竹溪「哈赫拿爾」森林公園，位在台南市南區體育公園旁，一個市區都會水岸祕境，公園有森林、小湖和竹溪，是台南市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，最適合來此走逛探索，遠離都會塵囂「森湖溪 (深呼吸)」。



「哈赫拿爾森林 HAGENAARS BOSCH」一個很陌生的名稱，名稱最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，Hagenaar 中文字意為海牙人，Bosch 中文字意為灌木，Hagenaars Bosch 兩字合意為「海牙人的森林」。入口處一座「回眸」鋼雕鹿藝術裝置，展現觀看遠方的自信姿態，如守護哈赫拿爾森林公園的神獸，闡述這裡曾是野鹿群棲的古獵場。



竹溪，台南市政府透過「竹溪水岸改善及環境營造」工程，選擇碳足跡較低的天然塊石取代傳統混凝土護岸，是單位長度混凝土用量最少的都市排水，此外通過疊石製造跌水增加河道溶氧，並創造多樣的河道物理環境，改善魚類棲息環境。



竹溪為台南市舊市區唯一一條自有天然水源的河川，過往有很多自然生態，林蔭濃密，鳥語花香，有紀載這裡曾是文人雅士喜愛吟詩作對的場域，清康熙年間列入「台灣府志」為「府城八景」之一，民國四十五年 (1956) 更選列為「台南十二勝景」，期待透過循序漸進的水岸改善與自然環境營造，竹溪能重現昔日美景。



台灣著名佛教首剎「竹溪寺」臨竹溪座落在哈赫拿爾森林公園入口前方，為台灣府城七寺八廟之一，也是台南四大古剎之一。竹溪寺屬於禪門臨濟宗，正殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛與阿彌陀佛三寶佛。



哈赫拿爾森林公園周遭地貌，雖然隨著城市發展多有更迭改變，但林中仍維持著巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一，只要步行一小段路，彷彿走入桃花源，就能遠離都會塵囂，適合深呼吸的野趣淨地。



哈赫拿爾森林公園有森林、小湖和竹溪，是台南市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，最適合來此走逛探索，「森湖溪 (深呼吸)」享受水岸秘境之美。



步道沿途設有蝙蝠屋與昆蟲屋，希望假以時日有蝙蝠與昆蟲自然入住。



為何住宅區旁會有哈赫拿爾森林公園這樣一塊森林綠地未被開發？這其實是有原因的，一因竹溪不乾淨 (照片，被民生廢水汙染的竹溪) ，二則是自清朝以來大南門外就是綠林與墳墓區。



「竹溪水岸改善及環境營造」工程利用淨化沉沙池、近自然水渠道、多孔隙砌塊石護岸、滯洪濕地等防洪淨水機制，將水質竹溪水質由中度污染降至未 (或稍) 受污染程度。



淨化沉沙池，由竹溪抽上來的溪水，會先經過沉沙池讓水中較重的懸浮物沉澱後，接著溢流到有卵礫石和水生植物組成的生物過濾池。



過濾後的水透過近自然水渠道流向滯洪池，一座小瀑利用高低落差，激盪水花增加水中的含氧量。



小瀑瀑底水池生態豐富，種有各式水生植物，並已成為蜻蛉目昆蟲的繁殖棲息地。



滯洪池 (日月湖)。



園區內擁有許多壯碩的大樹，這棵高大的榕樹是哈赫拿爾森林公園的原生老樹之一，管理單位特別在樹下放置昆蟲屋與木段，創造昆蟲繁殖環境，增加生態多樣性。



停車場旁的老榕樹，樹幹寬大，枝葉茂密，蔭下供奉著土地公，是早期人們相信大樹有神靈的祭祀。



哈赫拿爾森林公園

地址：台南市南區體育路10號

公共交通：

1. 搭台鐵，大橋火車站下車後步行到奇美醫院，轉搭大台南公車15號 (奇美醫院－南紡購物中心、德安百貨－大成國中)，「國民大成路口」下車。

2. 搭高鐵，高鐵台南站搭大台南公車62號，奇美醫院下，轉大台南公車15號 (奇美醫院－南紡購物中心、德安百貨－大成國中)，「國民大成路口」下車。

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