的設計使得這裡成為網美必打卡的秘境餐廳。

Hill Cafe 提供午茶、日式定食、甜點與咖啡，建議務必提前線上訂位，這裡的景觀與餐點都非常值得一試。

餐廳的正門位於建築側邊，沿著建築物步道上行即可抵達。

建議早些到達，這樣可以拍到空景，Hill Cafe 的每個角落都經過精心佈置，非常適合拍照留念。

這裡是苗栗三灣山上村 Hill Cafe 景觀餐廳最隱藏的空間，充滿靜謐與美感，讓人不禁想多停留一會兒。

我們當天是第一批客人，所以早早到達並開始拍照。榻榻米區域需要提前預約，這次我們有幸享受到15分鐘的包場時間，真的非常開心！

這扇窗是我特別喜歡的地方，無論是單人用餐還是拍照都特別有氛圍感。

我們的座位被安排在一個相當舒適的區域，Hill Cafe 也是寵物友善的餐廳，當天我們遇見了店內的貓咪。牠慵懶地蜷縮在角落，眼神透著自在，彷彿是這裡真正的主人，為整個空間增添了幾分溫馨。

苗栗三灣山上村菜單

餐廳的菜單可以在訂位系統上查看，提供各種豐富的選擇，包括定食、火鍋、甜點、咖啡和下午茶，滿足不同口味需求。

苗栗三灣山上村 Hill Cafe 餐點介紹

我們點選了「溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐／烤飯糰」和「蒲燒烤鰻魚飯半尾定食」，兩道都非常美味。

「蒲燒烤鰻魚飯半尾定食」附有前菜、小菜和湯品，每道配菜都相當精緻。

根據 Google 評論，我們也特地點了「蒲燒烤鰻魚飯半尾定食」。

溫泉蛋牛肉奶油燒定食附餐/烤飯糰。

烤飯糰建議不要烤得太乾，否則口感會變得像鍋巴一樣硬。

苗栗三灣山上村 Hill Cafe 是我們之前想訪但沒能成功預約的餐廳，這次終於如願以償。這裡距離苗栗頭份交流道很近，完全採預約制，庭園的日式氛圍讓人免出國就能感受到日本風情。記得提早到店，這樣才能在榻榻米區域拍出美麗的網美照。

山上村 Hill Cafe 訂位資訊