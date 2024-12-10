熱愛餐酒館的我，最近發現了一家新開幕的台式餐酒館，就位於中壢工業區附近！在Google評價中，大家都稱讚這裡的餐點與調酒，其中不少人形容這是「被調酒耽誤的台式料理餐廳」。身為美食愛好者，怎能不心動？就算不是為了特色shot調酒，也一定要來嘗嘗這裡的美味料理！現在就帶大家一起探索這家「醉生夢室」的魅力吧！

醉生夢室是一家主打台式料理與一口乾shot的特色餐酒館，交通便利，位於中壢工業區附近。不少上班族下班後會直接過來用餐，順便小酌放鬆，氣氛超棒。他們家的shot調酒提供五種不同風味，從濃郁的茶味、奶味，到氣泡系列的清爽口感，都能滿足不同喜好，就算不愛酒味的人也能找到適合的選擇！

用餐空間寬敞，設有多人包廂、兩人桌與四人桌，無論是小酌還是聚會都相當適合。

而且餐廳室內全面禁菸，乾淨又舒適，完全不用擔心煙味影響用餐體驗，每張桌子還貼心提供垃圾桶，細節超貼心！

醉生夢室除了美酒與美食，還有飛鏢機和KTV，等餐時或聚餐後都可以來玩一玩，讓聚會更加熱鬧有趣。

菜單分為調酒類與台式料理類，想純吃飯或專程喝酒都沒問題！而我個人認為，來餐酒館當然就是吃喝一起，這樣才過癮！這裡的shot價格親民，比起台北的80-120元一杯便宜許多，CP值很高。如果一次點12杯以上，還能參加戳戳樂等趣味遊戲，超級划算！

如果你是為了餐點而來，這裡絕對不會讓你失望！他們的餐點選擇非常豐富又多樣化，無論是開胃菜、下酒菜、生魚片、熱炒、甜點還是披薩通通都有😍想吃什麼就點什麼，選擇超自由❤️

不過這裡的餐點份量偏小，特別適合多人聚餐時一起分享。建議可以點個3-5道菜，搭配特色調酒一起享用，整個氛圍和味道都會更加加分！

這次我和四位朋友來這裡聚餐聊天，因為真的好久沒見，喝點酒也能讓大家放鬆一下，更容易聊開來🤣

我們點了不少開胃菜、熱炒和一些炸物，醉生夢室的餐點真的很優秀！吃下第一口就覺得驚豔，和一些專注賣酒的餐酒館比起來，這裡的菜色水準高出許多，絕對不是隨便敷衍。

雖然每道菜的份量不算多，但點幾道不同的菜品大家一起分享，可以品嘗更多風味，這樣反而更有趣！再搭配招牌調酒，整個氣氛就非常「桑」了😆接下來分享一些調酒與台式料理的推薦，讓第一次來的朋友可以有參考依據哦！

一口shot調酒

這次因為人多，我們點了24杯shot，裝在寶箱造型的盒子裡，視覺效果超讚！風味方面選了茶味、奶味、氣泡味和果汁味四種，每一種都有不同層次的口感，就算同樣是奶味，濃淡不同也帶來截然不同的風味，讓人覺得既特別又好玩～我自己覺得他們家的shot味道真的很豐富，每一口都能喝到不一樣的感覺，讓人驚喜不斷😆

喝完寶箱裡的shot後，因為聊天聊得太開心，我們又追加了好幾盤六杯裝的shot🤣整個晚上下來，我們居然喝了快40杯XD，大概是因為大家太久沒見，有聊不完的話題～真的覺得餐酒館就是最適合這種聚會的地方！

台式料理

醉生夢室的餐點整體來說非常棒，基本上沒有踩雷的菜！Google評價裡很多人也提到，這裡的料理水準真的很高。不管是想吃什麼，看到心動的就大膽點，幾乎不會失望。如果是搭配酒喝，建議可以多點一些下酒菜或開胃菜😋邊喝邊吃真的超滿足！

如果想吃得飽一點，可以選擇炒飯、鳳梨蝦球、高麗菜或炸豆腐這類下飯的菜品，特別適合愛吃米飯的朋友，越吃越順口哈哈。

我自己特別喜歡他們的蝦醬高麗菜和炒三層肉，鹹香的滋味搭配白飯或炒飯，一不小心就吃光了😆

喜歡披薩的朋友也可以試試他們的瑪格麗特披薩，軟嫩的餅皮加上牽絲起司，口感滑順又開胃，非常推薦！

芥末章魚這道下酒菜讓我們所有人都驚艷不已！濃郁的芥末香氣搭配Q彈的章魚，吃起來軟Q又帶有嚼勁，還帶一點嗆辣，讓人食慾大開，非常適合搭配調酒。

這道菜的章魚切得剛剛好，每一塊都濃縮了滿滿的滋味，搭配芥末的香氣更是絕妙🤤如果敢吃辣的朋友，一定要點這道來配酒，不但可以解膩，甚至感覺比較不容易醉？哈哈。

另外，我的最愛是蒜泥桔醬松阪豬！這道菜吃起來冰涼清爽，帶著淡淡的酸甜水果香，肉質細緻又不油膩，每一口都讓人回味無窮🤤不知不覺間，這道菜一下子就被掃光了🤣

以餐酒館來說，醉生夢室的餐點真的達到很高的水準，每一道菜都讓人讚不絕口🥰菜單選擇多元，無論是重口味、清爽或鹹香的料理，都能滿足不同的需求，對於聚餐來說非常合適👍

shot的部分更是讓人驚喜，風味多樣且一小杯一小杯的設計，不知不覺就會一杯接一杯地喝光🤣像我們這次喝到最後還追加了好幾輪，一邊聊天一邊喝，真的超級愜意哈哈！

醉生夢室的地點也很方便，就在中壢工業區附近，無論是想喝酒還是品嘗台式美食，都非常值得一來❤️當然，記得找「醉」好的朋友一同前往，更加盡興！

最後提醒大家，如果喝酒就不要開車，建議改搭計程車或安排代駕服務，安全第一哦！

店家資訊

🏠店名：醉生夢室｜中壢人氣台式餐酒館

📍地址：桃園市中壢區中華路一段859號

⏰營業時間：19:00-02:00（週一公休）

☎️電話：03 451 2122

📩粉絲團：醉生夢室IG / 醉生夢室

🅿️停車：歐維斯停車場中壢中華站

💰付款方式：現金、刷卡