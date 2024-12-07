從小我爸總愛帶著我們一家到內門走走拜拜，當時總覺得內門就像內惟的鄰居一樣親近！那時候的內門，對我來說是一個熟悉又充滿親切感的地方。

長大後才發現，內門不只是兒時記憶的載體，更是個保留了許多傳統與民俗技藝的寶地。內門宋江陣遠近馳名，內門的辦桌更是讓人念念不忘。

誰說吃辦桌一定要湊滿好幾十人？今天就帶大家去一趟讓小家庭也能輕鬆享受的美味辦桌之旅！這家店絕對值得收藏。

店家資訊

鴻益餐廳是一家每週五至週日才有機會享用的餐廳。這間餐廳的總舖師從事辦桌和外燴料理已超過30年，是許多人心目中的首選。儘管現代人婚宴多選擇飯店，但傳統辦桌菜仍有無法取代的魅力。

總舖師的手藝不只局限於辦桌，如今更將這些經典佳餚端上餐桌，讓大家假日時光在內門也能品嘗到真正的台式辦桌風味。而且份量經過調整，特別適合小家庭饕客，讓更多人無負擔地享用。

鴻益餐廳秉持著外燴辦桌的精神，菜單上都是他們的手路菜。

倘若吃完還想外帶回家吃？鴻益餐廳也提供外帶服務，讓你隨時能帶回家的美味更方便。

鴻益餐廳的內用空間寬敞明亮，讓人用餐起來十分放鬆。店家服務熱情，還會貼心推薦店內特色菜色。隨行的媽媽看著菜單每道都躍躍欲試，讓人迫不及待開始這場味覺饗宴。

鴻益餐廳的菜單你看了別嚇到～居然還有獨享餐！而且菜餚的價格也都經濟實惠，誰說吃辦桌要花大錢？鴻益餐廳真的就是總舖師手路菜端上桌。

佛跳牆 80元

這款個人盅的佛跳牆小巧可愛，卻料多實在！

湯盅裡有排骨、栗子、豬肚、鵪鶉蛋到芋頭，每一樣都燉煮得恰到好處，保持了應有的風味與口感。

湯頭以清爽甘醇為主，帶有芋頭香氣，卻不會稠稠的。芋頭細緻扎實，搭配著濃郁湯汁，讓人喝到最後都不膩口。這道菜絕對值得推薦！

鹹蛋黃油飯 70元

金黃油亮的油飯散發著迷人的香氣，光是看到那扎實感，就讓人垂涎三尺。

金黃色的蛋黃口感濕潤嫩口，不是那種乾乾沙沙的口感。

濕潤的蛋黃與魷魚、香菇、蝦米一起拌炒，再加上醬香濃郁的糯米，形成讓人無法抗拒的美味。

特別的是，鴻益餐廳採用嫩口的雞腿肉增添口感，創意十足，讓人一碗吃得心滿意足！

說真的吃這一碗比吃兩碗白飯還要飽足耶！

魚翅海鮮羹 550元

鴻益餐廳的招牌魚翅海鮮羹絕對是來店必點的品項！

羹湯中滿滿的肥美蝦仁、嫩口豬肉，還有脆口的筍子，層次感相當豐富。

湯裡的魚翅片片分明，細緻嫩滑，是真材實料的呈現。料多味美，難怪是許多人心目中的總舖師美食代表！

香酥八寶丸 150元

婆婆每逢過年總愛買八寶丸，但說實在的，以前的八寶丸總讓我覺得色澤過深且油膩，實在提不起興趣。

然而，鴻益餐廳的八寶丸剛端上桌時，家人都忍不住讚嘆：「這炸得也太漂亮了吧！」果然是師傅的手路菜！

原來八寶丸有絞肉和肉片兩種款式，南部則多以絞肉為主，再包裹蔬菜內餡，呈現豐富風味。

咬下去外皮酥脆，內餡紮實。

搭配肥瘦適中的絞肉比例，口感清爽，不帶一絲油膩。這款八寶丸絕對值得一試！

黃金香酥鴨 650元

沒吃到黃金香酥鴨就真的太可惜了！別擔心人少吃不完，這道菜絕對讓你打包回家當消夜也依然涮嘴。

鴻益餐廳選用的鴨子肥美，經過多道繁複工序，成就了這道招牌菜。

外皮金黃酥脆，肉質嫩滑，切開時湯汁爆漿，香氣撲鼻。

它的鴨肉還帶有著鴨汁，嫩口而不柴。

不管是直接吃還是沾上胡椒鹽，都能品味出鴨肉的鮮嫩多汁，就連平時不愛吃肉的小朋友也讚不絕口，果然是老少咸宜的經典菜色。

櫻花蝦高麗菜 150元

這道料理的櫻花蝦不只是裝飾，而是整盤的靈魂！豪邁地撒在高麗菜上，不僅增添香氣，也堆疊出層次感。

高麗菜脆口又清甜，讓人完全無法想像這是颱風過後才供應的季節菜，令人印象深刻。

紅燒豬腳 250元

這道紅燒豬腳滿滿膠質，鹹甜適中，讓人一口接一口停不下來。

豬腳的肥瘦比例剛剛好，瘦肉不乾不柴，肥肉軟嫩不膩口，絕對是喜歡經典台菜的朋友必點的一道料理。

白斬雞腿 280元

看著白斬雞的配色，就能感受到鴻益餐廳不僅注重香味，還非常講究配色，真正做到了色香味俱全。

白斬雞的外皮油亮誘人，讓人一看就非常感興趣。雞肉每一口都帶有細緻且結實的口感。

單吃時能品嘗到雞肉本身的油香與微甜的天然滋味。

我建議搭配店家特製的醬汁一起食用，更能提香增味，讓美味更上一層樓！

鴻益餐廳成功打破大家對總舖師辦桌菜的刻板印象，不再需要湊滿人數或等過年過節才能吃到這些經典佳餚。只要每週五到週日，無論是一人獨享還是小份量家宴，都能在內門鴻益餐廳找到滿足的答案。

傳承辦桌文化的同時，鴻益餐廳也讓這些台式佳餚變得更加親民。這不僅是一場味蕾的享受，更是一份對美食文化的致敬。