桃園中壢 TIFFANY 藍遇上中式美味—墨竹亭中壢店，品味與美食的完美交融

墨竹亭中壢店位於繁華的 SOGO 商圈內，緊鄰威尼斯影城。一走近，首先映入眼簾的便是那抹吸引人的 TIFFANY藍 招牌，顯得既時尚又充滿生氣，讓人忍不住停下腳步拍照留念。這個獨特的色彩設計，不僅彰顯了店家的品味，也為路過的行人帶來了視覺上的愉悅。

透過大片透明落地玻璃，可以一瞥店內的氛圍，讓人對這間餐廳充滿好奇。走進店內，迎面而來的是溫暖的燈光與雅緻的裝潢，搭配簡約的木質家具，營造出現代而舒適的氛圍。寬敞的空間設計，讓桌與桌之間的距離恰到好處，給予每位顧客充足的隱私，讓你能自在地享受與家人或朋友的用餐時光。整個空間充滿了愉悅的用餐氣息，讓人感受到賓至如歸的親切感。

除了精緻的環境，墨竹亭的菜品更是吸引食客的關鍵。

首先要推薦的是他們的 正川味炒手，選用新鮮的餃子皮包裹著豐富的肉餡，經過巧妙的調味，香麻而不辣，每一口都充滿了濃郁的風味。

還有 胡麻雞絲，搭配自製的胡麻醬，香醇濃郁，滑嫩的雞絲與醬汁相互輝映，是一道令人難以抗拒的佳餚。

玟火燙時蔬 是店內的清新選擇，使用新鮮的季節性蔬菜，輕輕燙熟後保留了蔬菜的鮮脆口感，吃起來既健康又美味。

炙燒煎餃子 更是必點的菜品之一，這款煎餃以冰花造型呈現，金黃酥脆的外皮在鍋中精心炙燒，底部形成美麗的冰花狀薄脆，如同精緻的花瓣盛開在盤中。每一口都能感受到外皮的酥脆與內餡的多汁，是視覺與味覺的雙重享受，讓人一試成主顧。

此外，墨竹亭的貼心服務也讓人印象深刻。免費的小菜 馬鈴薯絲 和 海帶芽，在等待主菜的同時，已能先享受這些美味的小驚喜。馬鈴薯絲的脆口感與海帶芽的清新味道，無疑為整體用餐體驗增添了樂趣。

對於喜歡重口味的朋友，這裡的 特製辣椒醬 絕對是不可錯過的亮點！無論是搭配炙燒煎餃子還是正川味炒手，這款辣椒醬都能瞬間提升風味層次。辣度層次分明，辛辣中透著香氣，為每一口帶來滿滿的刺激與滿足感，讓人一試就欲罷不能。

總結來說，墨竹亭中壢店 是集時尚、舒適與美味於一身的中式餐館。不僅有吸引眼球的外觀和優雅的內部環境，菜品的選擇也多樣且美味，讓人流連忘返。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡都能提供一次愉快的用餐體驗。

墨竹亭／燃麵本家 中壢九和店