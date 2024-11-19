桃園青埔早午餐 在樓上 Tilauting Brunch&dinner｜日式拼盤最低149元！高CP值不收服務費，聚餐首選！

青埔近年發展迅速，各種展覽和活動紛紛落腳這裡，也帶動了周邊餐廳的成長。不過，青埔的物價也稍微高了一些，餐廳價格普遍比中壢市區高出不少，讓人覺得荷包壓力不小🤣 不過，今天要推薦的「在樓上 Tilauting Brunch&dinner」是一間物超所值的早午餐店！原名 駅站吧 EKI BRUNCH，因為店家位置在二樓，很多人找不到，後來乾脆改名為「在樓上」，簡單直白又好記😂這裡的餐點不僅種類豐富，價格也很親民，還不收服務費，CP值真的很高，適合親子聚餐或朋友小聚。

「在樓上」位於桃園市中壢區永園路400號二樓，一樓是火鍋餐廳，進門後右手邊的樓梯直走上去就到了。餐廳附近有桃園會展中心和青塘園，吃飽後還能順路逛逛，非常適合安排一日遊行程！

一走上去就能看到櫃檯，通常會有服務生在那裡迎接客人。記得要等服務生帶位哦，不要直接入座，因為許多空位都是有事先預訂的～如果是假日來用餐，建議先打電話確認座位，避免需要現場排隊候位。

餐廳空間寬敞舒適，若能坐在窗邊，還可以一邊用餐一邊欣賞外面的風景。此外，店內設有十人長桌，特別適合多人聚餐，無論朋友小聚還是家庭聚會都非常合適！

餐具、茶水和醬料都採自助式，白開水和湯品也有提供，喜歡的朋友可以自行取用，讓用餐過程更輕鬆自在。

「在樓上」的菜單涵蓋了 日式早午餐、西式早午餐、義大利麵、燉飯、沙拉、炸物拼盤、甜點 等多樣選擇，滿足各種口味需求。最便宜的日式拼盤只需149元，包括茶碗蒸、飯糰等經典搭配。如果想升級飯糰為烏龍麵或加入其他主食、飲品，則需要加價。不過，整體來說價格仍然親民，加上不收服務費，非常值得一試！

喜歡輕食或下午茶的朋友也可以來這裡，從咖啡到甜點都有供應，無論是正餐還是悠閒的下午茶時光都能滿足。

想要查看更詳細菜單可前往在樓上官方粉絲團查看🥰

身為早午餐愛好者，當然少不了點一份早午餐拼盤來試試！這次我還特別將飯糰升級成烏龍麵，想要多嘗點不一樣的搭配。

不過，這家餐廳的上菜時間稍有落差，我的朋友點的其他餐點等了比較久，幾乎在大家都快吃完的時候才上桌，稍微影響了用餐體驗。也因為這樣，這次沒能拍到全體餐點的照片，畢竟有些餐點放太久真的會影響口感，稍微有點可惜！

這裡的烏龍麵以海鮮清湯為底，湯頭清爽不油膩，帶有淡淡的鮮味，麵條口感Q彈，特別適合喜歡清淡飲食的朋友或長輩。想吃辣的朋友也可以在醬料區取些辣醬來提味。

這道餐點將雞腿排以味噌調味，帶有鹹香和味噌獨特的風味。雞腿肉鮮嫩多汁，搭配日式風格的早午餐組合，讓整道料理既有特色又涮嘴。雞腿排的味道鹹香濃郁，非常推薦喜歡日式風味的朋友嘗試！

沙朗牛肉煎得恰到好處，肉質細緻不油膩，入口即化，帶有淡淡的辛香料調味。若覺得味道稍淡，可以搭配店內的醬料增添風味。

這份日式早午餐我們也有升級現壓明太子飯糰，濃郁的明太子風味結合白米飯和海苔，鹹甜交織，層次豐富，比起一般飯糰更有特色且不容易膩口。

「在樓上」的餐點種類多樣，口味表現也都不錯。無論是味噌調味的雞腿排還是清湯烏龍麵，每道菜都讓人感受到用心。升級套餐雖然會稍微拉高整體價格，但整體來說依然符合青埔地區的物價水平。

這裡的用餐環境舒適，地點距離青塘園和桃園會展中心很近，用餐後還能輕鬆安排周邊行程。不過，有時上菜順序稍有混亂，同一桌的餐點可能會時間差距較大，建議大家耐心等待。整體而言，這間餐廳的高CP值和便利位置，讓它成為青埔地區早午餐的好選擇！

青埔早午餐 在樓上 店面、停車資訊

🏠店名：在樓上Tilauting Brunch&dinner

📍地址：桃園市中壢區永園路400號2樓

⏰營業時間：週二、週四10:00-15:00 / 週五～週一10:00-20:00 (週三公休)

☎️電話：03 287 1331

📩粉絲團：在樓上Tilauting Brunch&dinner粉絲團

🅿️停車：路邊停車格、Times 中壢環溪二街停車場

💰付款方式：現金