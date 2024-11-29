台北萬華．TokyoBike Cafe

來傳統菜市仔裡喝咖啡~

在萬華，有間日式小木屋咖啡，就藏身在新富町文化市場內

這裡原為管理員的辦公室和宿舍，後來改成目前的咖啡館

並由第一間與單車結合的「TokyoBike Cafe」進駐

提供手沖咖啡、茶、牛奶等各式飲品

另有漢堡、三明治、開胃菜和甜點可選擇

不會太貴的價位，不管是來用餐或是來吃下午茶都很可以

TokyoBike Cafe裡也有一些和單車相關的配件及生活選物

而在咖啡館前方的建築物裡也有些文創品牌都可以一起逛逛喔

TokyoBike Cafe_地理位置

TokyoBike Cafe得先走進菜市場裡才找的到它

進到市場裡便隨意地逛著

但眼尖的游小熊瞄到右前方似乎有個特別的建築

於是馬上轉進去且繞著建築走一圈才發現了日式咖啡屋的身影

TokyoBike Cafe_戶外環境

咖啡館側邊的前方有一小塊空地，這裡還有棵櫻花樹

所以也有看到不少人在這裡拍照

TokyoBike Cafe是單車咖啡館

所以店外停放了幾台腳踏車也是很正常的事，哈~

店門口右側放有兩張椅子

在店門正對面也有一桌兩椅和腳踏車

若天氣好的話，坐在外面似乎也挺不錯的

TokyoBike Cafe_室內環境

因不好意思直接對著櫃檯及工作人員拍

所以走進座位區範圍後才回頭拍了這麼一張（如上圖）

從門口進來後，左手邊是櫃檯及工作區

櫃檯前的三個白色展示架上放有不少和單車周邊相關的配件和用品

游小熊也有上前看了看，但因為對自行車較沒概念

所以都只有簡單看過而已（也有包包和帽子，都很有質感喔）

從櫃檯處走進室內座位區時

也隨即看到一台腳踏車停在這玄關前的小小空間裡

這裡的小玻璃櫃裡同樣也是放有自行車週邊用品

另一側則有茶水自助區

下方也有可以放包包的籃子

都可以自行取用即可

TokyoBike Cafe_座位區

座位區分散在屋內的各個不同空間裡

有面窗的、有沙發座位，也有一般的桌椅區

多為兩人一桌的座位，座位數加一加約16個左右

從這裡望出去的話，就是小木屋側邊的空地（有櫻花樹的地方）

其它小房間內大多是兩人一桌的位置

只是每個座位區的材質和樣式不大一樣



在室內所擺放的物件也都蠻有文青感的

幾乎每個房間裡都放有一些書籍可以取閱

TokyoBike Cafe_菜單

TokyoBike Cafe的菜單只有三頁，白底黑字設計，簡單又明瞭

第一頁是餐點的部份，價位約$80~$180，有：

漢堡、三明治、開胃菜和甜點，也可以加價$80升級為套餐（地瓜球+薯條）

第二頁是飲品，價位約$100~$200之間，有：

手沖咖啡、義式咖啡、茶、牛奶和蘇打

最後一頁還有季節限定菜單

有飲料、甜點、沙拉和炸餃子

TokyoBike Cafe_餐點

餐點現點現做，稍候些許時間餐點就都到齊了

「抹茶檸檬蘇打$150」

抹茶和檸檬的味道蠻平均的，都沒有搶走對方的風采

所以茶香和酸度喝來蠻平衡的，蠻好喝的

「鮮奶茶$100」

不會太甜的鮮奶茶，牛奶+茶香融合的味道很剛好

「培根太陽蛋花生醬漢堡$120」

漢堡的麵包體看來就是很有嚼勁的那種

包覆在漢堡裡的餡料也不少

太陽蛋、培根、起司和生菜

看似份量好像不多，但其實吃完也很有飽足感

各種食材搭配在一起吃，口味也很清爽

加價升級為套餐的地瓜球和薯條

地瓜球是有內餡的那種，不會太甜

且不管是地瓜球或薯條都不會油膩且沒有油耗味

「蜂蜜芥末烤雞起司三明治$120」

鐵板板烤過後的吐司，表層烤的很漂亮

金黃色的表層帶點微酥的口感

內餡則夾有雞肉、起司和炒菇

三者融合的味道和口感也很不錯

「小山園抹茶磅蛋糕$160」

有吃的、有喝的，最後也要來份甜點才是

這款小山園抹茶磅蛋糕，除了蛋糕體是抹茶之外

上層還有一層抹茶脆皮糖衣包覆著，所以吃來抹茶味還蠻濃郁的

單吃若怕太乾可以沾點鮮奶油一起吃

可惜這天不是點咖啡，不然拿來搭配咖啡一定也很棒

【後記】

沒想到在菜市仔裡也有這麼棒的一間日式小木屋咖啡館

且還是由一個很有歲月的歷史建築所改建而成的

也因為隱身在菜市場的角落，所以更是有種鬧中取靜的感覺

加上日式木屋的氛圍感本身就很棒且餐點也好吃

若有來這裡走走逛逛，也不妨進來坐坐喔

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