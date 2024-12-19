來自臺北的純植餐飲品牌「Ooh Cha Cha 自然食」團隊，秉持環保永續、健康平衡以及使用在地有機食材的理念，於2022年在一棟近百年的老宅中創立了全新品牌「新築窟」。

「新築窟」不僅將老宅注入全新生命，其餐點以全植概念為基礎，不使用乳製品、精緻糖及加工品，創意改良各國經典料理，從鰻魚飯到新竹特產水潤餅，都呈現出別具一格的蔬食風貌。

正如主理人Mai所言，蔬食不應被視為犧牲，而是另一種選擇和可能性。透過對經典料理的巧妙蔬食詮釋，「新築窟」成功讓更多人消除對蔬食的偏見，進而愛上這份獨特的魅力。

位於新竹市的南大路警察宿舍，建於日治時期，是一座傳統雙拼木造的日式建築。2016年，其中兩棟保存完整的建築被列為新竹市文化資產，其中「下竹町」用作藝文展覽空間，另一棟則成為「新築窟」的蔬食餐酒館。

經過修復後，南大路警察宿舍依舊保留了日式黑瓦屋頂與出簷雨庇的原始風貌，建築外圍由高聳的龍眼樹環繞守護。庭園部分則被打造成有機農園，成為「新築窟」自給自足的重要食材來源。

在這棟近百年的老屋中開設餐廳雖美好，但也伴隨著不少限制與挑戰。

由於老屋不得破壞建築結構與更改格局，顧客在踩上木地板前需要脫鞋，木頭窗框的密合度不足也讓蚊蟲與通風成為日常挑戰，這些都是主理人需克服的難題。

因此，在「新築窟」用餐時，你會被滿滿的木質復古日式風格包圍，同時腳下鋪設的洋式絨布地毯，為了維護老屋地板的原貌而精心設計。

店內的牆面和角落隨處可見寶可夢的蹤跡，展現老闆的童心與趣味。這種復古與現代的對比，就如同「新築窟」的料理風格一樣，創新卻和諧融合，徹底打破了人們對蔬食的既定印象。

坐在木框落地窗旁，不僅能沐浴在陽光中感受溫暖，還能欣賞窗外庭院的綠意盎然。自然光透進來，讓你的食物美照更加生動迷人。

酥炸秀珍菇 $220

秀珍菇/特調酥炸粉/香菜/烤大蒜美乃滋

這道炸物真的令人驚艷，整朵秀珍菇被裹上特調酥炸粉後炸至金黃，一口咬下香酥無比，完全沒有油膩或油耗味，是我吃過最清爽的炸物之一，即使冷卻後依然保持美味。

配菜中的檸檬與大蒜美乃滋可以根據喜好沾取或淋上，酥炸粉已帶有適度的調味，直接吃也非常美味。而沾上大蒜美乃滋則增添酸香風味，無論怎麼吃都令人滿意。雖是小點心，但份量相當充足，兩人共享也絕對夠。

洋釀炸咕咕 $230

秀珍菇/洋釀醬/青蔥/黃檸檬/柑橘蘿蔔

喜歡甜辣重口味的朋友一定不能錯過這道洋釀炸咕咕。採用秀珍菇切成小塊，炸成外酥內嫩的形狀，外觀與口感都讓人聯想到炸雞塊。

這道菜鹹中帶甜、甜中帶辣，風味非常開胃。秀珍菇的多汁和纖維口感清楚表明它並非肉類，非常適合初次嘗試蔬食的人，足以顛覆對蔬食的刻板印象。

秘制沙爹串（全素）$190/四串

杏鮑菇/豆皮/特製沙爹醬/香菜/花生/綠檸檬

以杏鮑菇與豆皮模擬魷魚的Q彈口感，還原度相當高。搭配特製沙爹醬、花生、香菜及檸檬，整體風味充滿濃濃的南洋氣息，香料與蔬食的完美結合令人驚艷。

奶香檸檬味噌烤節瓜（全素）$230

烤節瓜/味噌鹹腰果醬/番茄/日本青山椒/黑白芝麻點綴

這道我是試嚐朋友的，一試就驚艷，特別是喜歡櫛瓜或蔬菜料理的人，絕對會愛上這款精緻又有層次的前菜。

平時在家裡，櫛瓜以簡單煎烤就很美味，作為便當菜相當適合。但「新築窟」的節瓜料理完全提升到另一個層次，經過蒸烤處理的節瓜口感軟嫩近乎入口即化，搭配味噌鹹腰果醬、番茄與日本青山椒，風味豐富且層次分明，卻不會過鹹，這道簡單又不失巧思的前菜非常值得推薦。

