出發去台南前，我特地在Threads上請教台南在地人推薦的美食，結果最多人提到的就是這家李媽媽民族鍋燒老店！據網友分享，這家店的湯頭清爽不死甜，麵條也特別好吃，甚至許多台南在地人都特別愛這間！網友們如此熱烈推薦，我當然要安排時間來品嘗這家超受歡迎的台南鍋燒意麵🍜接下來就帶大家一起來看看這家已經在台南經營超過60年的鍋燒意麵老店吧！

李媽媽民族鍋燒老店位於台南市中西區忠義路二段197號，隱身於小巷深處。看到大馬路上的招牌後，記得轉進巷子才能找到店門口哦！這間餐廳靠近赤崁樓，離雙生綠豆沙也不遠。吃飽後，不妨到赤崁樓商圈散步或續攤喝一杯綠豆沙，超愜意😂

這家鍋燒意麵的人氣超高，不論是本地人還是觀光客都非常喜歡！用餐時間門口總是大排長龍～幸好我特地避開尖峰時段，一開門11點就到了🤣因此很幸運不用排隊。如果需要排隊也別擔心，店外有設置等候區，不過通常也很快就客滿了XD

李媽媽鍋燒老店的內用空間算是比較小巧，配置了幾張方桌和吧檯座位。一個人用餐時可能需要與其他客人併桌。稍微遺憾的是，目前店內只有電風扇，沒有冷氣😂夏天吃熱騰騰的鍋燒意麵，對怕熱的朋友來說可能會有些挑戰XD

店內的餐具和醬料需要自行取用，建議在等待餐點時先備齊。我個人超愛他們的辣醬🌶️，不僅香氣十足，辣度也恰到好處，加入湯頭後更加美味！

李媽媽民族鍋燒老店的菜單設計非常簡潔，點餐時只需要在想吃的選項旁畫上記號即可。鍋燒系列基本價格為100元，可以選擇搭配意麵、大麵、米粉、冬粉或泡飯，麵食選擇相當多元。

我和朋友點了一份鍋燒意麵、一份鍋燒冬粉，還有一道川燙活魷魚～兩人吃剛剛好，飽足感十足又不會太撐。這頓餐點總共花了345元，其中川燙魷魚的價格稍微高一點🤣如果不點魷魚的話，人均100元其實很划算，不算貴。

經典鍋燒意麵

他們的鍋燒意麵直接用鍋燒盤上桌，更加有現煮的真實感。相比許多店家會將麵煮好後放入一般盤子，他們這樣的呈現方式特別有氛圍！這家店是將所有食材直接放入鍋燒盤中現煮，煮熟後端上桌，完全不用轉移到其他盤子，這點我非常喜歡！

吃鍋燒意麵的第一步當然是喝湯啦😂畢竟湯頭是整碗鍋燒的靈魂，湯如果好喝，麵條和食材通常也都不會讓人失望哈哈XD李媽媽民族鍋燒老店的湯頭絕對是我的第一名！鮮甜順口但不會過於甜膩，讓人忍不住想把整碗湯都喝得一滴不剩😋相比另一間較知名的醇涎坊，他們的湯頭偏甜🤣身為北部人實在喝不太習慣，吃過李媽媽這間後，鍋燒意麵我只想來這裡吃！

這裡的麵條也很不錯，吸滿湯汁後Q彈有勁，搭配湯頭的鹹香，口感讓人一口接一口🤤不過份量稍微有點少，胃口大的朋友可以加點其他配菜🥰配料包含鮮蝦、肉片和一些火鍋料，雖然與一般鍋燒意麵的搭配類似，但整體味道還算不錯，表現中規中矩。

川燙活魷魚

他們的川燙活魷魚剛上桌時，我不禁愣了一下哈哈，因為顏色看起來有點特別🤣跟平常吃到的燙魷魚不太一樣～不過店員強烈推薦這道小菜，上菜時還特別提醒我們一定要搭配店內特製的醬料一起吃！

雖然顏色有些特別，但口感真的讓人驚艷😋外層微微帶脆感，內部則柔嫩又Q彈，吃起來層次分明！入口時既不過韌也不過軟爛，擁有一種恰到好處的咬勁，搭配店內特製醬料更是絕配👍

這家鍋燒意麵真的讓人滿意！湯頭清爽不油膩，鹹香適中，越喝越順口，簡直停不下來🤤意麵和冬粉的口感都不錯，但我個人更偏愛冬粉，吃起來細緻滑嫩，而且熱量相對低一些🤣唯一的小遺憾是內用區沒有冷氣，夏天吃熱騰騰的鍋燒意麵可能會稍嫌悶熱，但冬天來這裡享用一碗鍋燒意麵，配上清爽的湯頭，真的是一種享受😆

這間店的口味非常適合觀光客，特別是像我們這些習慣清淡口味的北部人哈哈！這家的鍋燒意麵沒有台南食物常見的偏甜感，真心推薦來試試看❤️

店家資訊

🏠店名：李媽媽民族鍋燒老店

📍地址：台南市中西區忠義路二段197號

⏰營業時間：10:30–20:00（週四固定公休）

☎️電話：06-222-3738

📩粉絲團：李媽媽民族鍋燒老店粉絲團

🅿️停車：建議騎車或使用附近停車場

💰付款方式：僅接受現金