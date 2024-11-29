台北萬華．TokyoBike Cafe
來傳統菜市仔裡喝咖啡~
在萬華，有間日式小木屋咖啡，就藏身在新富町文化市場內
這裡原為管理員的辦公室和宿舍，後來改成目前的咖啡館
並由第一間與單車結合的「TokyoBike Cafe」進駐
提供手沖咖啡、茶、牛奶等各式飲品
另有漢堡、三明治、開胃菜和甜點可選擇
不會太貴的價位，不管是來用餐或是來吃下午茶都很可以
TokyoBike Cafe裡也有一些和單車相關的配件及生活選物
而在咖啡館前方的建築物裡也有些文創品牌都可以一起逛逛喔
TokyoBike Cafe_地理位置
TokyoBike Cafe得先走進菜市場裡才找的到它
進到市場裡便隨意地逛著
但眼尖的游小熊瞄到右前方似乎有個特別的建築
於是馬上轉進去且繞著建築走一圈才發現了日式咖啡屋的身影
TokyoBike Cafe_戶外環境
咖啡館側邊的前方有一小塊空地，這裡還有棵櫻花樹
所以也有看到不少人在這裡拍照
TokyoBike Cafe是單車咖啡館
所以店外停放了幾台腳踏車也是很正常的事，哈~
店門口右側放有兩張椅子
在店門正對面也有一桌兩椅和腳踏車
若天氣好的話，坐在外面似乎也挺不錯的
TokyoBike Cafe_室內環境
因不好意思直接對著櫃檯及工作人員拍
所以走進座位區範圍後才回頭拍了這麼一張（如上圖）
從門口進來後，左手邊是櫃檯及工作區
櫃檯前的三個白色展示架上放有不少和單車周邊相關的配件和用品
游小熊也有上前看了看，但因為對自行車較沒概念
所以都只有簡單看過而已（也有包包和帽子，都很有質感喔）
從櫃檯處走進室內座位區時
也隨即看到一台腳踏車停在這玄關前的小小空間裡
這裡的小玻璃櫃裡同樣也是放有自行車週邊用品
另一側則有茶水自助區
下方也有可以放包包的籃子
都可以自行取用即可
TokyoBike Cafe_座位區
座位區分散在屋內的各個不同空間裡
有面窗的、有沙發座位，也有一般的桌椅區
多為兩人一桌的座位，座位數加一加約16個左右
從這裡望出去的話，就是小木屋側邊的空地（有櫻花樹的地方）
其它小房間內大多是兩人一桌的位置
只是每個座位區的材質和樣式不大一樣
在室內所擺放的物件也都蠻有文青感的
幾乎每個房間裡都放有一些書籍可以取閱
TokyoBike Cafe_菜單
TokyoBike Cafe的菜單只有三頁，白底黑字設計，簡單又明瞭
第一頁是餐點的部份，價位約$80~$180，有：
漢堡、三明治、開胃菜和甜點，也可以加價$80升級為套餐（地瓜球+薯條）
第二頁是飲品，價位約$100~$200之間，有：
手沖咖啡、義式咖啡、茶、牛奶和蘇打
最後一頁還有季節限定菜單
有飲料、甜點、沙拉和炸餃子
TokyoBike Cafe_餐點
餐點現點現做，稍候些許時間餐點就都到齊了
「抹茶檸檬蘇打$150」
抹茶和檸檬的味道蠻平均的，都沒有搶走對方的風采
所以茶香和酸度喝來蠻平衡的，蠻好喝的
「鮮奶茶$100」
不會太甜的鮮奶茶，牛奶+茶香融合的味道很剛好
「培根太陽蛋花生醬漢堡$120」
漢堡的麵包體看來就是很有嚼勁的那種
包覆在漢堡裡的餡料也不少
太陽蛋、培根、起司和生菜
看似份量好像不多，但其實吃完也很有飽足感
各種食材搭配在一起吃，口味也很清爽
加價升級為套餐的地瓜球和薯條
地瓜球是有內餡的那種，不會太甜
且不管是地瓜球或薯條都不會油膩且沒有油耗味
「蜂蜜芥末烤雞起司三明治$120」
鐵板板烤過後的吐司，表層烤的很漂亮
金黃色的表層帶點微酥的口感
內餡則夾有雞肉、起司和炒菇
三者融合的味道和口感也很不錯
「小山園抹茶磅蛋糕$160」
有吃的、有喝的，最後也要來份甜點才是
這款小山園抹茶磅蛋糕，除了蛋糕體是抹茶之外
上層還有一層抹茶脆皮糖衣包覆著，所以吃來抹茶味還蠻濃郁的
單吃若怕太乾可以沾點鮮奶油一起吃
可惜這天不是點咖啡，不然拿來搭配咖啡一定也很棒
【後記】
沒想到在菜市仔裡也有這麼棒的一間日式小木屋咖啡館
且還是由一個很有歲月的歷史建築所改建而成的
也因為隱身在菜市場的角落，所以更是有種鬧中取靜的感覺
加上日式木屋的氛圍感本身就很棒且餐點也好吃
若有來這裡走走逛逛，也不妨進來坐坐喔
【延伸閱讀】
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店家/景點資訊
- 店家名稱：TokyoBike Cafe
- 所在地址：台北市萬華區三水街70號
- 營業時間：日 一 三 四 五 六 09:30-18:00
- 店家電話：02-2717-0002
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
1.新富町文化市場後方日式宿舍，捷運龍山寺站3號出口步行1分鐘內
2.訂位請於營業時間電話預約（供餐至17:00）
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主