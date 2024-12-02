雲林莿桐芒果咖啡館｜隱藏於巷弄中的自家烘焙精品咖啡，90分鐘暢享咖啡環遊世界！

姐妹們騎車遊雲林莿桐時，意外發現這家經營十五年的隱藏版精品咖啡館 芒果咖啡，真是讓人驚艷不已！這間小巧但充滿特色的咖啡館，讓人瞬間愛上這裡的咖啡香。

隱藏在巷弄中的芒果咖啡館，是許多內行人推薦的咖啡秘密基地。之前我們來到莿桐是為了參加彰化南瑤宮的媽祖遶境，這次則是日間前來，感受到完全不同的氛圍。芒果咖啡館的「咖啡環遊世界」方案，每人只需300元，就可以在90分鐘內隨意享用多達十幾款不同風味的咖啡，包含花香、堅果、巧克力、果香、焦糖等，讓我們開心地一同品嚐各種風味！

這家隱藏在巷弄中的咖啡館，地址位於雲林縣莿桐鄉中山路114號，周圍停車非常方便，完全不用擔心停車問題。

一踏進芒果咖啡館，就能感受到這家店的濃厚在地情懷，雖然店面不大，但店主熱情又親切，細心地為我們介紹招牌咖啡。

店內的咖啡豆都是自家精挑細選的生豆，並親自烘焙，無論是產地、品種還是製作方式，都能依顧客的喜好進行調配，這樣的貼心服務真的讓人感動。

好喝的咖啡來自於分享，說的一點兒也沒錯呢！

芒果咖啡館的菜單提供單點咖啡，也有讓你一次喝遍世界各地的「咖啡環遊世界」方案。

從花香、堅果、巧克力、果香、焦糖等多種風味，到拿鐵、美式、鮮果茶等經典飲品，應有盡有。

豆單上列出的每款咖啡都非常厲害，淺焙、中焙隨你挑選，讓你喝到最喜歡的風味，甚至可以決定是否購買回家。

我們一到店裡就開始點咖啡，多種風味一次品嚐，完全不手軟。

咖啡用清酒壺裝盛，搭配聞香杯與飲杯一起上桌，這樣的設計實在很酷。新鮮烘焙的咖啡豆，每款都香氣四溢。喝著咖啡，看著從熱飲到溫冷飲之間的風味變化，特別是香氣與回甘度的層次，真的是一種享受。

店內還提供冷泡咖啡，用酒杯盛裝，看起來超有儀式感。

咖啡果茶則是淡淡的風味，適合在連續品嚐多款咖啡後轉換一下口味。

最後一定要試試店裡的「鄉巴佬咖啡豆」，這款曾榮獲美國 Coffee Review 評鑑第二名，並在2009年世界盃咖啡大師台灣選拔賽中獲得第五名的佳績。這款混合了耶加雪菲、瓜地馬拉、剛果與巴西咖啡豆的配方，香氣十足，味道讓人驚艷！

我們點了榛果、玫果和菓茶三種口味的甜點，一次享用。這些甜點都是出自瑪麗安東妮法國點心工作坊，與店裡的精品咖啡搭配起來真的是絕配。

榛果

榛果甜點使用了滿滿的80%巧克力，搭配脆片，裡裡外外都是榛果巧克力，簡直是螞蟻人最愛！

玫果

這款玫果甜點融合了玫瑰、荔枝與覆盆子的風味，是女孩們的最愛。

菓茶

菓茶甜點則是烏龍茶、水蜜桃與葡萄柚的結合，非常適合搭配茶飲。

在芒果咖啡館喝咖啡的過程中，每款咖啡都是整杯上桌，風味絕佳。而店裡還有一些私房咖啡，可以讓你喝到飽喝到爽。

如果你跟我一樣，想要一次品嚐多款咖啡，那就來芒果咖啡館選擇「咖啡環遊世界」吧，隨心所欲地點選豆單上的各種風味咖啡，絕對能讓你度過一段美好的咖啡時光！

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