越南阿嬤也愛鳳梨潤春捲（全素）$230

蒿苣葉/素蛋皮/醬炒菇絲/綠豆芽/蘿蔔乾/花生粉/鳳梨泥/薄荷/九層塔

主理人Mai的父母來自越南，因此許多餐點中都融入了東南亞風味和元素，展現獨特的異國特色。

春捲內餡以萵苣葉、素蛋皮、醬炒菇絲、綠豆芽及蘿蔔乾為主，咬下去口感清脆爽口。酸甜的鳳梨泥和小番茄為調味基底，再搭配花生粉、薄荷和九層塔，散發出濃郁的南洋香氣，尤其適合夏日享用，帶來清涼與清爽感。

季節限定湯品 $390/適合2人分享

本季限定推出的肉骨茶湯，精選八角、肉桂、丁香、大蒜和茴香籽等多種香料，經過數小時的細火慢熬，湯頭散發出濃郁的迷人香氣。

傳統的肉骨茶通常以豬小排為主，但「新築窟」選用猴頭菇取而代之，搭配腐竹及多種素料，仍然煮出濃郁鮮美的湯頭。份量十足，適合兩人以上共享，甚至四五人分食也綽綽有餘。

照燒酸甜煙花脆卷（全素）$310

桂竹筍天婦羅/照燒豆皮/柑橘千枚漬/小黃瓜/薑汁照燒醬/黑白芝麻點綴/芥末美乃滋/豆漿美乃滋

煙花脆卷一整卷端上桌，外型相當吸睛，份量也十分驚人，讓人忍不住想趕快品嚐。

飯捲內餡包含桂竹筍天婦羅、照燒豆皮和小黃瓜。天婦羅外酥內嫩，完全沒有油耗味，加上小黃瓜更顯清爽。照燒豆皮則提供了豐富的素食蛋白質，這三種食材的搭配經過精心設計，展現了對蔬食的用心研究，而不是隨意拼湊。

飯捲外層包覆柑橘千枚漬，並淋上薑汁照燒醬，再搭配芥末美乃滋、豆漿美乃滋及黑白芝麻點綴，不僅外觀美感十足，風味也非常豐富。酸甜的漬物與鹹甜的照燒醬相互平衡，而清爽的芥末與豆漿美乃滋讓整道料理毫無油膩感，巧妙地提升整體口感。

椰奶拿鐵 $130

「新築窟」在飲品上同樣延續大份量的設計，椰奶取代牛奶，帶來濃郁的香甜氣息，與咖啡結合得非常和諧，既消暑又順口。

不管是在食材選擇、環境設計還是營運方式上，都能感受到「新築窟」對永續與環保的深刻用心。餐廳採用植物吸管、竹製容器，盡可能減少一次性器皿和保鮮膜的使用，甚至將廚餘製成庭園植物的養分。這些細緻的舉措，讓人對這間幾乎零缺點的純植餐酒館讚不絕口。

【本篇為與新築窟合作文章】

店家資訊

（用餐日期：2024/9）

--

▖ 延伸閱讀

新竹市舊城一日遊懶人包｜下竹町、新竹市美術館、新竹州圖書館｜免費新竹觀光巴士

新竹東區—星巴克 新竹州圖門市｜人文薈萃飲咖啡 百年市定古蹟再現風華｜文化街、東門國小

新竹東區—Caca 越南法國麵包專賣店｜每日限量現烤法國麵包 清爽北越風味擄獲竹科工程師的胃｜東門圓環、新竹轉運站、東門街

新竹北區—李克承博士故居 a-moom｜百年日式黑瓦木構老宅以咖啡廳新樣貌延續活力｜新竹大遠百